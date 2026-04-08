Moartea lui Mircea Lucescu, deplânsă de lumea sportivă. Simona Halep, mesaj emoționant: „A rămas pe teren și în sufletul echipelor sale, până la capăt”

Moartea lui Mircea Lucescu a îndurerat lumea sportivă din România și nu numai. Fostul antrenor a decedat la vârsta de 80 de ani și 8 ani, după mai multe zile petrecute în spital. Fostul selecționer s-a confruntat cu două infarcturi și mai multe probleme de sănătate, printre care și multiple accidente vascular cerebrale. Lumea sportivă din România, și nu numai, s-a arătat îndurerată de pierderea unei personalități care a marcat fotbalul la nivel internațional.

Vestea morții lui Mircea Lucescu, primită cu durere de lumea sportului

Mii de mesaje de condoleanțe au curs în cursul serii de marți, 7 aprilie, dar și în cursul zilei de miercuri, 8 aprilie. Printre cei care au transmis mesaje emoționante după moartea lui Mircea Lucescu se numără și Simona Halep.

Sportiva a scris un mesaj profund despre ce a însemnat Mircea Lucescu pentru fotbalul românesc și internațional și cât de pasionat a fost de ceea ce făcea.

Citește și: Val de reacții după moartea lui Mircea Lucescu. Reacția copleșitoare a lui Gică Hagi la dispariția mentorului său

„Astăzi fotbalul a pierdut mai mult decât un antrenor. A pierdut o viață dedicată, o poveste scrisă cu pasiune, sacrificiu și o dragoste rară pentru acest sport. Mircea Lucescu nu a fost doar un nume uriaș, ci un simbol al continuității, al muncii fără oprire și al credinței că fotbalul nu este doar un joc pentru el, ci un mod de a trăi. A rămas acolo, pe teren, în vestiar, în sufletul echipelor sale, până la capăt. Știu ce înseamnă disciplina, sacrificiul și lupta cu tine însuți.

Dar ceea ce m-a impresionat mereu la el a fost altceva: capacitatea de a rămâne îndrăgostit de fotbal o viață întreagă. Să nu obosească, să nu renunțe, să nu se îndepărteze niciodată de ceea ce iubea. Este acel tip de pasiune care nu doar inspiră – ci te copleșește. Pentru că îți arată cât de departe poate merge un om atunci când trăiește cu adevărat pentru ceea ce iubește. Respect profund pentru tot ce a însemnat. Pentru generații, pentru istorie, pentru lecția de dedicare. Sincere condoleanțe familiei!! Odihnește-te în pace, Mister”, a transmis Simona Halep, pe Instagram.

Gigi Becali, mesaj după moartea lui Lucescu

Și Gigi Becali a vorbit despre Mircea Lucescu și a mărturisit că niciun alt antrenor din România nu a ajuns la astfel de performanțe.

Citeşte şi: Ultima dorință a lui Mircea Lucescu. Soția lui, Neli, a izbucnit în lacrimi la plecarea de la spital. Ce le-a spus jurnaliștilor

„Nu se mai naşte nimeni ca el. Valoarea lui fotbalistică, ca antrenor… la fotbal e numărul 1. El trebuie să fie ca exemplu şi oamenii să înţeleagă un lucru. Nu ia niciun trofeu, nicio cupă, niciun ban, niciun campionat, nimic, nimic, nimic nu ia cu el. O să zici că rămân pe pământ… şi ce folos? Este o lecţie pentru toată lumea ce s-a întâmplat astăzi. Să o înveţe toţi. De ce e o lecţie? Gloria pe care a avut-o Lucescu e greu să o aibă cineva”, a mărturisit Gigi Becali pentru Fanatik.

Ciprian Marica a vorbit și el despre subiect și s-a rezumat la a transmite un mesaj de condoleanțe.

„Nu insistați, vă rog, și nu vă supărați! Nu pot să spun nimic în momentele astea! Să aibă Dumnezeu în grijă sufletul lui uriaș și să dea putere familiei!”, a precizat Ciprian Marica, pe Facebook.

Cluburile de fotbal, mesaje de condoleanțe

Mai multe cluburi de fotbal din România și din străinătate au transmis mesaje de condoleanțe după vestea morții lui Mircea Lucescu. De la Dinamo Kiev, Galatasaray, Inter Milano sau Real Madrid, lumea sportivă internațională a vorbit despre unul dintre cei mai titrați antrenori de fotbal.

„Real Madrid C. F., președintele său și Consiliul de Administrație își exprimă profundul regret pentru decesul lui Mircea Lucescu, fost selecționer al României și al Turciei.

Real Madrid dorește să transmită condoleanțe și întreaga sa susținere, afecțiune și compasiune familiei sale, colegilor, cluburilor la care a activat și tuturor celor apropiați.

Mircea Lucescu, care a fost antrenorul a numeroase cluburi din mai multe țări europene, a încetat din viață la vârsta de 80 de ani. Odihnească-se în pace”, a fost mesajul trimis de Real Madrid.

