Cât zahăr ascunde o doză de suc. Recomandările medicului nutriționist Mihaela Bilic: „Pun pariu că nu v-ați gândit niciodată”

Cât zahăr se ascunde în băuturile tale preferate? Dr. Mihaela Bilic, unul dintre cei mai apreciați nutriționiști din România, dezvăluie adevărul șocant despre sucurile îndulcite. Medicul nutriționist atrage atenția asupra pericolelor „caloriilor ascunse” și oferă soluții pentru un stil de viață sănătos.

Cât zahăr conține o doză de suc

Pe rețelele de socializare, Mihaela Bilic explică cum sucurile dulci păcălesc creierul, care nu percepe caloriile lichide și le tratează ca pe apă. Astfel, consumând o doză de suc, poți adăuga aproximativ zece cubulețe de zahăr în alimentație, fără să fii conștientă de acest aport.

„Pun pariu că nu v-ați gândit niciodată că într-o doză de suc se pot afla aproximativ zece cubulețe de zahăr. Cine bea un pahar de suc și spune apoi: «Vai, ce suc bun și ce prăjitură delicioasă am mâncat?» Nimeni. Și e normal să fie așa. Creierul nostru nu știe să «numere» caloriile venite din suc. El percepe sucul ca pe apă. Dar ce înseamnă zece cubulețe de zahăr într-o prăjitură? Înseamnă cinci bucăți de prăjitură pe care le puteți mesteca, savura și conștientiza”, a scris Mihaela Bilic în mediul online.

Recomandările medicului nutriționist Mihaela Bilic

Pentru a menține echilibrul caloric, Mihaela Bilic propune o soluție simplă: „Mâncați zahărul din prăjitură și beți suc zero, fără zahăr. În felul acesta le puteți avea pe amândouă, pentru același număr de calorii”.

Această recomandare te poate ajuta să savurezi deserturile preferate fără să depășești aportul caloric zilnic.

Cât zahăr este recomandat să consumăm? Nutriționistul subliniază că limita zilnică ar trebui să fie între 25 și 30 de grame, echivalentul a 6-8 cubulețe.

„Ianuarie este luna în care renunțăm la consumul de alcool sau de zahăr. Ei bine, eu nu vreau să renunțați, vreau doar să știți că doza recomandată zilnic de zahăr este de 25-30 de grame, adică 6-8 cubulețe de zahăr, asta în toată mâncarea pe care o consumăm”, a mai spus medicul nutriționist.

