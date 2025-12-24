Loredana Groza a anunțat că tatăl ei se află în stare gravă la spital: „Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta”

Loredana Groza trece prin momente grele de sărbători. Tatăl ei, Vasile Groza, în vârstă de 88 de ani, este în stare gravă la spital. Artista i-a dedicat o melodie emoționantă în timpul concertului ei de la Sala Palatului și a împărtășit durerea cu fanii.

Loredana Groza a anunțat că tatăl ei se află în stare gravă la spital

Loredana Groza traversează o perioadă dificilă în viața sa personală. Tatăl ei, în vârstă de 88 de ani, este internat în stare gravă la spital. Artista i-a transmis un mesaj emoționant părintelui ei, pe rețelele sociale, chiar în Ajunul Crăciunului.

Din dragoste și respect pentru tatăl său, Loredana i-a dedicat o melodie specială, inspirată din poeziile scrise de el. Artista a dezvăluit că piesa, intitulată „Mărturisire”, este bazată pe versurile poetului Vasile Groza, tatăl ei.

„Îmi propusesem să-i fac o surpriză tatălui meu: să scriu un cântec pe care să-l cânt în «MĂIASTRA», pe versurile uneia dintre miile de poezii pe care el le-a scris… Tata, fă-te bine! Tată, aș fi vrut să auzi cât de frumos a ieșit acest cântec! Se numește «Mărturisire», pe versurile poetului Vasile Groza, tatăl meu”, a transmis cântăreața.

„Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta”

Pe scena de la Sala Palatului, Loredana Groza a împărtășit cu publicul vestea dureroasă despre starea de sănătate a tatălui său. A fost un moment încărcat de emoție, artista exprimându-și recunoștința față de echipa medicală care are grijă de tatăl ei.

„Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta. Este pentru prima dată când cânt pe această scenă fără ca tatăl meu să fie în sală. Le mulțumesc cadrelor medicale pentru grija pe care o au față de el. Se află în stare gravă la spital”, a spus Loredana, pe scena Sălii Palatului.

Vasile Groza a împlinit 88 de ani în vara anului acesta

În vara lui 2025, când tatăl cântăreței a împlinit 88 de ani, Loredana Groza a celebrat momentul printr-un mesaj cald și fotografii pline de tandrețe pe rețelele sociale. Conexiunea lor profundă și iubirea necondiționată sunt evidente în cuvintele artistei.

„La mulți ani, tată! Leul meu suprem a împlinit 88 de ani! Să fii sănătos și să ne bucuri mereu cu cărțile tale minunate! Ai fost alături de mine de când mă știu, și la bine, și la greu! Te iubesc este prea puțin să-ți spun… Dar tu știi că pentru mine ești universul! A ta, Lush”, a scris Loredana atunci.

