Un tânăr declarat mort și-a făcut apariția la propria înmormântare: „Mulți s-au speriat, alții au țipat”

Un tânăr de 22 de ani din Argentina a fost declarat mort în urma unui accident rutier, astfel că i s-a organizat o înmormântare. Însă, mare a fost surprinderea tuturor când bărbatul a apărut la slujbă, teafăr și nevătămat.
Scene șocante la înmormântarea unui tânăr din Argentina, care a fost declarat mort în urma unui accident rutier. În timpul slujbei, mare a fost mirarea tuturor în clipa în care la tristul eveniment și-a făcut apariția chiar persoana declarată decedată și care ar fi trebuit să se afle, de fapt, în sicriu.
Bărbatul le-a explicat tuturor că este teafăr și nevătămat și că, în locul lui, este înmormântată o cu totul altă persoană.
Povestea s-a petrecut săptămâna trecută, din cauza grabei autorităților, dar și a rudelor, care nu au identificat corect trupul neînsuflețit. Astfel, persoanei decedate i s-a atribuit o altă identitate.
Incidentul a avut loc în localitatea argentiniană Villa Carmela. Joi, 25 septembrie, un tânăr a fost lovit mortal de un camion încărcat cu marfă, în apropierea unui pod. Atunci, poliția a stabilit că accidentul a fost un gest intenționat, însă, la cererea procurorului, a fost deschis un dosar pentru identificarea victimei care nu avea documente asupra sa.
A doua zi, o femeie însoțită de sora ei au mers la autorități cărora le-au spus că persoana decedată ar putea fi fiul ei, dispărut de câteva zile. Femeia l-a „recunoscut” după îmbrăcăminte și unele caracteristici fizice întrucât acesta nu mai putea fi identificat după chip.
Astfel, trupul tânărului a fost predat familiei pentru a fi îngropat. Înmormântarea a fost pregătită, iar în timpul funeraliilor, fiul femeii s-a prezentat la eveniment, în viață.
Atunci, familia a informat poliția, care a cerut returnarea trupului necunoscutului. Vestea s-a răspândit rapid, moment în care o altă familie dintr-un oraș apropiat s-a prezentat la morgă, afirmând că ar putea fi vorba despre un bărbat de 28 de ani, dat dispărut de câteva zile. Corpul a fost identificat pentru a doua oară și returnat familiei sale, pentru o altă înmormântare.
