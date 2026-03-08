Carmen Brumă a dezvăluit secretele alimentare din perioada postului pentru a nu ne îngrășa. „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi!”

Carmen Brumă atrage atenția asupra riscurilor alimentare din Postul Paștelui, o perioadă în care mulți speră să slăbească doar prin renunțarea la produsele de origine animală. Nutriționista avertizează că, fără o structură nutrițională corectă, rezultatul poate fi exact opusul celui dorit. Ea a explicat care sunt cele mai frecvente greșeli din timpul postului și ce reguli pot preveni acumularea kilogramelor în plus.

De ce ne îngrășăm în post

Carmen Brumă spune că, deși nu mai ține posturile în ultimii ani, a creat un program special pentru cei care vor să slăbească în această perioadă. Ea atrage atenția că eliminarea cărnii, laptelui și ouălor îi determină pe mulți să consume prea mulți carbohidrați.

„Sunt multe femei care țin post în speranța că vor slăbi, dar mănâncă foarte mulți carbohidrați, nu-și echilibrează dieta și ajung să se îngrașe”, a explicat nutriționista, într-un interviu pentru click.ro.

Combinațiile corecte de proteine vegetale

Brumă subliniază că proteinele vegetale nu sunt complete, motiv pentru care trebuie combinate corect pentru a furniza organismului toți aminoacizii esențiali:

„În post trebuie să ai grijă, în primul rând, să combini sursele de proteine. Proteinele vegetale nu au toți aminoacizii esențiali, dar dacă le combini cum trebuie ai proteine complete. Asta înseamnă concret să ai la fiecare masă o cereală plus o leguminoasă.”

Ea oferă și exemple simple de mese echilibrate: salată cu cușcuș și năut, pâine cu fasole bătută sau o felie de pâine cu pastă de năut.

Un alt aliment des consumat în post este cartoful, însă Carmen Brumă avertizează că modul de preparare schimbă radical aportul caloric.

„Cartofii sunt buni dar cu măsură, nu la ultima masă și nu prăjiți, dacă vrei să slăbești. Un cartof fiert are în jur de 70-80 de calorii la suta de grame, dar dacă-l prăjești el poate să-și tripleze conținutul caloric. Grijă mare la ulei!” – a mai spus ea.

Pentru că fierul din vegetale se absoarbe mai greu decât cel din carne, vedeta recomandă asocierea cu vitamina C:

„Trebuie să mai știi și că fierul din vegetale nu se absoarbe la fel de bine ca cel din surse animale, de asta trebuie să adaugi neapărat și o sursă de vitamina C. Adică, storci puțină lămâie, pui o mână de pătrunjel sau adaugi un ardei roșu.”

Postul poate fi o perioadă benefică, dacă știi ce să alegi

Carmen Brumă spune că există numeroase trucuri care pot transforma postul într-o perioadă în care nu doar respecți tradiția, ci și îți îmbunătățești stilul de viață.

„Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi, astfel încât să ai beneficii de pe urma postului și să și dai jos vreo câteva kilograme” – a mai precizat nutriționista.

Foto – Facebook

