  MENIU  
Home > Sănătate > Câtă miere este recomandat să consumi pe zi

Câtă miere este recomandat să consumi pe zi

Adina Zamfir
.

Mierea este bogată în nutrienți și antioxidanți, are proprietăți antibacteriene și poate juca un rol în gestionarea diabetului ca parte a unei diete echilibrate. Dar asta nu este tot. Mierea are numeroase beneficii unice pentru sănătate, fiind folosită din cele mai vechi vremuri atât ca aliment, cât și ca remediu sau tratament pentru o mulțime de afecțiuni și suferințe.

Mierea este unul dintre cele mai vechi și mai apreciate alimente naturale, fiind nu doar un îndulcitor sănătos, ci și o sursă valoroasă de nutrienți. Datorită compoziției sale bogate, mierea oferă energie rapidă organismului și contribuie la susținerea sistemului imunitar.

Numeroși specialiști în nutriție consideră mierea un aliment complex, dar recomandă consumul ei în cantități moderate.

De ce este considerată mierea un aliment complex

Din punct de vedere nutritiv, mierea conține cantități mici, dar importante, de vitamine. Printre acestea se numără vitaminele din complexul B – B1 (tiamină), B2 (riboflavină), B3 (niacină), B5 (acid pantotenic) și B6 (piridoxină) – esențiale pentru metabolism și funcționarea sistemului nervos. De asemenea, mierea conține vitamina C, care ajută la protejarea organismului împotriva infecțiilor și contribuie la menținerea sănătății pielii.

Recomandarea zilei

În ceea ce privește mineralele, mierea furnizează potasiu, calciu, magneziu, fosfor, fier, zinc și mangan. Potasiul ajută la menținerea tensiunii arteriale normale, calciul susține sănătatea oaselor, iar fierul contribuie la formarea globulelor roșii și la prevenirea oboselii.

Un alt avantaj important al mierii îl reprezintă conținutul de antioxidanți naturali, precum flavonoidele și compușii fenolici. Acești antioxidanți ajută la neutralizarea radicalilor liberi, reduc inflamația din organism și pot contribui la protejarea inimii și a sistemului circulator. Datorită acestor substanțe benefice, mierea este considerată nu doar un aliment gustos, ci și un adevărat sprijin pentru sănătate atunci când este consumată cu moderație.

Recomandarea zilei

O lingură sau 20 de grame (g) de miere conține:

  • Calorii: 61
  • Grăsimi: 0 g
  • Proteine: 0 g
  • Carbohidrați: 17 g
  • Fibre: 0 g

Mierea este, în esență, zahăr pur, fără grăsimi. Conține cantități mici de nutrienți, însă majoritatea oamenilor nu consumă de obicei suficientă miere pentru ca aceasta să fie o sursă dietetică semnificativă de vitamine și minerale. Totuși, merită menționat că mierea este bogată în compuși vegetali benefici numiți polifenoli.

Apreciată pentru conținutul de antioxidanți

Mierea minim procesată conține mulți compuși vegetali bioactivi importanți și antioxidanți, cum ar fi flavonoidele și acizii fenolici. Varietățile mai închise la culoare tind să ofere mai mulți antioxidanți decât cele deschise.

Antioxidanții ajută la neutralizarea speciilor reactive de oxigen (ROS) din corp, care se pot acumula în celule și pot cauza daune. Aceste daune pot contribui la afecțiuni precum îmbătrânirea prematură, diabetul de tip 2 și bolile de inimă.

Mai puțin periculoasă pentru glicemie

În ceea ce privește gestionarea glicemiei, mierea poate oferi câteva avantaje ușoare față de zahărul obișnuit. Deși mierea crește nivelul zahărului din sânge la fel ca alte tipuri de zahăr, antioxidanții pe care îi conține pot ajuta la protejarea împotriva sindromului metabolic și a diabetului de tip 2. Cercetătorii au descoperit că mierea poate crește nivelul de adiponectină, un hormon care reduce inflamația și îmbunătățește reglarea glicemiei.

Totuși, deși mierea poate fi puțin mai bună decât zahărul rafinat pentru persoanele cu diabet, aceasta trebuie consumată cu moderație. De asemenea, este important de știut că unii producători diluează mierea cu sirop simplu; iar falsificarea mierii rămâne o problemă răspândită la nivel global.

Poate îmbunătăți sănătatea inimii

Mierea poate ajuta la prevenirea bolilor de inimă. Conform unei analize, mierea poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale, la îmbunătățirea nivelului de grăsimi din sânge, la reglarea ritmului cardiac și la prevenirea morții celulelor sănătoase.

Un studiu observațional pe 4.500 de persoane de peste 40 de ani a asociat consumul moderat de miere cu un risc mai scăzut de hipertensiune arterială în rândul femeilor. În plus, mierea crudă conține de obicei propolis, o rășină care poate îmbunătăți nivelul colesterolului și al trigliceridelor.

Favorizează vindecarea arsurilor și a rănilor

Din vremuri vechi, mierea crudă era utilizată pentru vindecarea rănilor și arsurilor, practică încă întâlnită și azi. Mierea s-a dovedit eficientă în vindecarea arsurilor minore, după dezinfectarea corectă a zonei, și a rănilor post-operator.

Mierea de Manuka, în special, poate avea aplicații pozitive în tratarea arsurilor. Totuși, dacă aveți o arsură severă, remediile casnice nu înlocuiesc îngrijirea de urgență și trebuie să solicitați imediat asistență medicală.

Poate ajuta la calmarea tusei la copii

Tusea este o problemă comună pentru copiii cu infecții ale căilor respiratorii superioare. Mierea pare a fi mai eficientă decât difenhidramina pentru simptomele tusei și poate ajuta la reducerea duratei acesteia.

De asemenea, poate îmbunătăți calitatea somnului atât pentru copii, cât și pentru părinți. Spre deosebire de unele medicamente pentru tuse, mierea nu are efecte secundare. Atenție: Nu administrați niciodată miere copiilor sub 1 an din cauza riscului de botulism.

Ușor de adăugat în dietă

Mierea este ușor de integrat în alimentație ca înlocuitor pentru zahăr: în iaurt, cafea sau ceai, dar și la gătit. Rețineți însă că este tot un tip de zahăr, iar consumul în cantități mari poate duce la creșterea în greutate și la creșterea riscului de boli cronice.

Un beneficiu pentru bărbați mai puțin cunoscut

O analiză din 2021 sugerează că mierea poate ajuta în cazul disfuncției erectile prin efectele de vasodilatație. De asemenea, poate îmbunătăți producția zilnică de spermă și poate ajuta la restabilirea nivelului de testosteron. Totuși, sunt necesare mai multe studii pe oameni pentru a confirma aceste efecte.

Câtă miere poți consuma pe zi

Consumul de miere trebuie făcut cu moderație, deoarece, chiar dacă este un aliment natural, ea conține cantități mari de zaharuri simple (fructoză și glucoză). Nu există o doză oficială universală recomandată, dar mai multe studii nutriționale și ghiduri de sănătate oferă intervale considerate sigure pentru diferite categorii de persoane.

Copii

  • Sub 1 an: mierea este interzisă din cauza riscului de botulism infantil.
  • 1–3 ani: aproximativ ½ linguriță pe zi.
  • 4–12 ani: aproximativ 1 linguriță pe zi.

În unele studii clinice, dozele folosite pentru copii sunt între 2,5 și 5 ml (aprox. ½–1 linguriță), în funcție de vârstă.

Femei adulte

Pentru femei, specialiștii în nutriție recomandă de regulă:

  • 1–2 linguri de miere pe zi (aprox. 20–40 g).

Unele ghiduri nutriționale indică faptul că până la aproximativ 2 linguri pe zi reprezintă o cantitate sigură, dacă mierea înlocuiește alte surse de zahăr.

Bărbați

Bărbații pot consuma ușor mai mult deoarece necesarul caloric este mai mare:

  • 2–3 linguri de miere pe zi (aprox. 40–60 g).

Limita generală recomandată

Organizațiile de sănătate recomandă ca toate zaharurile libere (inclusiv cele din miere) să nu depășească 10% din aportul caloric zilnic. Pentru o dietă de 2000 kcal, aceasta înseamnă aproximativ 200 kcal din zahăr, echivalentul a aproximativ 60 g de miere pe zi dacă ar fi singura sursă de zahăr.

Concluzie

În mod realist, pentru majoritatea oamenilor, cantitățile considerate sănătoase sunt:

  • Copii (peste 1 an): ½ – 1 linguriță pe zi
  • Femei: 1 – 2 linguri pe zi
  • Bărbați: 2 – 3 linguri pe zi

Consumată în aceste limite, mierea poate aduce beneficii nutriționale datorită vitaminelor, mineralelor și antioxidanților pe care îi conține, fără să aducă un exces de zahăr în alimentație.

Este suficientă o lingură de miere pe zi?

Cantitatea medie recomandată este de o lingură pe zi, pentru un adult sănătos. Dar moderația este esențială. Mierea are aproximativ 60 de calorii pe lingură și un indice glicemic ridicat. Dacă trebuie să vă gestionați greutatea sau glicemia, s-ar putea să nu fie ideală. O lingură pe zi poate fi benefică atâta timp cât limitați alte zaharuri adăugate și urmați o dietă densă în nutrienți.

Mierea este o alternativă excelentă la zahăr datorită antioxidanților și propolisului, dar trebuie consumată cu moderație, deoarece se comportă tot ca un zahăr în organism. Nu uitați: interzis copiilor sub un an!

Combinații sănătoase cu miere pe care le poți consuma zilnic

miere-cu-iaurt-si-nuca

Mierea poate fi integrată ușor într-o dietă echilibrată, mai ales atunci când este combinată cu alimente bogate în fibre, proteine sau grăsimi sănătoase. Astfel, organismul primește energie, dar și nutrienți esențiali. Iată câteva combinații sănătoase și ușor de consumat zilnic:

1. Miere cu iaurt natural
O linguriță de miere adăugată în iaurt simplu sau grecesc oferă un gust plăcut și susține digestia. Iaurtul aduce probiotice benefice pentru flora intestinală, iar mierea completează cu antioxidanți și energie rapidă.

2. Miere cu nuci sau migdale
Această combinație este foarte nutritivă. Nucile și migdalele conțin grăsimi sănătoase, proteine și minerale, iar mierea adaugă energie și compuși antioxidanti.

3. Miere cu lămâie și apă călduță
Un pahar de apă călduță cu o linguriță de miere și câteva picături de lămâie este o băutură populară dimineața. Poate ajuta la hidratare, digestie și susținerea imunității.

4. Miere cu fulgi de ovăz
În loc de zahăr, o linguriță de miere poate îndulci terciul de ovăz. Ovăzul furnizează fibre și energie de lungă durată, iar mierea adaugă gust și substanțe antioxidante.

5. Miere cu brânză proaspătă
Brânza de vaci sau ricotta combinată cu puțină miere oferă un echilibru între proteine și carbohidrați, fiind o gustare sățioasă și nutritivă.

6. Miere cu scorțișoară
Această combinație este apreciată pentru proprietățile sale antioxidante. Se poate adăuga în ceai, iaurt sau lapte cald.

7. Miere cu ghimbir și ceai
Mierea adăugată într-un ceai de ghimbir sau plante poate calma gâtul iritat și susține sistemul imunitar.

8. Miere cu fructe proaspete
Un strop de miere peste mere, pere sau fructe de pădure intensifică gustul și oferă o gustare naturală, bogată în vitamine și fibre. Consumate cu moderație, aceste combinații pot transforma mierea într-un ingredient valoros pentru o alimentație echilibrată și sănătoasă.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Google News Urmărește-ne pe Google News

Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton