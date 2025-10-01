De ce controalele cardiologice sunt esențiale. Sfaturi de la dr. Rodica Niculescu, șefa secției de Cardiologie Intervențională de la Spitalul Clinic SANADOR

Dr. Rodica Niculescu, șefa secției de Cardiologie Intervențională de la Spitalul Clinic SANADOR, a discutat într-un interviu pentru emisiunea «Bine pentru tine» despre bolile ascunse ale inimii, tratamentele moderne și importanța controalelor medicale regulate.

Cardiologia intervențională: o alternativă modernă

Dr. Niculescu a explicat că această ramură a medicinei a apărut ca o soluție minim invazivă, oferind tratamente eficiente fără necesitatea intervențiilor chirurgicale clasice. „Cardiologia intervențională s-a născut, cumva, ca o parte aplicată a cardiologiei, în sensul că se dorea un tratament minim invaziv înainte de a ajunge la chirurgia cardiacă”, a declarat medicul. Procedurile implică utilizarea unor instrumente miniaturizate care permit intervenții prin vasele de sânge, reducând timpul de recuperare și îmbunătățind calitatea vieții pacienților.

Când să începem controalele cardiologice

Un aspect important discutat a fost vârsta la care ar trebui să începem controalele cardiologice. Dr. Niculescu recomandă efectuarea acestora de la 18 ani, subliniind că multe afecțiuni congenitale pot trece neobservate. „Sunt multe boli congenitale care nu au fost diagnosticate în timp util și pentru care sigur se poate face ceva”, a explicat ea. Controalele anuale ar trebui să includă analize de laborator, ecografii de cord și consulturi cardiologice. Pentru persoanele în vârstă sau cu factori de risc precum hipertensiunea arterială sau diabetul, monitorizarea regulată este esențială. Medicul a atras atenția asupra simptomelor precum durerea în piept sau crampele la nivelul membrelor inferioare, care pot indica probleme grave și necesită evaluări amănunțite.

Rolul angiografului în diagnosticare

Un alt subiect abordat a fost angiograful, un aparat esențial în diagnosticarea afecțiunilor vasculare. „Angiograful este, de fapt, un aparat care presupune o masă radio-transparentă și un arc în C”, a explicat Dr. Niculescu. Acesta permite vizualizarea vaselor de sânge și identificarea îngustărilor sau ocluziilor care pot duce la afecțiuni grave precum infarctul. Prin utilizarea substanței de contrast, medicii pot evalua fluxul sanguin și starea pereților vasculari.

Conform informațiilor prezentate de Dr. Niculescu, aceste tehnici moderne au revoluționat tratamentele cardiologice, oferind pacienților șansa unei recuperări rapide și a unei vieți mai bune. Specialiștii subliniază și importanța colaborării dintre echipele medicale și a transferului de cunoștințe, care contribuie la evoluția continuă a acestui domeniu.

