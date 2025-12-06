  MENIU  
Când şi cât este bine să dormi după amiaza

Când şi cât este bine să dormi după amiaza

Adina Zamfir
.

Somnul de după amiaza este un adevărat lux pentru mulți dintre noi, dar încearcă să profiți de el ori de câte ori ai ocazia. Află ce beneficii vei avea dacă dormi după amiaza, la ce ore este bine să dormi după masă și cât timp este necesar pentru organism!

Indiferent de vârstă, profită din plin dacă ai ocazia să dormi după amiaza. Nu este doar un beneficiu al copiilor și nici pauza de care au nevoie doar pensionarii. Oricine este sfătuit să se bucure de un pui de somn după amiaza, mai ales dacă traversează o perioadă dificilă și stresantă.

În timpul săptămânii lucrezi zi de zi, oboseala se acumulează și nu poți decât spera la un somn odihnitor pe timp de noapte. Dar în zilele libere din weekend, este recomandat să dormi după amiaza, deoarece vei avea o mulțime de beneficii pentru sănătate, pentru starea ta emoțională și psihică.

Siesta, un obicei sănătos în multe regiuni din Europa

Grecii, spaniolii, portughezii sau italienii care trăiesc aproape de regiunile calde ale Mediteranei prețuiesc siesta și nu se abat de la acest obicei care a devenit o adevărată cutumă socială. Știm deja că în țările lor, activitatea este suspendată după prânz. Numeroase magazine și localuri se închid din cauza temperaturilor foarte ridicate, iar localnicii se odihnesc la răcoare. În Grecia sau Spania, activitatea este reluată după orele 17, iar cina se servește seara târziu.

Motivul acestui obicei este dat de o necesitate biologică. Sistemul digestiv este suprasolicitat în urma meselor de prânz ceea ce provoacă somnolență, îm combinație și cu temperaturile ridicate din miezul zilei. Durata siestei ar trebui să nu depășească 30 – 40 de minute, pentru a nu provoca insomnii pe timpul nopții. S-a demonstrat științific că siesta ajută la îmbunătățirea stării de sănătate: ajutând circulația sangvină, memoria și capacitatea de învățare și combătând stresul și depresia. În afară de acestea, siesta ajută creierul să își dozeze energia pe timpul zilei pentru a prelungi timpul de muncă spre seară.

Ce beneficii îți oferă somnul de după masă

femeie care doarme

Un pui de somn după-amiaza poate aduce beneficii importante atât pentru sănătatea fizică, cât şi pentru cea mentală, dacă este gestionat corect. Iată câteva dintre cele mai documentate beneficii ale unei pauze de somn după masă.

  • Îmbunătățește vigilența și atenția
    Un studiu la care au participat mai multe persoane care au dormit aproximativ 40 de minute după prânz și persoane care nu au dormit deloc după amiază a demonstrat că prima categorie de persoane a răspuns mult mai bine la testele de vigilență și atenție. În concluzie, dacă dormi după amiaza cel puțin 30 – 40 de minute, creierul tău se odihnește și devine mult mai vigilent și mai atent la detalii.
  • Reduce oboseala și stresul, îmbunătățește starea de spirit
    Somnul scurt de după amiază reduce starea de oboseală și poate avea efect calmant, contribuind la reducerea stresului și la o stare de bine după trezire. Te vei simți mai relaxată, mai calmă și mai liniștită, iar odihna de după amiază te ajută să ai idei mai bune și să fii mai optimistă.
  • Consolidarea memoriei și facilitarea învățării
    Dormitul pe timpul zilei ajută creierul să proceseze și să fixeze mai bine informațiile recente — un beneficiu util atunci când studiezi sau înveți lucruri noi. Numeroase studii au demonstrat că, în timpul somnului, subconștientul revizuiește informațiile noi de peste zi și le memorează mult mai bine, decât atunci când ești obosit și ești privat de somn. De aceea, mulți elevi și studenți reușesc să învețe mai bine în zilele în care pot dormi aproximativ o oră după amiaza.
  • Sprijină sănătatea cardiovasculară
    Mai multe analize sugerează că, pentru unii oameni, un somn scurt zilnic poate contribui la reducerea tensiunii arteriale și la o mai bună reglare a sistemului cardiovascular. Un somn scurt, de aproximativ 40 – 60 de minute după amiaza, revigorează organismul tocmai pentru că îmbunătățește funcțiile vitale și combate stresul.
  • Reduce nivelul inflamației și stresul cronic
  • Știm deja că numeroase procese inflamatorii din organism sunt favorizate de oboseala și stresul cronic, acumulat pe perioade mari de timp. Dacă reușești să dormi după amiaza timp de cel puțin o săptămână sau zece zile consecutive, vei simți de la o zi la alta beneficiile acestui obicei: te vei simți mai odihnită, mai relaxată, îți revine pofta de viață și pofta de mâncare, stomacul funcționează mai bine și nu te mai balonezi, ca urmare a faptului că sunt reduse procesele inflamatorii susținute de stres.

La ce oră este recomandat să dormi după amiaza

Cuvântul siestă vine din limba spaniolă și vine totodată dintr-un obicei legat de ora cea mai bună la care este bine să dormi după amiaza… așa cum făceau călugării spanioli pe vremuri. Termenul siestă este un derivat din expresia latină hora sexta, cu referire la ceasul al șaselea canonic, adică ora a șasea din ritmul de rugăciune a călugărilor. Aceasta era fixată pentru miezul zilei, iar după rugăciunea de la ora a șasea începea siesta, odihna de după amiază.

În general, se știe că este bine să te culci după amiaza după ce ai servit masa de prânz care este recomandată între orele 13 și 14. Dar nu este chiar sănătos să te culci imediat cu stomacul plin. Timp de cel puțin o jumătate de oră după ce ai luat masa de prânz încearcă să faci mișcare, să îți ocupi timpul cu activități ușoare, care stimulează digestia. Nu este nevoie să faci sport sau vreun efort deosebit. Este suficient să strângi masa, să speli vasele, să faci ordine prin bucătărie sau prin casă și deja digestia ta începe să lucreze. Ideal ar fi să ieși la o scurtă plimbare, dar nu întotdeauna avem această ocazie după amiaza.

Cea mai bună perioadă de somn după amiaza poate fi cuprinsă între orele 14 și 15, astfel încât să nu te culci imediat după masa de prânz, dar nici prea târziu. Dacă dormi după amiaza prea târziu, după orele 15.30 sau 16, va fi perturbat somnul de seara, poți avea insomnii și poți adormi mult mai târziu, după miezul nopții.

Cât timp este bine să dormi după amiaza

Durata siestei sau a somnului de după amiaza depinde de nevoile fiecăruia, de gradul de oboseală și de stres acumulat. În general, specialiștii susțin că o perioadă scurtă de somn, de 30 – 45 de minute, este suficientă pentru a te simți revigorat. Acest scurt pui de somn este benefic atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Durata medie de 30 de minute este durata optimă pentru a obține beneficiile revitalizante ale somnului fără a intra în faze mai adânci ale ciclului de somn, care ar putea provoca senzația de somnolență și dezorientare la trezire, cunoscută sub numele de inerție a somnului.

Pentru copii și pentru cei care au nevoie de mai multă odihnă (spre exemplu dacă nu ai dormit seara precedentă sau dacă ești bolnav), un pui de somn de 60 de minute poate fi benefic, deoarece include o perioadă de somn foarte importantă pentru memorie și învățare. Totuși, este important de notat că acest tip de pui de somn poate duce la o stare de somnolență la trezire, fiind nevoie de o perioadă de adaptare mai lungă după ce te-ai ridicat din pat.

Încearcă să dormi după amiaza într-un mediu cât mai liniștit

femeie care doarme

Așa cum subliniam mai sus, este bine să dormi după amiaza până la orele 15 sau 15.30. Încearcă să nu te culci imediat după masa, cu stomacul plin, și încearcă să creezi în casă o atmosferă cât mai liniștită. Închide televizorul, închide calculatorul, setează telefonul pe modulul silențios și ia-ți cu adevărat o pauză de la lumea de afară.

Dacă dormitorul este prea luminos, trage draperiile la geamuri, deoarece o atmosferă umbroasă și răcoroasă te ajută imediat să adormi liniștit. În cazul în care este prea cald, folosește aerul condiționat setat pe o temperatură de 21 sau 22 de grade Celsius. Răcoarea, liniștea și semiîntunericul sunt importante pentru a induce nevoia de somn.

Dacă te ajută, încearcă să te schimbi în pijamale sau în haine confortabile din bumbac, în care nu transpiri. Nu te culca după amiaza în blugi sau haine strâmte, în haine din materiale sintetice care nu lasă pielea să respire. Pijamalele sunt asociate cu somnul și odihna, în timp ce treningul sau blugii sunt asociați cu activitatea și te pot împiedica să te relaxezi complet pentru a adormi repede și profund, chiar dacă somnul este scurt.

Așadar, un pui de somn are numeroase beneficii pentru sănătatea ta fizică și mentală, de la îmbunătățirea memoriei și a vigilenței, până la reducerea stresului și promovarea unei sănătăți cardiovasculare bune. Este important să gestionezi corect programul și durata pauzei în care dormi după amiaza pentru a beneficia cu adevărat de o relaxare și revitalizare completă, după somnul de după amiază.

foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News

