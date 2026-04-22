Designerul Eugen Olteanu a murit la doar 42 de ani. Sorana de la A.S.I.A, mesaj emoționant: „M-ai rupt, frățiorule”

Este doliu în lumea modei, după ce designerul Eugen Olteanu s-a stins din viață la doar 42 de ani. Anunțul privind moartea lui i-a șocat pe apropiați, care au transmis mesaje de condoleanțe pline de durere.

Designerul Eugen Olteanu a murit la 42 de ani. El a devenit cunoscut după ce a creat mai multe colecții controversate inspirate din tragedia de la Colectiv.

Vestea a venit ca un șoc pentru cei care l-au cunoscut, iar printre ei se numără și Sorana Mohamad, fostă membră a trupei A.S.I.A, care a transmis un mesaj emoționant.

Citește și: Nadia Fares, actrița din „The Crimson Rivers”, a murit la 57 de ani

„Mi-am pus un pahar din băutura ta preferată și îți vorbesc pentru că știu că mă auzi.

M-ai rupt, frățiorule. Abia așteptam să ne vedem, să leșinăm de râs și să discutăm despre toate ideile noastre mărețe.

Iar vorbeam unul peste altul, că aveam multe de spus. Pentru mine ești în altă țară, pe plajă, cu oceanul, palmieri cât vezi cu ochii, păhărelul în mână și dansezi, cu pălăriuța de paie pe cap.

Tu ești imens și nu ai cum să pleci. Ai creat atât de mult și atât de frumos.

Iar dintre toate creațiile tale magnifice, copiii tăi sunt capodopere: puternici, frumoși, cu minte briliantă și toate datele genetice să construiască cel puțin la fel de frumos cum ai făcut tu.

Știu că ești cel mai mândru de asta… și îți aud toate glumele pe care le-ai fi făcut în momentul ăsta… că sunt frumoși ca tine, talentați ca tine… tot tacâmul. Umorul tău fenomenal m-a ajutat în cele mai crunte momente.

Citește și: Moartea lui Mircea Lucescu, deplânsă de lumea sportivă. Simona Halep, mesaj emoționant: „A rămas pe teren și în sufletul echipelor sale, până la capăt”

Am trăit împreună multe astfel de clipe, dar cele mai multe au fost magie pură.

Pe cât am muncit, pe atât ne-am distrat. Am avut multe de sărbătorit și, dacă nu era nimic, inventam noi un motiv. Doamne Dumnezeule, câte lucruri am învățat din colaborarea cu tine pentru Geno Del Tu și colecția mea.”, a scris Sorana pe pagina de Facebook.

Anunțul morții a fost făcut de soția designerului, printr-un mesaj postat pe Facebook.

„Te voi iubi veșnic, iubirea mea. Din inima mea nu vei pleca niciodată.”

Aceasta nu a dat detalii despre cauza morții, însă un prieten apropiat a vorbit despre faptul că acesta se confrunta cu o boală gravă.

„De ce așa, Geno… ai zis că o să învingi și asta… copiii tăi, Geno, fratele meu cu inima de aur, Geno al meu… m-ai lăsat fără cuvinte… nu era momentul să fie așa…”

Eugen Olteanu a atras atenția publicului după ce a prezentat o colecție de haine inspirate din Colectiv. El a ales să introducă în show imagini și simboluri asociate victimelor incendiului din Colectiv.

Citește și: Îndrăgitul actor turc Ramazan Tetik a murit la doar 37 de ani. Care a fost cauza decesului

La prezentare, modelele au purtat folii izoterme, asemănătoare cu cele folosite pentru persoanele arse, iar decorul a conținut referințe la clubul Colectiv.

Inițiativa lui a fost intens comentată și criticată. Eugen Olteanu a spus că banii obținuți din colecție urmau să fie folosiți pentru sprijinirea unui caz social.

