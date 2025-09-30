Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox. Ce este bine să faci pe 1 octombrie pentru a avea noroc până la sfârșitul anului

Acoperământul Maicii Domnului este celebrată cu evlavie în fiecare an pe 1 octombrie. Sărbătoarea amintește de o minune petrecută în secolul al X-lea, în Biserica din Vlaherne, când Maica Domnului s-a arătat în văzduh și a acoperit cu omoforul său credincioșii aflați în rugăciune, oferindu-le protecție și binecuvântare.

Ce semnifică această sărbătoare pentru credincioși

Sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului simbolizează protecția divină oferită de Fecioara Maria celor care se roagă cu credință. Este un moment de reflecție spirituală, în care oamenii își deschid inimile către cer și cer ajutor în momentele de încercare. În tradiția ortodoxă, Maica Domnului este considerată mijlocitoare între oameni și Dumnezeu, iar această zi este văzută ca o reafirmare a iubirii și grijii pe care ea o poartă tuturor.

Sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului, prăznuită pe 1 octombrie, își are originea într-un eveniment miraculos petrecut în secolul al X-lea, în Biserica din Vlaherne, Constantinopol. În timpul unei privegheri de noapte, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos și ucenicul său Epifanie au avut o viziune extraordinară: Maica Domnului a apărut în văzduh, strălucind ca soarele, înconjurată de sfinți și îngeri, și s-a rugat cu lacrimi pentru întreaga lume.

După rugăciune, Fecioara Maria a întins peste credincioși omoforul său – un văl lung, simbol al ocrotirii divine. Această arătare a fost interpretată ca un semn al grijii și protecției Maicii Domnului față de cei care o cheamă în rugăciune. Minunea a avut loc într-un moment de mare primejdie pentru oraș, iar după această vedenie, pericolul a fost înlăturat, iar Constantinopolul salvat.

De atunci, Biserica Ortodoxă a instituit această zi ca sărbătoare, nu pentru un eveniment din viața pământească a Maicii Domnului, ci pentru o intervenție cerească, care a devenit simbolul ocrotirii și mijlocirii ei pentru întreaga lume.

Ce nu este bine să faci în această zi sfântă

Tradiția populară recomandă ca în ziua Acoperământului Maicii Domnului să se evite certurile, munca grea și activitățile casnice obositoare. Nu se spală rufe, nu se coase și nu se face curățenie generală, deoarece se consideră că aceste gesturi pot atrage necazuri sau lipsa binecuvântării.

De asemenea, nu este bine să se consume alcool sau să se petreacă în mod zgomotos, pentru că ziua este dedicată liniștii sufletești și rugăciunii.

Ce este bine să faci de Acoperământul Maicii Domnului

Credincioșii sunt încurajați să meargă la biserică, să aprindă lumânări pentru sănătate și pentru sufletele celor adormiți, să rostească rugăciuni către Maica Domnului și să ofere ajutor celor aflați în nevoie. Este un moment potrivit pentru împăcare, pentru fapte bune și pentru întărirea legăturilor de familie. Mulți aleg să postească în această zi, ca semn de respect și curățire spirituală.

Alte tradiții și obiceiuri legate de această sărbătoare

În zonele rurale, Acoperământul Maicii Domnului este considerat și un reper în calendarul agricol. Se spune că după această zi nu mai este bine să se semene grâu, iar vremea începe să se răcească vizibil. În Bucovina și Maramureș, femeile obișnuiesc să împletească colaci și să-i ducă la biserică, iar în unele sate se aprind focuri ritualice pentru alungarea spiritelor rele. De asemenea, se crede că rugăciunile rostite în această zi au o putere aparte, mai ales cele dedicate copiilor, bolnavilor și celor aflați în suferință.

Foto – arhivă

