Alexandra Stan, momente cumplite la începutul sarcinii: „A fost foarte traumatizant”

Alexandra Stan a vorbit despre momentele grele din primele luni de sarcină, când a fost diagnosticată cu un hematom și a urmat un tratament puternic. Acum, artista se bucură de o sarcină liniștită și așteaptă cu emoție venirea pe lume a fetiței sale.

Alexandra Stan vorbește despre provocările sarcinii sale

Alexandra Stan a împărtășit detalii intime despre sarcina sa, dezvăluind atât momentele dificile de la începutul acesteia, cât și bucuria de a deveni mamă. La Instagram Story, artista a vorbit despre provocările medicale și sprijinul care i-a fost vital în această perioadă.

Sarcina Alexandrei Stan nu a fost lipsită de obstacole. Artista a trecut printr-o situație medicală delicată la început, fiind diagnosticată cu un hematom care a necesitat tratament intensiv. „Sarcina mea, acum, este o sarcină foarte bună și decurge foarte bine. Dar nu a fost așa de la început. Motivul pentru care acum mă simt bine și totul e bine, am ajuns să fac 5 luni, este doamna doctor Ioana Drăgan”, a mărturisit Alexandra.

Hematomul, inițial mic, a crescut până la 5-6 centimetri în diametru, iar artista a urmat un tratament puternic pe bază de hormoni: ovule, injecții și pastile. În cele din urmă, problema medicală s-a rezolvat, iar Alexandra a găsit liniștea necesară pentru a se bucura de sarcină. „Într-un final, a dispărut. Acum sunt fericită”, a spus.

Repausul impus: o încercare psihică și fizică

Perioada de tratament a fost marcată și de repaus total. Alexandra a petrecut aproape două luni pe canapea, o experiență pe care o descrie drept „foarte traumatizantă, atât psihic, cât și fizic”. „Bineînțeles, m-am îngrășat pentru că am mâncat și a trebuit să stau în repaus, pe canapea, timp de aproape 2 luni, ceea ce a fost foarte traumatizant pentru mine și psihic și fizic, dar sunt foarte bine acum”, a explicat.

Sprijinul celor dragi și atitudinea pozitivă a medicului au fost esențiale pentru a trece peste aceste momente dificile. „Mi-am dat seama că este foarte important să ai susținerea oamenilor apropiați în momentele astea”, a subliniat artista.

Momentul în care a aflat că era însărcinată

Unul dintre cele mai emoționante momente din viața Alexandrei a fost ziua în care a aflat că este însărcinată. Artista rememorează cu drag acel moment unic.

„Mă pregăteam pentru concertul cu Ricky Martin, eram cu Iulia, aveam eu senzația că sunt însărcinată. Mie nici măcar nu îmi întârziase. Am oprit la farmacie, am ajuns acasă, m-am dus să fac duș, între timp mi-am făcut testul, l-am lăsat pe marginea chiuvetei și am intrat în duș. Când am ieșit și m-am uitat la test, am simțit un gol în stomac. I-am simțit prezența, a fost prima dată când am conștientizat că am un suflet în interiorul corpului meu”, a povestit.

Așteptarea fetiței: fericire și speranță

Alexandra Stan își va întâmpina fetița la sfârșitul lunii august, conform calculelor medicilor, însă artista este pregătită pentru orice.

„Bebelina trebuie să vină teoretic la sfârșitul lui august, ceea ce înseamnă că o să fie Fecioară. Dar, poate să vină și înainte, ceea ce înseamnă că poate să fie și Leoaică. Oricând poate să vină bebelina, să vină mai târziu, să nu vină mai devreme și să fie sănătoasă”, a spus ea, exprimând dorința supremă: sănătatea copilului.

