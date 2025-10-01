Un tânăr declarat mort și-a făcut apariția la propria înmormântare: „Mulți s-au speriat, alții au țipat”

Un tânăr de 22 de ani din Argentina a fost declarat mort în urma unui accident rutier, astfel că i s-a organizat o înmormântare. Însă, mare a fost surprinderea tuturor când bărbatul a apărut la slujbă, teafăr și nevătămat.

Un tânăr declarat mort și-a făcut apariția la propria înmormântare

Scene șocante la înmormântarea unui tânăr din Argentina, care a fost declarat mort în urma unui accident rutier. În timpul slujbei, mare a fost mirarea tuturor în clipa în care la tristul eveniment și-a făcut apariția chiar persoana declarată decedată și care ar fi trebuit să se afle, de fapt, în sicriu.

Bărbatul le-a explicat tuturor că este teafăr și nevătămat și că, în locul lui, este înmormântată o cu totul altă persoană.

Rudele și prietenii acestuia au rămas șocați

„Mulți s-au speriat, alții au țipat și au plâns. Adevărul este că am fost cu toții uluiți”, a spus un vecin.

Citește și: Modificări în Pilonul II de pensii. Cine poate retrage toții banii dintr-o singură tranșă

Citește și: Mai multe loturi de mac, retrase de pe rafturile marilor magazine. Produsul depășește concentrația admisă de alcaloizi de opiu

Cum s-a produs încurcătura

Povestea s-a petrecut săptămâna trecută, din cauza grabei autorităților, dar și a rudelor, care nu au identificat corect trupul neînsuflețit. Astfel, persoanei decedate i s-a atribuit o altă identitate.

Incidentul a avut loc în localitatea argentiniană Villa Carmela. Joi, 25 septembrie, un tânăr a fost lovit mortal de un camion încărcat cu marfă, în apropierea unui pod. Atunci, poliția a stabilit că accidentul a fost un gest intenționat, însă, la cererea procurorului, a fost deschis un dosar pentru identificarea victimei care nu avea documente asupra sa.

Citește și: Apă infectată cu clostridium, în rețeaua publică de distribuție. Mai mulți oameni din Prahova au ajuns la spital

Citește și: Un preot le-a dezvăluit enoriașilor săi că este gay. Cum au reacționat oamenii: „Sunt același om care v-a slujit 15 ani”

A doua zi, o femeie însoțită de sora ei au mers la autorități cărora le-au spus că persoana decedată ar putea fi fiul ei, dispărut de câteva zile. Femeia l-a „recunoscut” după îmbrăcăminte și unele caracteristici fizice întrucât acesta nu mai putea fi identificat după chip.

Astfel, trupul tânărului a fost predat familiei pentru a fi îngropat. Înmormântarea a fost pregătită, iar în timpul funeraliilor, fiul femeii s-a prezentat la eveniment, în viață.

Atunci, familia a informat poliția, care a cerut returnarea trupului necunoscutului. Vestea s-a răspândit rapid, moment în care o altă familie dintr-un oraș apropiat s-a prezentat la morgă, afirmând că ar putea fi vorba despre un bărbat de 28 de ani, dat dispărut de câteva zile. Corpul a fost identificat pentru a doua oară și returnat familiei sale, pentru o altă înmormântare.

Sursă foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News