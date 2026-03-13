Adela Popescu nu mai merge la Radu Vâlcan, în Thailanda, în timpul filmărilor pentru „Insula iubirii”: „Din păcate asta e situația”

Adela Popescu a decis să nu îl mai viziteze pe Radu Vâlcan în Thailanda, unde prezentatorul se află pentru filmările noului sezon „Insula Iubirii”. În fiecare an, actrița obișnuia să petreacă câteva zile cu soțul ei pe plajele însorite, dar anul acesta planurile lor s-au schimbat.
Adela Popescu nu mai merge la Radu Vâlcan, în Thailanda
Situația tensionată din Orient a schimbat complet planurile cuplului, iar decizia lor pune familia pe primul loc. Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii, a dezvăluit mai multe detalii despre acest sezon special și despre motivele care i-au determinat să rămână separați pe durata filmărilor.
„În acest an am hotărât să nu vină, o să stea alături de copii, având în vedere situația actuală. Ne-am fi dorit enorm să petrecem timp împreună, dar din păcate asta este situația și, din fericire, ea este acolo”, a explicat Radu pentru emisiunea prezentată de Mara Bănică și Marius Niță la SpyNewsTV Live.
Deși lipsa Adelei Popescu este resimțită, Radu Vâlcan rămâne dedicat proiectului și își concentrează toată energia pe filmările celui de-al zecelea sezon al emisiunii.
De-a lungul celor zece sezoane, „Insula Iubirii” a devenit un fenomen îndrăgit de public, iar Radu Vâlcan își amintește cu emoție începuturile acestui proiect.
„Din primele sezoane am rămas cu foarte multe amintiri, au fost foarte multe personaje. Fiecare sezon e special. În primul sezon am fost încărcat de emoții. Apoi am început să cunosc foarte mulți oameni, povești, caractere diferite. Am avut și eu ceva de învățat și chiar și acum învăț”, a spus el.
Cât despre viitorul show-ului, Radu Vâlcan păstrează o atitudine optimistă, dar realistă: „Nici nu știu. Îmbătrânim. Să sperăm, sănătoși să fim. Știu că e un proiect pe care lumea îl iubește. (…) Să fim sănătoși. Vedem ce se întâmplă”.
Sursă foto: Instagram
