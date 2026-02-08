  MENIU  
Home > Sănătate > Cât zahăr ascunde o doză de suc. Recomandările medicului nutriționist Mihaela Bilic: „Pun pariu că nu v-ați gândit niciodată”

Cât zahăr ascunde o doză de suc. Recomandările medicului nutriționist Mihaela Bilic: „Pun pariu că nu v-ați gândit niciodată”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Cât zahăr se ascunde în băuturile tale preferate? Dr. Mihaela Bilic, unul dintre cei mai apreciați nutriționiști din România, dezvăluie adevărul șocant despre sucurile îndulcite. Medicul nutriționist atrage atenția asupra pericolelor „caloriilor ascunse” și oferă soluții pentru un stil de viață sănătos.

Cât zahăr conține o doză de suc

Pe rețelele de socializare, Mihaela Bilic explică cum sucurile dulci păcălesc creierul, care nu percepe caloriile lichide și le tratează ca pe apă. Astfel, consumând o doză de suc, poți adăuga aproximativ zece cubulețe de zahăr în alimentație, fără să fii conștientă de acest aport.

„Pun pariu că nu v-ați gândit niciodată că într-o doză de suc se pot afla aproximativ zece cubulețe de zahăr. Cine bea un pahar de suc și spune apoi: «Vai, ce suc bun și ce prăjitură delicioasă am mâncat?» Nimeni. Și e normal să fie așa. Creierul nostru nu știe să «numere» caloriile venite din suc. El percepe sucul ca pe apă. Dar ce înseamnă zece cubulețe de zahăr într-o prăjitură? Înseamnă cinci bucăți de prăjitură pe care le puteți mesteca, savura și conștientiza”, a scris Mihaela Bilic în mediul online.

Citește și: Mihaela Bilic, despre singura bombă calorică sănătoasă: „Organismul nostru are nevoie de un pic de grăsime”

Lidia Buble, imagini îngrijorătoare. Cântăreața a apărut cu pielea umflată și roșie: „Am fața amorțită”. Ce a pățit
Lidia Buble, imagini îngrijorătoare. Cântăreața a apărut cu pielea umflată și roșie: „Am fața amorțită”. Ce a pățit
Recomandarea zilei

Citește și: Ce este și ce conține „ciorba inteligenței”. Preparatul, recomandat de medicul neurochirurg Vlad Ciurea

Recomandările medicului nutriționist Mihaela Bilic

Pentru a menține echilibrul caloric, Mihaela Bilic propune o soluție simplă: „Mâncați zahărul din prăjitură și beți suc zero, fără zahăr. În felul acesta le puteți avea pe amândouă, pentru același număr de calorii”.

„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Recomandarea zilei

Această recomandare te poate ajuta să savurezi deserturile preferate fără să depășești aportul caloric zilnic.

Citește și: Medicamente pe care să nu le iei niciodată cu lapte sau iaurt

Citește și: Sirop de ceapă, rețeta Elwirei Petre, ideal pentru tratarea tusei. Care sunt beneficiile acestui tip de sirop

Cât zahăr este recomandat să consumăm? Nutriționistul subliniază că limita zilnică ar trebui să fie între 25 și 30 de grame, echivalentul a 6-8 cubulețe.

„Ianuarie este luna în care renunțăm la consumul de alcool sau de zahăr. Ei bine, eu nu vreau să renunțați, vreau doar să știți că doza recomandată zilnic de zahăr este de 25-30 de grame, adică 6-8 cubulețe de zahăr, asta în toată mâncarea pe care o consumăm”, a mai spus medicul nutriționist.

Sursă foto: Shutterstock, Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) 52.9 RON Cumpără acum
Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 115 (Titanic) Titanic - Ediția nr. 115 (Titanic) 52.9 RON Cumpără acum
DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce note a luat Carmen Brumă în sesiunea de examene. Vedeta este anul 2 la Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară. „Nici nu știu cum să vă spun”
Ce note a luat Carmen Brumă în sesiunea de examene. Vedeta este anul 2 la Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară. „Nici nu știu cum să vă spun”
Fanatik
Ce au scris americanii după imaginile dramatice cu „Regina Schiului Alpin” de la Jocurile Olimpice de iarnă: „Vis spulberat”
Ce au scris americanii după imaginile dramatice cu „Regina Schiului Alpin” de la Jocurile Olimpice de iarnă: „Vis spulberat”
GSP.ro
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
TV Mania
S-A ÎNTÂMPLAT! Emily Burghelea i-a dat masca jos soțului ei. Vezi primele imagini cu chipul lui Andrei!
S-A ÎNTÂMPLAT! Emily Burghelea i-a dat masca jos soțului ei. Vezi primele imagini cu chipul lui Andrei!
Redactia.ro
Poliția te poate amenda dacă faci dragoste în mașină? Răspunsul nu e atât de simplu
Poliția te poate amenda dacă faci dragoste în mașină? Răspunsul nu e atât de simplu
Citește și...
Lindsey Vonn, accidentare „horror” la Jocurile Olimpice de iarnă! A fost luată cu elicopterul. Video
Greșeala banală din baie care favorizează apariția mucegaiului. Ce să nu mai faci niciodată după duș
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
„Spaima medicilor”. Femeia politruc pe care Revoluția a prins-o în Bărăgan, la Slobozia
Ceaiuri pe care să le bei când eşti răcit sau gripat
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Prăpăd în România în următoarele 24 de ore! Avertizare ANM de ger și ninsori abundente

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum a depășit Anca Dinicu depresia postnatală. "Am trecut prin asta, realizez cât de mult ne influențează!" Mărturisirile actriței despre rolul de mamă
Cum a depășit Anca Dinicu depresia postnatală. "Am trecut prin asta, realizez cât de mult ne influențează!" Mărturisirile actriței despre rolul de mamă
Motivul real pentru care Andreea Raicu a renunțat la televiziune: „Aveam nevoie să mă opresc”
Motivul real pentru care Andreea Raicu a renunțat la televiziune: „Aveam nevoie să mă opresc”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Of, nu și ei! Din păcate, e adevărat! Iubita noastră artistă și managerul ei s-au despărțit în pragul nunții!: „Nu e nicio strategie de marketing”
Of, nu și ei! Din păcate, e adevărat! Iubita noastră artistă și managerul ei s-au despărțit în pragul nunții!: „Nu e nicio strategie de marketing”
Elle
Andreea Bălan a fost amendată de două ori de către Antena 1. Care au fost clauzele pe care le-a încălcat artista: „Vedeam pe post cum se minte”
Andreea Bălan a fost amendată de două ori de către Antena 1. Care au fost clauzele pe care le-a încălcat artista: „Vedeam pe post cum se minte”
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”
Este știrea momentului! Timothée Chalamet, fotografiat în compania actriței de origine română Anamaria Vartolomei. Cum au fost surprinși părăsind un hotel din Paris. Video
Este știrea momentului! Timothée Chalamet, fotografiat în compania actriței de origine română Anamaria Vartolomei. Cum au fost surprinși părăsind un hotel din Paris. Video
DailyBusiness.ro
Trump mobilizează industria privată pentru a-și consolida superioritatea tehnologică în programele spațiale
Trump mobilizează industria privată pentru a-și consolida superioritatea tehnologică în programele spațiale
Cât costă cu adevărat un zbor low-cost. Taxele suplimentare pot dubla prețul biletului
Cât costă cu adevărat un zbor low-cost. Taxele suplimentare pot dubla prețul biletului
A1.ro
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Horoscop 9 februarie 2026. I se îndeplinește cea mai arzătoare dorință. O zodie află că așteaptă un copil
Horoscop 9 februarie 2026. I se îndeplinește cea mai arzătoare dorință. O zodie află că așteaptă un copil
Creveți cu sos roșu, rețeta Gabrielei Cristea. Ingredientul secret care transformă preparatul într-un deliciu
Creveți cu sos roșu, rețeta Gabrielei Cristea. Ingredientul secret care transformă preparatul într-un deliciu
Horoscop 8 februarie 2026. Vești grozave! Se deschide poarta norocului pentru o zodie. Nu trebuie să rateze oportunitățile care se ivesc
Horoscop 8 februarie 2026. Vești grozave! Se deschide poarta norocului pentru o zodie. Nu trebuie să rateze oportunitățile care se ivesc
Andreea Antonescu, schimbări majore de când s-a mutat în SUA. "America a venit cu mult aer proaspăt!" Ce spune despre viața sentimentală. "Iubirea nu se planifică, se întâmplă!"
Andreea Antonescu, schimbări majore de când s-a mutat în SUA. "America a venit cu mult aer proaspăt!" Ce spune despre viața sentimentală. "Iubirea nu se planifică, se întâmplă!"
Observator News
"Aurul verde" al României, crescut în laborator: deja folosit în creme, ar putea revoluționa și agricultura
"Aurul verde" al României, crescut în laborator: deja folosit în creme, ar putea revoluționa și agricultura
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
Cum arată și ce meserie a avut soția lui Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
Cum arată și ce meserie a avut soția lui Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Poliția te poate amenda dacă faci dragoste în mașină? Răspunsul nu e atât de simplu
Poliția te poate amenda dacă faci dragoste în mașină? Răspunsul nu e atât de simplu
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cafeaua de dimineață, prieten sau dușman? Greșeala pe care 90% dintre noi o facem imediat după trezire
Cafeaua de dimineață, prieten sau dușman? Greșeala pe care 90% dintre noi o facem imediat după trezire
Doliu în cinematografie! „Brigitte Bardot a Cehiei”, celebra actriță din serialul „Arabela”, a murit la 86 de ani
Doliu în cinematografie! „Brigitte Bardot a Cehiei”, celebra actriță din serialul „Arabela”, a murit la 86 de ani
Horoscop 8 februarie. Fericirea vine, în sfârșit, și pe strada lor! 3 zodii dau lovitura
Horoscop 8 februarie. Fericirea vine, în sfârșit, și pe strada lor! 3 zodii dau lovitura
Te balonezi și te doare sub coaste? Poate fi vorba de o problemă la ficat
Te balonezi și te doare sub coaste? Poate fi vorba de o problemă la ficat
TV Mania
S-A ÎNTÂMPLAT! Emily Burghelea i-a dat masca jos soțului ei. Vezi primele imagini cu chipul lui Andrei!
S-A ÎNTÂMPLAT! Emily Burghelea i-a dat masca jos soțului ei. Vezi primele imagini cu chipul lui Andrei!
Sunt colegi la TV, dar și familie în viața reală! Detaliul superb despre relația dintre Roxana Hulpe și Cosmin Stan. Puțini știu că prezentatorul este, de fapt, nașul de cununie al colegei sale de la știri. Acum fac echipă și într-un nou proiect
Sunt colegi la TV, dar și familie în viața reală! Detaliul superb despre relația dintre Roxana Hulpe și Cosmin Stan. Puțini știu că prezentatorul este, de fapt, nașul de cununie al colegei sale de la știri. Acum fac echipă și într-un nou proiect
Mădălin Șerban și Dilinca au fost eliminați! Câți bani au câștigat după 5 săptămâni la Power Couple
Mădălin Șerban și Dilinca au fost eliminați! Câți bani au câștigat după 5 săptămâni la Power Couple
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit prima dată la „Neatza”: „Eram un fel de Betty cea urâtă!”
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit prima dată la „Neatza”: „Eram un fel de Betty cea urâtă!”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar 15 ani: Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar 15 ani: Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Ruxandra Luca, criticată de fani că ar fi prea slabă! Mesajul acid al vedetei de la Antena 1: „Nu sunt perfectă, nu mă pretind a fi”
Ruxandra Luca, criticată de fani că ar fi prea slabă! Mesajul acid al vedetei de la Antena 1: „Nu sunt perfectă, nu mă pretind a fi”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton