Ce i-a adus Radu Vâlcan soției sale, la întoarcere din Thailanda. Prezentatorul Insula Iubirii nu vine niciodată cu mâna goală

Radu Vâlcan a încheiat filmările pentru Insula Iubirii și a ajuns în România. După o lună în care a lipsit de acasă, prezentatorul a venit încărcat de cadouri pentru soția lui și pentru cei trei copii. Iată ce cadouri le-a adus acesta.

Radu Vâlcan a fost plecat o lună în Thailanda

Radu Vâlcan a plecat la finalul lunii februarie în Thailanda pentru a filma un nou sezon din Insula Iubirii. La începutul lunii aprilie, el a anunțat că s-a întors acasă.

De data aceasta, Adela Popescu nu a mai ajuns în Thailanda, ca de obicei, ci a rămas acasă pentru a se ocupa de copii.

Ea a mărturisit că i-a fost foarte greu și că a ales să rămână acasă de frica războiului din Orientul Mijlociu.

A fost foarte greu fără Radu o lună. Nu am mai plecat de data aceasta împreună cu el pentru că mi-a fost, pur și simplu, frică din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Am zis să plece doar unul, dacă Doamne ferește se întâmplă ceva cu noi ce fac copiii?!

A trebuit să duc singură trei copii la școală, a fost foarte greu. De obicei ne împărțim: duce unul doi și altul unu. Acum a picat tot greul pe mine”, a declarat Adela Popescu, potrivit click.ro.

Ce cadouri a adus Radu Vâlcan pentru copii și soție

Pentru a își arăta aprecierea, Radu Vâlcan i-a adus soției un cadou. El nu a uitat nici de copiii, cărora le-a a adus jucării. În schimb, soției sale i-a adus o pereche de balerini la care visa de mult, dar și multe fructe exotice.

„Cadouri mi-a adus fructe exotice și niște balerini pe care i-am dorit eu foarte mult, i-am aprobat înainte. Noi am vorbit zilnic la telefon. Radu e un tată foarte implicat, de câte ori este plecat mă sună non stop și se interesează ce fac băieții. Și copiilor le-a adus cadouri, jucării mai ales”, a mai spus Adela Popescu.

Ce urmează la Insula Iubirii

Cel mai nou sezon de Insula Iubirii se anunță a fi incendiar. Filmările s-au încheiat, iar echipa show-ului s-a întors recent din România.

Sezonul 10 se anunță incendiar, cu situații tensionate și multe momente încărcate de emoții. Acum, urmează ca materialul filmat să fie editat și pregătit pentru difuzare. Radu Vâlcan a povestit cum a fost o lună în Thailanda.

„M-am întors din Thailanda. După o perioadă intensă, în care am trăit fiecare zi la maximum și am încheiat filmările pentru sezonul 10… vine liniștea aia pe care doar acasă o simți. Au fost zile grele, frumoase, obositoare și pline de emoții. Dar, mai ales, au fost zile în care am avut lângă mine o echipă incredibilă. Le mulțumesc colegilor mei!

Fără ei, nimic din ce am făcut acolo nu ar fi fost posibil. Energia, răbdarea, glumele, nervii, nopțile nedormite… toate ne-au adus aici. Și, oricât de spectaculoasă ar fi Thailanda, cu toate culorile și poveștile ei… adevărul e simplu: acasă e acasă!”, a transmis Radu Vălcan.

