Cât costă să închiriezi rochiile create de Brigitte Pastramă. Fosta soție a lui Ilie Năstase a devenit designer vestimentar în Dubai

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Brigitte Pastramă a intrat în lumea designului vestimentar, impresionând prin creații care emană eleganță și rafinament. Stabilită în Dubai, vedeta și-a descoperit o nouă vocație, dedicându-se rochiilor de poveste, inclusiv celor de mireasă, lucrate cu o atenție la detalii meticuloasă.

Brigitte Pastramă a devenit designer vestimentar

După 14 ani de experiență în design interior, Brigitte Pastramă a decis să își urmeze visul în domeniul modei, inspirată de dorința de a crea ceva unic.

„Eu sunt designer de interior, am intrat 14 ani în acest domeniu și am încercat să fac acest lucru și în Dubai, dar acolo era concurența foarte mare și aveam nevoie de cel puțin 1 milion de euro ca să pot să dezvolt acești bani… Am vrut să îmi vând casa, pentru că nu dispuneam de această sumă, am pus în fața Domnului împreună și Dumnezeu nu a îngăduit”, a mărturisit ea pentru Știrile Antena Stars.

În Dubai, ea a urmat cursuri de specialitate la o școală de renume, unde și-a perfecționat abilitățile sub îndrumarea unor experți în domeniu. Rezultatul? O colecție spectaculoasă de rochii care combină tendințele actuale cu o notă personală de glamour.

Cât costă să închiriezi rochiile create de vedetă

Modelele create de Brigitte Pastramă variază de la rochii scurte, perfecte pentru cununia civilă sau petreceri, până la piese extravagante, cu trene ample și decolteuri îndrăznețe, fiecare având nevoie de până la șase săptămâni pentru a fi realizată.

„Eu închiriez în România și prețul începe de la 3.000 euro pentru o astfel de rochie. Ambele rochii au durat șase săptămâni”, a explicat Brigitte Pastramă.

De asemenea, vedeta a dezvăluit că, deși majoritatea creațiilor sale sunt disponibile pentru închiriere, unele modele pot fi și achiziționate, iar prețurile reflectă complexitatea designului și finețea materialelor folosite. Spre exemplu, o rochie scurtă, cu detalii speciale, poate depăși 4.000 de lei.

Vedeta spune că majoritatea rochiilor sunt disponibile și în România.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată rochiile create de Brigitte Pastramă

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News