  MENIU  
Home > Sănătate > Ce este piramida alimentelor şi la ce foloseşte

Ce este piramida alimentelor şi la ce foloseşte

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.

Piramida alimentelor a suferit o schimbare majoră, iar categoria cea mai sănătoasă de alimente a fost reconsiderată și pusă la baza piramidei. Află care este piramida alimentelor modernă, conform noilor principii de nutriție, cum diferă de vechea piramidă alimentară și cum te ajută să mănânci mai sănătos.

Piramida alimentelor a apărut prima dată în Suedia, în anul 1974, ca un ghid vizual pentru alimente accesibile și nutritive, dar a devenit faimoasă la nivel mondial după anul 1992, când Departamentul de Agricultură al SUA (USDA) a lansat propria versiune, punând accent pe grupele de alimente.

De-a lungul anilor, acest concept a fost modificat și îmbunătățit conform noilor principii nutritive sănătoase, iar azi piramida alimentelor pune accentul pe consumul preponderent de legume și fructe proaspete.

Ce este piramida alimentară  

Piramida alimentară este o reprezentare vizuală, sub forma unui triunghi, creată pentru a ilustra standardele nutriționale esențiale. Ea arată ce tipuri de alimente și în ce cantități ar trebui consumate zilnic pentru a menține sănătatea organismului și pentru a preveni apariția bolilor asociate unei diete dezechilibrate.

Deși a mers la vot cu Nicușor Dan, partenera președintelui, Mirabela Grădinaru, NU a votat. Ce a făcut, de fapt, cât timp el a intrat în cabina de vot / Foto
Deși a mers la vot cu Nicușor Dan, partenera președintelui, Mirabela Grădinaru, NU a votat. Ce a făcut, de fapt, cât timp el a intrat în cabina de vot / Foto
Recomandarea zilei

Construită pentru a simplifica adoptarea unui stil alimentar corect, piramida subliniază importanța obținerii tuturor nutrienților – proteine, grăsimi, carbohidrați, vitamine și minerale – în proporțiile potrivite, astfel încât organismul să funcționeze optim și să aibă energie întreaga zi. Totodată, piramida alimentelor te ajută să menții un aport caloric și glicemic echilibrat și să menții kilogramele sub control.

Piramida alimentelor, varietate și echilibru

Fiecare aliment are o compoziție nutritivă distinctă, așadar nu putem obține toți nutrienții necesari dintr-o singură sursă. Conform Piramidei alimentare sănătoase, este esențial să consumăm o varietate de alimente din toate grupele, dar și diversificate în cadrul fiecărei grupe, pentru a asigura aportul complet de vitamine, minerale și alte substanțe nutritive de care avem nevoie zilnic.

„Te doare mintea!” Cristian Tudor Popescu, reacție acidă la adresa lui Nicușor Dan, în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. De ce a răbufnit cunoscutul ziarist
„Te doare mintea!” Cristian Tudor Popescu, reacție acidă la adresa lui Nicușor Dan, în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. De ce a răbufnit cunoscutul ziarist
Recomandarea zilei

Atât excesul, cât și deficitul alimentar pot afecta sănătatea. Organismul are nevoie zilnic de o cantitate exactă de nutrienți pentru a funcționa corect. Dacă aportul nutritiv este insuficient, apar subnutriția și semnele diverselor carențe; dacă alimentația este exagerată, poate apărea obezitatea, indiferent de tipul alimentelor consumate. De aceea, menținerea unui echilibru în cantitatea de hrană este fundamentală pentru a rămâne sănătoși.

Recomandări pentru cantitatea optimă de alimente

În Piramida alimentară, grupele de alimente sunt ilustrate clar, astfel încât recomandările nutriționale să fie ușor de înțeles și de aplicat. Mainjos vei găsi indicat și numărul de porții recomandate pentru consumul zilnic. Intervalul dintre minimum și maximum depinde atât de necesarul energetic al fiecărei persoane, cât și de preferințele alimentare individuale. Este important ca fiecare să atingă cel puțin numărul minim de porții din fiecare grupă, pentru a asigura un aport corespunzător de macro- și micronutrienți.

Ce diferență este între vechea piramidă alimentară și cea mai nouă versiune

Ce este piramida alimentelor şi la ce foloseşte

Vechea versiune a piramidei promova consumul de cereale si fainoase

Așa cum am subliniat mai sus, piramida alimentară înseamnă varietate și un aport mai mare de nutrienți. Așa cum putem observa primele două trepte ale piramidei sunt ocupate de alimente care ar trebui să constituie baza unei diete zilnice. Aceste alimente ar trebui să se regăsească în cantitate mai mare în meniul nostru zilnic, față de alimentele aflate pe treapta a treia, a patra sau în vârful piramidei. Pe măsură că urcăm spre vârf, cantitățile din alimentele respective trebuie să fie tot mai mici.

Concepul piramidei alimentare a traversat aproape 50 de ani de existență, timp în care s-au schimbat multe teorii despre nutriția sănătoasă. Dacă vechea piramidă alimentară avea la bază făinoasele, pâinea, pastele, orezul și produsele de panificație, această percepție s-a schimbat. Este adevărat că pâinea ne oferă fibre și este de bază în alimentație, dar ea are un indice glicemic ridicat. La fel orezul și pastele sau produsele de patiserie.

Alimentele cu un indice glicemic ridicat declanșează în timp rezistența la insulină, favorizează depunerile de colesterol și apariția bolilor cardiovasculare, principala cauză de mortalitate în lume și în România, la ora actuală.

Noua piramidă alimentară detronează făinoasele și ne recomandă să includem porții mai mari de legume, verdețuri și fructe în dieta noastră zilnică. Acestea sunt sursele cele mai bune de minerale și vitamine, de antioxidanți și acizi benefici care susțin sănătatea organismului pe termen lung.

Cele patru mari grupe de alimente din piramidă

Ce este piramida alimentelor şi la ce foloseşte

Piramida alimentelor pune accent pe consumul cerealelor, legumelor și fructelor ca fundament al alimentației și al menținerii sănătății. Prima treaptă a piramidei este acum ocupată de legume, verdețuri și fructe. Acestea trebuie să reprezinte porțiile cele mai consistente la o masă. Sau, cu alte cuvinte, să nu fie nicio masă din zi fără verdețuri. Salatele din legume ar trebui consumate zilnic, precum și câte un fruct la fiecare masă.

Alimentele de la baza piramidei trebuie completate cu alimente bogate în proteine (lapte, brânză, carne și produse din carne cu un conținut scăzut în grăsimi), reprezentate grafic în al treilea nivel al piramidei. În ultima perioadă se pune accent pe consumul cărnurilor albe în defavoarea celor roșii (care tind să urce în partea superioară a piramidei).

Vârful piramidei este reprezentat de grăsimi și de produse zaharoase și nu are atașate recomandări în ceea ce privește numărul de porții, ci doar mențiunea de a fi consumate rar și în cantități mici. Grăsimile saturate sunt de evitat și este suficientă consumarea unei cantități moderate de sare și produse zaharoase. Alcoolul, dacă este consumat, trebuie sa se rezume la cantități mici.

Ce cantități și porții sunt recomandate în piramida alimentelor

Ce este piramida alimentelor şi la ce foloseşte

Alimentația sănătoasă presupune un aport cât mai mare de alimente bio, proaspete și naturale, precum legumele, un procent modest de pâine și făinoase și un procent relativ scăzut de alimente bogate în grăsimi precum carnea sau brânzeturile.

  • Mănâncă cel mai mult – legume și fructe (40%)
  • Mănâncă relativ de mult – pâine și cereale (35%)
  • Mănâncă moderat – carne, pește, ouă, lapte și alternative
  • Mănâncă foarte puțin – dulciuri, sucuri, alimente cu mult zahăr și grăsimi hidrogenate

Porții recomandate pentru adulți

1. Legume și vegetale (6 – 8 porții pe zi)

2. Pâine, cereale, orez și paste (2 – 3 porții pe zi)

3. Fructe (2 – 4 porții pe zi)

4. Lapte și derivate (2 – 3 porții pe zi)

5. Carne, pește, ouă (2 – 3 porții pe zi)

Porții recomandate pentru copii

  1. Legume: cel puțin 3 – 4 porții
  2. Cereale: 2 – 3 porții
  3. Fructe: cel puțin 2 porții
  4. Carne, pește, ouă și alternative: 120 – 200 g
  5. Lapte și alternative: 2 porții
  6. Grăsime / ulei, sare și zahăr: puțin
  7. Lichide: 6 – 8 pahare de apă

Porții recomandate pentru adolescenți

  1. Legume: cel puțin 3 -4 porții
  2. Cereale: 3 porții
  3. Fructe: cel puțin 2 porții
  4. Carne, pește, ouă și alternative: 200 – 300 g
  5. Lapte și alternative: 2 porții
  6. Grăsime / ulei, sare și zahăr: puțin
  7. Lichide: 6 – 8 pahare

Porții recomandate pentru persoanele în vârstă

  1. Legume: cel puțin 3 porții
  2. Cereale – 2 porții
  3. Fructe: cel puțin 2 porții
  4. Carne, pește, ouă și alternative: 200 – 250 g
  5. Lapte și alternative: 1 – 2 porții
  6. Grăsime / ulei, sare și zahăr: puțin
  7. Lichide: 6 – 8 pahare

Piramida alimentelor și mesele zilei

dieta-pescetariana-alimente-sanatoase-carne-de-peste

Alimentele recomandate la micul dejun ar trebui să constituie 30-35% din necesarul caloric zilnic, să fie uşor digerabile şi să asigure energie pentru prima parte a zilei. Prânzul este, de asemenea, o masă esenţială, la care trebuie consumate multe legume, fie că este vorba de fel principal (mâncare gătită), fie că ne referim la salate (sau ambele). Iar seara necesită cea mai mare atenţie, dar nu înfometare! Salatele combinate cu proteine, precum ouăle fierte, carnea de pasăre sau de pește, reprezintă o alegere sănătoasă pentru masa de seară.

Alimente pentru micul dejun (7:00 – 9:00)

Salatele și cerealele (integrale), fără adaos de zahăr, sunt recomandate pentru că sunt saţioase, iar fibrele pe care le conţin ajută la îmbunătaţirea tranzitului intestinal. Fructele sunt indicate pentru consumul de dimineaţă pentru că dau energie, având vitamine, şi satisfac pofta de dulce. Indicaţia nutritioniştilor francezi este de a consuma cinci fructe în fiecare zi, dar separat. Nu trebuie combinate mai multe tipuri de fructe pentru că fermentează şi dau senzaţia de balonare.
Ciocolata poate fi mâncată în prima parte a zilei, în cantitati mici adaptate nevoilor nutriţionale, fără să îngrăşe, pentru că organismul va avea o sursă bună de energie pe care o poate apoi consuma. Este de preferat să se consume ciocolata neagră, cu un conţinut ridicat de cacao (65% – 85 %).
Mierea este bine să fie consumată dimineaţa deoarece reprezintă o sursă de calorii şi energie şi aduce cabohidraţi care se absorb repede. Atenţie însă la cantitate! O linguriţă sau două pe zi, în ceai sau iaurt, cu nuci sau cu fructe reprezintă un mod echilibrat de a consuma acest aliment.

Alimente pentru masa de prânz (12:00-14:00)

Supele, ciorbele, mâncarea gătită sunt foarte indicate pentru organism, la mijlocul zilei. Iar porțiile de carne trebuie însoțite de legume și salate proaspete.
Alunele, nucile, migdalele, seminţele (neprăjite) trebuie consumate în jurul prânzului şi pot înlocui o masă pentru că sunt saţioase. Se digeră greu, iar dacă ar fi mâncate seara timpul de digestie mare nu ar asigura un somn odihnitor. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu alimentele saţioase, consumate la pranz, care îmbie la odihna de după-amiază.

Alimente pentru cină (18:00- 19:30)

Masa de seară ar trebui să fie echilibrată şi să fie servită cu trei ore înainte de somn. Salatele cu legume sau preparatele cu legume trebuie să fie de bază, alături de un ou fiert sau de porții mici de carne albă precum pieptul de curcan sau de pui sau fileul de pește. Porțiile de făinoase trebuie reduse seara.

foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Horoscop săptămânal 8-14 decembrie 2025. Racii pornesc într-o vânătoare de comori, Berbecii pot izbucni
Horoscop săptămânal 8-14 decembrie 2025. Racii pornesc într-o vânătoare de comori, Berbecii pot izbucni
Fanatik
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și primele rezultate provizorii
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și primele rezultate provizorii
GSP.ro
Are 47 de ani, iar ținuta ei transparentă a provocat controverse la tragerea la sorți: „Prea îndrăzneaţă pentru un eveniment fotbalistic”
Are 47 de ani, iar ținuta ei transparentă a provocat controverse la tragerea la sorți: „Prea îndrăzneaţă pentru un eveniment fotbalistic”
Click.ro
Cine e Raluca Păun, partenera lui Cătălin Drulă, care l-a însoțit la vot la alegerile pentru Primăria Capitalei. Cei doi nu sunt căsătoriți
Cine e Raluca Păun, partenera lui Cătălin Drulă, care l-a însoțit la vot la alegerile pentru Primăria Capitalei. Cei doi nu sunt căsătoriți
TV Mania
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Redactia.ro
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Citește și...
Exit Poll București 2025. Live update – primele rezultate pentru Primăria Capitalei sunt oferite de numărătoarea CURS, AVANGARDE, CIRA și ARA
Tabel pensii anticipate parțiale în 2025: penalizări exacte, de la 1 lună la 5 ani. Cât pierzi lunar
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Daniel Gyorfi, îndrumată de preot ca să poată avea un copil. Ce i-a spus duhovnicul
Ce înseamnă regula 10 la 1 în nutriţie
Când şi cât este bine să dormi după amiaza
Medicamente pe care să nu le iei niciodată cu lapte sau iaurt
Pârtii de schi de vis
EXIT POLL ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI 2025. Au apărut primele cifre, cum au votat bucureştenii

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la secția de votare. Cum s-a îmbrăcat partenera lui Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la secția de votare. Cum s-a îmbrăcat partenera lui Nicușor Dan
Cristina Cioran, mărturisiri emoționante despre rolul de mamă a doi copii. "Mă detensionez plângând!" Cum se pregătește pentru sărbători
Cristina Cioran, mărturisiri emoționante despre rolul de mamă a doi copii. "Mă detensionez plângând!" Cum se pregătește pentru sărbători
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Horoscop 2026. 4 zodii își rescriu destinul și o iau de la capăt! Ce beneficii mari vor avea în 2026
Horoscop 2026. 4 zodii își rescriu destinul și o iau de la capăt! Ce beneficii mari vor avea în 2026
Elle
Diana Dumitrescu, declarații despre problemele din relația cu soțul ei, după 6 ani de căsătorie: „Nimic nu e perfect, nimic nu e ceea ce pare, oamenii…”
Diana Dumitrescu, declarații despre problemele din relația cu soțul ei, după 6 ani de căsătorie: „Nimic nu e perfect, nimic nu e ceea ce pare, oamenii…”
Vivian, fiica trans a lui Elon Musk, nevoită să se deghizeze în public din cauza conflictului cu miliardarul. Tensiunile cu tatăl ei au determinat-o să recurgă la acest gest: "Mulți pot fi și foarte dubioși..."
Vivian, fiica trans a lui Elon Musk, nevoită să se deghizeze în public din cauza conflictului cu miliardarul. Tensiunile cu tatăl ei au determinat-o să recurgă la acest gest: "Mulți pot fi și foarte dubioși..."
Relația dintre Brad Pitt și Ines de Ramon devine din ce în ce mai serioasă. Ce au dezvăluit surse apropiate actorului: "După ce s-au mutat împreună..."
Relația dintre Brad Pitt și Ines de Ramon devine din ce în ce mai serioasă. Ce au dezvăluit surse apropiate actorului: "După ce s-au mutat împreună..."
DailyBusiness.ro
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
A1.ro
De ce Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu au votat la aceeași secție. Răspunsul bizar dat de Președintele României
De ce Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu au votat la aceeași secție. Răspunsul bizar dat de Președintele României
Horoscop 8 decembrie 2025. Se vede luminița de la capătul tunelului. O zodie scapă de problemele pe plan financiar și plan sentimental
Horoscop 8 decembrie 2025. Se vede luminița de la capătul tunelului. O zodie scapă de problemele pe plan financiar și plan sentimental
Cine este Agatha Kundri, soția lui Mihai Gâdea. Sunt căsătoriți de peste 17 ani și au împreună o fată
Cine este Agatha Kundri, soția lui Mihai Gâdea. Sunt căsătoriți de peste 17 ani și au împreună o fată
Cine este Mihai Gâdea. A studiat teologia înainte să devină jurnalist și are o familie superbă. "Nu sunt pastor şi-mi pare rău că nu sunt!"
Cine este Mihai Gâdea. A studiat teologia înainte să devină jurnalist și are o familie superbă. "Nu sunt pastor şi-mi pare rău că nu sunt!"
Horoscop 7 decembrie 2025. O zodie este pregătită să întâlnească dragostea adevărată. Urmează fluturi în stomac și fericire supremă
Horoscop 7 decembrie 2025. O zodie este pregătită să întâlnească dragostea adevărată. Urmează fluturi în stomac și fericire supremă
Observator News
Studiu ARA: Câţi bucureşteni au ales un independent şi câţi un suveranist până la ora 18:00
Studiu ARA: Câţi bucureşteni au ales un independent şi câţi un suveranist până la ora 18:00
Libertatea pentru Femei
Din nou doliu în presă! Fiul marilor noștri actori a murit în puterea vârstei! Atât de tânăr! Și-a lăsat soția și fiul pe pământ și a plecat în cer, la dragii lui părinți
Din nou doliu în presă! Fiul marilor noștri actori a murit în puterea vârstei! Atât de tânăr! Și-a lăsat soția și fiul pe pământ și a plecat în cer, la dragii lui părinți
Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Artan. Fiica lui, distrusă de durere, a făcut un gest incredibil pentru cei veniți la funeralii
Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Artan. Fiica lui, distrusă de durere, a făcut un gest incredibil pentru cei veniți la funeralii
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Viva.ro
Tuturor le-a scăpat din vedere, dar nu și ochiului fin al Andreei Esca, de jurnalistă. Ce a putut observa vedeta când a văzut-o pe Mihaela Rădulescu, la 4 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: "Chiar și atunci când..."
Tuturor le-a scăpat din vedere, dar nu și ochiului fin al Andreei Esca, de jurnalistă. Ce a putut observa vedeta când a văzut-o pe Mihaela Rădulescu, la 4 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: "Chiar și atunci când..."
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Redactia.ro
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
De ce depresia la bărbați poate trece neobservată? Semnele ascunse, rareori remarcate
De ce depresia la bărbați poate trece neobservată? Semnele ascunse, rareori remarcate
Cum să ții kilogramele departe după 50 de ani: secretul dezvăluit de cercetători
Cum să ții kilogramele departe după 50 de ani: secretul dezvăluit de cercetători
3 greșeli fatale care distrug căsnicia. Cum să o salvezi înainte să fie prea târziu
3 greșeli fatale care distrug căsnicia. Cum să o salvezi înainte să fie prea târziu
Transformare surprinzătoare: Ce se întâmplă în corpul tău după două ore de mers pe jos pe zi timp de o lună
Transformare surprinzătoare: Ce se întâmplă în corpul tău după două ore de mers pe jos pe zi timp de o lună
TV Mania
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Kate Middleton, apariție desprinsă din basme la Palatul Windsor: tiara rară și vedetele invitate la petrecerea regală
Kate Middleton, apariție desprinsă din basme la Palatul Windsor: tiara rară și vedetele invitate la petrecerea regală
Alina Pușcaș spune „nu” reality show-urilor Antena 1. Motivul pentru care nu participă la Survivor sau Asia Express
Alina Pușcaș spune „nu” reality show-urilor Antena 1. Motivul pentru care nu participă la Survivor sau Asia Express
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton