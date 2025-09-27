Fiecare aliment aduce un aport nutrițional necesar organismului. Până și cele mai contestate alimente precum mezelurile sau prăjiturile au și părți bune. Important este să le combinăm corect și să le consumăm cu moderație! Iată o serie de alimente care nu ar trebui consumate împreună precum și explicațiile nutriționiștilor.

O dietă sănătoasă este o dietă echilibrată. Nu există alimente interzise, ci doar alimente care trebuie consumate cu măsură. Poți gusta oricând dintr-un salam bun, dintr-o șunculiță afumată sau dintr-o felie de tort cu o cremă densă de ciocolată. Dar este foarte important să nu le combini cu alte alimente grele, pline de grăsime sau de zahăr.

Spre exemplu, după o felie de tort de ciocolată, consumă jumătate de grepfruit roz. Pulpa de grepfruit încetinește absorbția zahărului, iar enzimele și acizii din acest fruct stimulează digestia.

Dacă ești tentată de o porție de sarmale, nu mai adăuga smântână, deși nouă, românilor, ne plac sarmalele îndeosebi cu smântână. Mai bine le servești cu un iaurt dietetic și acrișor sau cu un sos de roșii ușor picant. După sarmale, evită să mai consumi altă carne, evită cârnăciorii sau friptura de porc. Este suficientă o porție de carne la masă. Ea trebuie completată numai cu legume sau lactate ușoare.

Proporția ideală de carne și legume

Dietele de slăbit sau dietele de menținere trebuie personalizate în funcție de necesitățile fiecăruia dintre noi. Nu există o dietă ideală care să funcționeze pentru toată lumea. Dar putem ține cont de proporția cea mai sănătoasă dintre carne și legume: 30% carne + 70% legume.

În ceea ce privește carnea, trebuie să consumăm preponderent carne slabă, carne de pasăre sau de pește și numai ocazional carne grasă de porc sau mezeluri.

Legumele și verdețurile trebuie să constituie cea mai mare parte a dietei zilnice. Iar pâinea, pastele și dulciurile trebuie consumate în porții cât mai reduse și, eventual, doar o singură dată pe zi.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic recomandă un regim de 70% alimente de origine vegetală și 30% produse de origine animală, subliniind că echilibrul alimentar trebuie atins la finalul zilei, nu la fiecare masă. Dr. Mihaela Bilic ne recomandă să consumăm carne moderat, dar trebuie să o asociem cu multe legume. Brânza ar trebui combinată cu salată sau fructe, iar excesele de zahăr de la o masă pot fi compensate la următoarea masă prin consumul de ciorbe de legume.

Alimente care nu ar trebui consumate împreună

Numeroase combinații de alimente sunt sănătoase și hrănitoare, așa cum este combinația de brânzeturi maturate cu fructe sau legume proaspete menționată mai sus. De ce? Pentru că grăsimile bune din brânzeturi ajută la absorbția mult mai bună a vitaminelor din fructe sau din salatele de legume, iar împreună ajută la o mai bună absorbție a calciului din lactate.

Dar există combinații de alimente care trebuie evitate, deoarece unele dintre calitățile lor nutritive sunt anulate de acizii sau enzimele prezente în celelalte. Printre alimentele care nu ar trebui consumate împreună se numără și combinații tradiționale, pe care noi românii le iubim și le servim adesea aproape zilnic.

Spre exemplu, combinația de ouă prăjite cu mezeluri sau de lapte și banane la micul dejun nu sunt recomandate și nu ar trebui să ne surprindă faptul că ne doare stomacul după această combinație.

Carnea și alimentele bogate în amidon

Atunci când consumi la aceeași masă carbohidrați sau amidon și proteine slabe (de exemplu, carne cu cartofi sau pâine), cele două tipuri de alimente ajung să îngreuneze procesul de digestie. Practic, proteinele din carne se digeră mult mai greu, rămân o perioadă mai lungă în intestin, iar carbohidrații (fie complecși, fie simpli) încep să fermenteze.

Această asociere nepotrivită duce la probleme de care ne plângem cu toții, precum balonarea și flatulența (așa numitele gaze neplăcute), care pot fi resimțite imediat după masă sau la câteva ore distanță. În timp, persoanele care au consumat ani la rând acest tip de combinație pot dezvolta o anumită toleranță, însă acest lucru nu înseamnă că organismul funcționează optim.

O alternativă mai sănătoasă este să alegi combinații complementare, precum carnea slabă cu leguminoase sau verdețuri sau carnea mai grasă cu orez. Aceste două combinații aduc împreună aminoacizi esențiali și se completează nutritiv, fără să îngreuneze digestia.

Prea multe proteine

Una dintre combinațiile tradiționale servită adesea dimineața este aceea de ouă prăjite cu mezeluri sau cu șunculiță prăjită, crenvuști sau cârnați. Această combinație conține două tipuri de alimente bogate în proteine care nu ar trebui consumate împreună. În plus, în această combinație avem alimente procesate și prăjite, ceea ce face mâncarea mult mai nesănătoasă. O astfel de combinație suprasolicită sistemul digestiv și are nevoie de mult timp pentru a fi digerată.

În plus, atunci când consumi cantități mari de proteine, rinichii trebuie să muncească mai intens pentru a le procesa. Acest lucru crește rata de filtrare glomerulară (GFR) – un indicator al felului în care rinichii elimină deșeurile din sânge. Pe termen lung, această suprasolicitare poate fi dăunătoare, mai ales pentru persoanele care suferă deja de afecțiuni renale.

Fructele prea dulci și alimentele grase

Știm cât de savuroase sunt anumite brânzeturi sau mezeluri servite cu struguri. Dar, din cauza grăsimilor, zahărul din fructe stagnează în sistemul digestiv, este mult mai greu digerat, începe să fermenteze și provoacă balonare.

Mai multe studii arată că fructele se consumă mult mai sănătos înainte de o masă bogată în proteine sau după, la o diferență de cel puțin 30 de minute. Cu atât mai mult, dacă vrei să slăbești, este bine să consumi fructele înainte de masă sau să le consumi singure drept gustare între mese.

Cereale cu lapte și suc de portocale

Este una dintre combinațiile de mic dejun pe care am adoptat-o și noi din Occident, mai ales din filmele americane. Dar nutriționiștii americani ne avertizează că nu este deloc sănătoasă.

Laptele conține cazeină, iar sucul de portocale are în compoziție acid citric. În mod obișnuit, pentru a obține brânza, se folosește un acid pentru a face ca proteinele din lapte să se coaguleze. Din acest motiv, unii specialiști consideră că același proces se poate produce și atunci când consumi lapte și suc de portocale împreună. Astfel, se sugerează că lactatele și sucurile de citrice ar fi o combinație alimentară nepotrivită. Totuși, este nevoie de mai multe cercetări pentru a confirma acest lucru.

Laptele și cerealele reprezintă o altă asociere discutabilă. Există și studii care arată că cerealele cu lapte (mai ales cele cu mult amidon) pot interfera negativ între ele, ducând la balonare și digestie îngreunată. Iar situația se înrâutățește dacă bei și un pahar de suc de portocale. În mod cert, apar probleme de digestie precum crampele și balonarea.

Cum poți evita aceste probleme

Bea sucul de fructe cu cel puțin o oră înainte sau după ce mănânci cereale.

Înlocuiește laptele de vacă cu lapte vegetal (migdale, ovăz, soia), care se digeră mai ușor și nu are același tip de proteine.

Carnea și brânza

Chiftelele cu brânză, fondue cu carne sau omleta cu carne și cașcaval – toate aceste preparate au un conținut foarte ridicat de proteine. Produsele lactate sunt bogate în cazeină, o proteină care se digeră și se absoarbe lent în organism, ceea ce face ca asocierea dintre carne și lactate să fie greu de procesat.

Deși nu există încă studii care să analizeze direct combinația carne + brânză, cercetările sugerează că atât carnea roșie, cât și lactatele pot fi asociate cu un risc mai mare de cancer gastric.

Un studiu publicat în Food Science and Nutrition a arătat că:

consumul zilnic de carne roșie este asociat cu un risc de peste trei ori mai mare de cancer gastric, comparativ cu persoanele care o consumă rar,

de cancer gastric, comparativ cu persoanele care o consumă rar, consumul de lactate de 2–3 ori pe săptămână a fost asociat cu dublarea riscului.

Prin urmare, este recomandat să consumi aceste alimente cu moderație, evitându-le în combinații grele și optând mai des pentru alternative mai ușoare și mai prietenoase cu digestia.

Vinul și dulciurile

Asocierea dintre vin și deserturi, în special cele foarte dulci, nu este încurajată. Motivul ține de contrastul senzorial pe care îl creează această combinație. Taninii din vin – mai ales din vinul roșu – interacționează cu zaharurile din desert. Taninii sunt compuși care se găsesc în coaja, sâmburii și codițele strugurilor și au proprietăți astringente, provocând o senzație de gură amară. Acest gust amar devine și mai intens atunci când este asociat cu dulciuri.

În plus, deserturile pot face ca vinul să pară prea acid și să îi diminueze aroma. Din acest motiv, deserturile se potrivesc cel mai bine cu vinuri mai dulci sau cu un conținut rezidual de zahăr. Alegerea unui vin de desert sau a unuia cu un nivel scăzut de tanin poate îmbunătăți experiența culinară, creând o armonie a aromelor și echilibrând gusturile.

Cum să eviți combinațiile de alimente greu de digerat

Servește mesele în etape, consumând mai întâi proteinele ușoare și abia apoi carnea, ceea ce te ajută și în cazul în care menții o dietă de slăbit.

Redu pe cât posibil alimentele procesate și prăjite. Un studiu realizat pe 154.663 de participanți (90% bărbați, vârsta medie 64 de ani) a arătat o legătură directă între consumul de alimente prăjite și apariția bolilor coronariene. Au fost raportate 6.725 de evenimente cardiace, toate corelate cu frecvența consumului de prăjeli, ceea ce sugerează o relație liniară între aceste alimente și riscul cardiovascular.

Limitează aportul total de proteine la 0,6 – 0,75 g/kg corp/zi.

Include în alimentație fructe și legume fără amidon, care sprijină digestia.

Combină proteinele cu probiotice (iaurt, chefir, varza murată, murături), deoarece acestea ajută la o mai bună digestie și absorbție, prin susținerea florei intestinale.

Evită pe cât posibil consumul de carne grasă și dulciuri la aceeași masă, deoarece zahărul contribuie la depunerile de colesterol de pe artere.

foto: Shutterstock

