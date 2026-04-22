Designerul Eugen Olteanu a murit la doar 42 de ani. Sorana de la A.S.I.A, mesaj emoționant: „M-ai rupt, frățiorule”

Este doliu în lumea modei, după ce designerul Eugen Olteanu s-a stins din viață la doar 42 de ani. Anunțul privind moartea lui i-a șocat pe apropiați, care au transmis mesaje de condoleanțe pline de durere.
Iar vorbeam unul peste altul, că aveam multe de spus. Pentru mine ești în altă țară, pe plajă, cu oceanul, palmieri cât vezi cu ochii, păhărelul în mână și dansezi, cu pălăriuța de paie pe cap.
Tu ești imens și nu ai cum să pleci. Ai creat atât de mult și atât de frumos.
Iar dintre toate creațiile tale magnifice, copiii tăi sunt capodopere: puternici, frumoși, cu minte briliantă și toate datele genetice să construiască cel puțin la fel de frumos cum ai făcut tu.
Știu că ești cel mai mândru de asta… și îți aud toate glumele pe care le-ai fi făcut în momentul ăsta… că sunt frumoși ca tine, talentați ca tine… tot tacâmul. Umorul tău fenomenal m-a ajutat în cele mai crunte momente.
Am trăit împreună multe astfel de clipe, dar cele mai multe au fost magie pură.
Pe cât am muncit, pe atât ne-am distrat. Am avut multe de sărbătorit și, dacă nu era nimic, inventam noi un motiv. Doamne Dumnezeule, câte lucruri am învățat din colaborarea cu tine pentru Geno Del Tu și colecția mea.”, a scris Sorana pe pagina de Facebook.
Anunțul a fost făcut de soția designerului
Anunțul morții a fost făcut de soția designerului, printr-un mesaj postat pe Facebook.
„Te voi iubi veșnic, iubirea mea. Din inima mea nu vei pleca niciodată.”
Aceasta nu a dat detalii despre cauza morții, însă un prieten apropiat a vorbit despre faptul că acesta se confrunta cu o boală gravă.
„De ce așa, Geno… ai zis că o să învingi și asta… copiii tăi, Geno, fratele meu cu inima de aur, Geno al meu… m-ai lăsat fără cuvinte… nu era momentul să fie așa…”
Eugen Olteanu a atras atenția publicului după ce a prezentat o colecție de haine inspirate din Colectiv. El a ales să introducă în show imagini și simboluri asociate victimelor incendiului din Colectiv.