De ce nu e bine să mâncăm sarmale cu smântână. Avertismentul nutriționiștilor. „Ăsta e adevărul!”

Sărbătorile de iarnă sunt, inevitabil, și despre mesele bogate, iar sarmalele sunt nelipsite din meniul românilor. Combinația clasică – sarmale cu smântână și mămăligă – este considerată de mulți un adevărat răsfăț culinar. Totuși, nutriționiștii atrag atenția că această asociere poate fi greu de tolerat pentru organism, mai ales în perioada în care consumăm deja multe preparate grele.

Specialiștii explică de ce ar trebui să fim mai atenți la aceste combinații și cum putem adapta rețetele pentru a ne bucura de ele fără riscuri.

De ce nu este recomandat să mâncăm sarmale cu smântână

Sarmalele sunt deja un preparat consistent, care conține carne (adesea grasă), orez și varză murată. Smântâna, bogată în grăsimi saturate, poate îngreuna digestia și poate crește nivelul colesterolului LDL. Pentru persoanele cu probleme digestive, biliare sau cu intoleranță la lactoză, această combinație poate provoca balonare, crampe sau chiar crize biliare.

Carnea grasă, orezul și smântâna încetinesc digestia, iar varza murată, bogată în sodiu, poate agrava hipertensiunea. De aceea, specialiștii recomandă moderație și alternative mai ușoare, precum smântâna cu puține grăsimi sau iaurtul grecesc.

Și mămăliga cu sarmale poate dăuna digestiei

Deși tradițională, asocierea sarmalelor cu mămăligă crește semnificativ aportul caloric al mesei. Mămăliga aduce carbohidrați în plus, iar alături de carnea și orezul din sarmale poate duce la o masă foarte greu de digerat. Pentru cei care țin la siluetă sau au probleme metabolice, această combinație poate fi prea încărcată.

Nutriționiștii subliniază că sarmalele sunt deja un preparat complet, care combină proteine, carbohidrați și fibre, astfel că nu este nevoie de un adaos suplimentar de amidon.

Mihaela Bilic recomandă sarmalele fără mămăligă

Mihaela Bilic avertizează că sarmalele sunt deja un preparat echilibrat și că asocierea lor cu mămăligă nu este necesară, mai ales pentru cei care vor să evite kilogramele în plus.

„Sarmalele, cel mai bun exemplu de simbioză între floră și faună. Sunt un fel de mâncare echilibrată, ele combină carnea cu cerealele și legumele așa cum este recomandat nutrițional. În cazul în care țineți la siluetă, renunțați la mămăligă și consumați sarmalele ca fel unic la o masă. Ăsta e adevărul, sărbătorile de iarnă nu sunt complete fără gustul și mirosul de sarmale. Ca să nu mai zicem că au și efect probiotic” – a subliniat experta în nutriție.

Ce spune Cori Grămescu despre preparatele tradiționale de sărbători

Specialista în nutriție sănătoasă și fitness Cori Grămescu le recomandă tuturor să fie mai atenți la preparatele tradiționale de sărbători și la modul în care le combină. Nutriționista spune că mesele de Crăciun pot rămâne gustoase, dar mult mai ușoare, dacă sunt adaptate cu puțină grijă. Ea subliniază că primul pas este reducerea grăsimilor, iar acest lucru se poate face chiar și în cazul sarmalelor, fără a le altera gustul.

„Pentru a reduce conținutul de grăsimi adaptați rețelele tradiționale și gătiți-le preponderent cu carne de pe care eliminați grăsimea aparentă. De exemplu, sarmalele se pot face din amestec de pulpă de porc și vită, fără grăsime animală adăugată sau afumătură/slănină.

De asemenea, friptura de curcan la cuptor este o alternativă foarte bună la friptura de porc, pe care să o asociați cu o varietate de salate de legume sau legume la cuptor în locul cartofilor sau a mămăligii. În plus, recomand să preparați piftia din carne de curcan” – a explicat nutriționista, citată de Adevărul.

Grămescu insistă că mesele de Crăciun nu trebuie concentrate într-o singură zi, ci împărțite pe parcursul întregii perioade, pentru a evita excesele. Și spune că asocierea preparatelor cu legume și evitarea grăsimilor suplimentare sunt cheia pentru a ne bucura de sărbători fără să ne simțim copleșiți.

„Așa cum am menționat anterior, recomandarea mea generală este să împărțim preparatele tradiționale în toate zilele de Crăciun și să le asociem cu o varietate de legume și salate, fără adaos suplimentar de grăsimi.

Aceasta este cea mai bună abordare, pentru că este una în care nici nu ne destabilizăm dieta și nici nu ne încarcăm cu frustrări. Și mai cred că nu ar trebui să ne interzicem niciun preparat de Crăciun. În schimb, recomand oamenilor să se întrebe cât au nevoie cu adevărat pentru a simți plăcere. De multe ori, două-trei înghițituri sunt suficiente” – a adăugat Cori Grămescu.

