Mai multe loturi de mac, retrase de pe rafturile marilor magazinelor. Produsul depășește concentrația admisă de alcaloizi de opiu

Mai multe loturi de mac, produs folosit deseori în prepararea produselor de panificație, dar și a dulciurilor, au fost retrase de pe rafurile marilor supermarketuri. Potrivit unui anunț al ANSVSA, produsul depășește concetrația admisă de alcaloizi de opiu.

Semințe de mac, retrase de pe piață

Mai multe loturi de semințe de mac ale furnizorului Orlando Import-Export 2001 au fost retrase de pe piață sau sunt rechemate în magazine.

Potrivit informaţiilor de pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), furnizorul Orlando Import-Export 2001 a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la client a produselor: Orlando seminţe mac 250 g din loturile şi data limită de consum: L1301257/ 01.2026, L1305257/ 05.2026, L2904257/ 04.2026; Orlando seminţe mac 50 g din loturile şi data limită de consum: L1301257/ 01.2026, L1809257/ 09.2026, L2904257/ 04.2026.

De asemenea, au fost retrase produsele Orlandos Maestro seminţe de mac 250 g, lot L1205257/ 31.05.2026, L1301257/ 31.01.2026, L2108257/ 31.08.2026 şi Nutco Seminţe de mac 600 g, lot L0608257/ 31.08.2026.

Magazinele oferă contravaloarea produsului

Atât Selgros cât și Profi au anunțat că vor oferi contravaloarea produsului achiziționat de client, dacă acesta face parte din loturile menționate mai sus.

„PROFI acordă prioritate siguranței alimentare, motiv pentru care vă informăm că furnizorul

ORLANDO IMPORT-EXPORT 2001 a inițiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la client

a produselor menționate mai jos, ca urmare a depăsirii limitei legale admise pentru parametrul

Alcaloizi opiu”, a anunțat lanțul de magazine Profi.

În aceeași situație se află și Selgros, care a avut aceste produse la comercializare.

„Se recomandă persoanelor care dețin produsul menționat mai sus să nu îl consume, ci să îl

distrugă sau să îl aducă înapoi în magazin. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere creată!”, au transmis reprezentanții Selgros.

Sursă foto: ANSVSA, Shutterstock

