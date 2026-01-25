  MENIU  
Mihaela Bilic, despre singura bombă calorică sănătoasă: „Organismul nostru are nevoie de un pic de grăsime”

Oana Savin
.

Mihaela Bilic a dezvăluit care este singura „bombă calorică” care este sănătoasă. Medicul nutriționist recomandă să fie consumată în fiecare zi pentru că, pe lângă raportul caloric ridicat, este și o sursă valoroasă de nutrienți cu beneficii reale.

Preparatul considerat „bombă calorică”, recomandat de Mihaela Bilic

Puține lucruri surprind mai mult decât recomandarea unui aliment considerat «bombă calorică» drept benefic pentru sănătate, dar exact asta susține cunoscutul medic nutriționist Mihaela Bilic. Într-o eră în care dietele sunt extrem de variate, iar restricțiile alimentare devin tot mai rigide, Bilic ne provoacă să privim altfel combinația clasică de pâine și unt – un aliment esențial pentru sănătatea creierului.

„Organismul nostru are nevoie de un pic de grăsime în fiecare zi, iar un cubuleț de unt (10 g) este alegerea perfectă. În plus, nimic nu poate fi mai bun decât o felie de pâine cu unt și sare. Mai puneți lângă ea o cană de ceai sau de lapte și micul dejun e gata!”, a spus medicul nutriționist pe pagina sa de Facebook.

Pâinea cu unt este o combinație perfectă, atunci când este consumată cu măsură”, a explicat Mihaela Bilic.

Secretul stă în echilibrul dintre carbohidrații din pâine și grăsimile sănătoase din unt. Pâinea, aleasă din ingrediente simple și fără aditivi, furnizează glucoza necesară pentru energia creierului. Glucoza este esențială pentru concentrarea mentală, iar lipsa acesteia poate duce la oboseală sau iritabilitate.

Citește și: Sirop de ceapă, rețeta Elwirei Petre, ideal pentru tratarea tusei. Care sunt beneficiile acestui tip de sirop

Citește și: Ce beneficii are consumul de pâine cu maia. Mihaela Bilic: „Există peste 70 de culturi de bacterii diferite prezente în maia”

Beneficiile consumului acestui aliment

La rândul său, untul este o sursă excelentă de grăsimi saturate naturale, care conțin vitaminele A și D, ambele esențiale pentru sănătatea sistemului nervos. Vitamina A sprijină funcționarea neuronilor și menține sănătatea celulară, în timp ce vitamina D ajută la reglarea inflamațiilor și susține imunitatea. Medicul subliniază că, în contextul unui deficit frecvent de vitamine liposolubile în dieta modernă, untul poate fi o soluție excelentă, consumat însă cu moderație.

Pe lângă aportul său nutrițional, untul are un alt avantaj important: stabilitatea chimică. Fiind o grăsime saturată, este mult mai rezistent la oxidare decât uleiurile vegetale rafinate, care pot produce compuși nocivi atunci când sunt supuse proceselor industriale sau încălzirii excesive.

Untul este o grăsime naturală, ușor de metabolizat de organism, iar structura sa nu este alterată semnificativ”, a explicat Mihaela Bilic.

Citește și: Remediul natural prin care Dorel Vișan ține la distanță răceala: „Mă ocup de 25 de ani cu asta, iar în toți acești ani nu am fost niciodată răcit”

Citește și: Care sunt exerciţiile fizice care ard cele mai multe calorii

Totuși, nu orice pâine este potrivită pentru această combinație. Mihaela Bilic recomandă alegerea unei pâini simple, fără adaosuri artificiale, pentru a obține beneficiile maxime. Asocierea cu grăsimea din unt asigură o absorbție lentă a carbohidraților, menținând nivelul glicemiei stabil și oferind o sațietate de durată.

Este o opțiune excelentă pentru micul dejun sau o gustare care să-ți dea energie pe tot parcursul zilei”, a precizat medicul nutriționist.

Mihaela Bilic subliniază că nu ar trebui să ne temem de alimentele cu un conținut caloric mai mare, ci să le integrăm echilibrat în dietă, ținând cont de nevoile reale ale corpului nostru.

Sursă foto: Facebook

