Victoria Raileanu, insultată de un pompier în centrul Bucureștiului: „E îngrozitor sentimentul de neputință, neajutorare și de nesiguranță”

Actrița Victoria Raileanu a avut un incident neplăcut la metrou, fiind înjurată de un pompier în timp ce stătea la coada unei patiserii. Situația tensionată a fost gestionată cu curaj de actriță, care a răspuns calm și ferm. Aceasta a subliniat importanța intervenției celor din jur în fața agresiunilor verbale.

Victoria Raileanu, înjurată de un pompier la metrou

Victoria Raileanu a trecut printr-un moment de tensiune la metrou, când un pompier a avut o ieșire verbală necontrolată asupra sa. Incidentul s-a petrecut în timp ce aceasta se afla la coada unei patiserii. Deși situația ar fi putut escalada, curajul și calmul actriței au prevenit o agresiune fizică. Potrivit actriței, întâmplarea a avut loc într-o dimineață obișnuită, în centrul orașului.

Victoria Raileanu se îndrepta spre cursuri și a decis să se oprească pentru a-și cumpăra un covrig. În fața ei, la coadă, se aflau două femei de origine spaniolă. La un moment dat, un bărbat îmbrăcat în uniformă de pompier, specifică personalului din instituțiile publice, a intrat în patiserie și a trecut direct în față, ignorând rândul.

„La un moment dat apare la coadă un tip îmbrăcat într-o uniformă de pompier. Dar nu pompier de teren, ci din ăla de instituție publică de tre să aibă orice instituție publică ca să poată funcționa. Nu se pune în spatele meu. Se duce spre vitrină. Eu mă gândesc că nu știe exact ce vrea și nu zic nimic. După ce vânzătoarea termină cu spanioloaicele îl întreabă pe tipul ăsta ce vrea. Într-adevăr, nu e treaba ei să știe ordinea la coadă, deci nu mă supăr pe ea, dar îl bat pe domnul important pe umăr ca să-i spun că eram înaintea lui și că și eu mă grăbesc. El zice că nu-i adevărat. Eu îi zic că «Eram aici când ați ajuns și v-ați și uitat la mine pe furiș de vreo trei ori ca să vedeți dacă zic ceva că vă băgați în față»”, a povestit Victoria Raileanu pe Instagram.

Reacția agresivă a pompierului

În loc să își ceară scuze, pompierul a început să o insulte pe actriță, folosind un limbaj vulgar.

„Tipul mă ia brusc la per tu în cel mai elegant mod. Începe să mă bage și să mă scoată în toate alea de zici că eram după blocurile gri din Pantelimon, anii 90”, a continuat ea.

Deși situația era tensionată, Victoria nu s-a lăsat intimidată de comportamentul bărbatului. Ea a răspuns cu calm, deși recunoaște că era foarte afectată.

„Eu îmi iau șoc, dar nu dau înapoi că am văzut eu la o tipă Raluca că e mișto să ai curaj și mi-am zis că pot și io. Zic doar ”Wow! Așa vorbește un bărbat cu o femeie?” (Da, știu! Atâta s-a putut pe moment). La care el începe să se dea la mine, face un pas către mine și mă înjură din nou. Eu deja sunt dincolo de șoc, prind un curaj cretin (deși tremur ca o piftie pe dinăuntru) și fac și eu un pas către el și îl întreb dacă crede că mă sperie ce face el acum cu mine”, a continuat actrița pe rețelele de socializare.

În timpul altercației, bărbatul i-a spus că femeile din România s-au prea „emancitat”. Replica acestuia a stârnit uimirea și amuzamentul actriței.

„De ce? Îl întreb. Pentru că nu mă sperii de tine și că am curaj acum să mă iau în gură cu tine? Altă rafală de înjurături… Oamenii de la coadă au tăcut toți. Fata de la casă îmi zicea lăsați-l donșoară!”, a povestit Victoria.

Victoria Raileanu, apel la solidaritate

Incidentul a lăsat-o pe Victoria Raileanu cu un sentiment profund de neputință și nesiguranță. Ea a subliniat cât de important este ca oamenii să ia atitudine în astfel de situații.

„E îngrozitor sentimentul de neputință, neajutorare și de nesiguranță pe care ți-l poate provoca cineva la ora 9.30 dimineața, în centrul orașului. E îngrozitor că femeie fiind ești mai expusă la așa ceva. Mai mult de atât, nimeni nu sare să zică «bă! nu-i ok să vorbești așa!». Ești tratată cu tăcere. Când se întâmplă ceva de genul ăsta lângă noi suntem paralizați. Ne uităm ca la spectacol. Nu ne gândim că e nevoie să intervenim. Că acea persoană atacată are nevoie de noi atunci. Și asta e oribil”, a concluzionat actrița.

Victoria Raileanu a transmis un mesaj puternic pe rețelele de socializare, cerând oamenilor să nu rămână indiferenți în fața unor astfel de situații.

