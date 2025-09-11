Interviu cu dr. Bogdan Tănase: Care sunt pericolele reale ale poluării pentru sănătatea noastră

Bogdan Tănase, medic primar în chirurgia toracică, a fost invitatul unei noi ediții a emisiunii „Bine pentru tine”, unde a vorbit despre felul în care ne afectează poluarea din marile orașe și care sunt consecințele ei.

Cât de periculoasă este poluarea din marile orașe

Dr. Bogdan Tănase a subliniat că poluarea, în special cea cauzată de particule fine sub 5 nanomicroni provenite de la autovehicule, reprezintă un factor de risc semnificativ pentru cancerul bronhopulmonar. «Poluarea este un factor de risc important pentru cancerul bronhopulmonar. Din păcate, poluarea, mai ales cea produsă de autovehicule, cum e cazul în București, poluarea cu particule sub 5 nanomicroni, înseamnă un risc ridicat de cancer bronhopulmonar, în principal de o variantă care se numește adenocarcinoma», a explicat medicul.

El a adăugat că, în ultimii ani, incidența acestui tip de cancer a crescut considerabil. În trecut, fumatul era principalul factor de risc, dar acum tumorile apar mai frecvent în zonele periferice ale plămânilor, unde semnele de alarmă sunt deseori tardive.

Cum ne putem proteja împotriva poluării

În ceea ce privește măsurile de protecție, Dr. Tănase a menționat că măștile utilizate în timpul pandemiei de COVID-19 pot fi eficiente împotriva poluării, în funcție de nivelul de filtrare. «Masca de pe vremea COVID-ului protejează, bineînțeles. Cu cât are un filtru mai ridicat, FFP 1, 2, 3, cu atât protejează mai mult. Măștile, de fapt, sunt măștile FFP. Acesta e rolul lor, să-i protejeze pe cei care lucrează cu pulberi, cu particule, cu lucruri în industrie. Și atunci, da, ne protejează.» El a adăugat că statisticile privind calitatea aerului în orașele mari din România arată clar că locuitorii plătesc un preț pentru traiul în mediul urban.

