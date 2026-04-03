Cum a slăbit Ana Baniciu mai mult decât și-a propus: „Nu cred că e bine, nu faceți ca mine”

Acum doi ani, viața Anei Baniciu (33 ani) s-a schimbat complet odată cu venirea pe lume a fiului ei, Aris. Împlinirea personală a fost însă însoțită de noi provocări, printre care și gestionarea greutății corporale. Deși a acumulat câteva kilograme în timpul sarcinii, artista a revenit rapid la forma inițială, ba chiar a ajuns să slăbească mai mult decât și-a propus.

Cum a slăbit Ana Baniciu după naștere

Ana Baniciu a devenit mamă în urmă cu doi ani, iar de atunci viața ei s-a schimbat considerabil. Artista și-a slăbit enorm, lucru de care nu este prea mulțumită, considerând că este mult prea slabă.

„De multe ori nu apuc să mănânc, sunt într-un fasting constant, că primele ore ale zilei sunt dedicate copilului, îi gătesc trei mese pe zi, mă ocup de el să aibă el tot, iar eu, eu unde? Eu uit să mănânc. Nu cred că e bine, să știți, nu faceți ca mine, mai simt foamea, dar când te iei cu altele, atunci uiți de toate, mai ales când îți place și ce faci, uiți de mâncare, îți iei energia de la oameni”, a declarat Ana Baniciu pentru Spynews.

Artista nu este mulțumită de aspectul ei

Deși slăbitul excesiv nu a fost intenționat, Ana Baniciu recunoaște că nu se simte pe deplin mulțumită de felul în care arată. Artista consideră că este „prea uscată” și și-ar fi dorit să aibă mai multe forme, deși a fost mereu o persoană slabă.

„Eu sunt prea uscată, să știți, așa am fost toată viața, uscată, și cred că e mișto ca o gagică să aibă și forme. Sunt fete care își doresc foarte mult să fie foarte slabe, nu știu ce să zic”, a mai spus fiica lui Mircea Baniciu.

Ana Baniciu și operațiile estetice

În timp ce aspectul fizic este o preocupare constantă, Ana Baniciu a decis să intervină acolo unde se simțea cel mai nesigură. În urmă cu câțiva ani, artista a optat pentru o rinoplastie, o decizie pe care o consideră una dintre cele mai bune pe care le-a luat.

„Am avut un complex în ceea ce privește nasul, nu era ceva după care mă ghidam, dar mă deranja foarte tare în filmări, pentru că era mai mare pe cameră decât în realitate, așa că l-am tăiat. Alt complex nu mai am și, și dacă aș avea, eu nu mă mai tai a doua oară. Sânii, cu ăștia rămân, rămân cu ce am în acest moment și mergem înainte și cam atât. Nu a fost grea operația, dar asta a fost singura mea chestie pe care am vrut să o fac și mi-am făcut curaj. Am făcut-o, nu-mi pare rău deloc și cam asta a fost, însă nu mai am alte complexe pentru care să intervin cu bisturiul”, a dezvăluit ea în urmă cu ceva timp.

Sursă foto: Instagram

