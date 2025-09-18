Remediul natural prin care Dorel Vișan ține la distanță răceala: „Mă ocup de 25 de ani cu asta, iar în toți acești ani nu am fost niciodată răcit”

Remediul natural prin care Dorel Vișan ține la distanță răceala. Actorul a explicat că de 25 de ani se ocupă de acest remediu, iar în toți acești ani nu s-a îmbolnăvit deloc. Artistul se ajută de o singură legumă pe care oricine o are în locuință. Iată ce declarații a făcut el recent!

Dorel Vișan a spus recent că are un obicei simplu, dar eficient pentru sănătatea organismului uman. Actorul mănâncă ceapă la fiecare masă și prepară sirop din ea, o metodă pe care o folosește de peste 25 de ani și care l-a ajutat să nu se răcească niciodată.

Remediul natural prin care Dorel Vișan ține la distanță răceala

Dorel Vișan a mărturisit că are o metodă simplă prin care nu a răcit în ultimii 25 de ani. Actorul se ajută de o singură legumă benefică pentru sănătatea organismului uman, și anume ceapa.

Actorul a spus că, pe lângă consumul direct al acestei legume, prepară și sirop de ceapă, pe care îl folosește de ani de zile și care îl ajută foarte mult.

„Mănânc foarte multă ceapă, scade glicemia. Cei care au glicemia ridicată să mănânce ceapă sub orice formă. Într-o săptămână trebuie să mănânce ceapă de trei ori pe zi, la fiecare masă. Ceapa este mai acceptabilă și, dacă mănânci, după ceapă, o frunză de pătrunjel, dispare mirosul. În ceapă este o substanță care revigorează celulele pancreatice.

Eu mă ocup de 25 de ani cu asta, fac și sirop de ceapă, iar în toți acești ani nu am fost niciodată răcit”, a mărturisit actorul, conform click.ro.

Cum se prepară siropul de ceapă

Medicul nutriționist Codruța Pantelimon a explicat cum se prepară siropul de ceapă. Tot ceea ce ai nevoie pentru acest sirop este ceapă și miere.

„Sezonul de toamnă vine și cu surprize mai puțin dorite, așadar, prevenția în evitarea virozelor de sezon este un „must have”. Se mărunțesc două cepe roșii în 150 de grame de miere și se lasă peste noapte la macerat pentru a-și lăsa sucul ei vindecător. Cuercitina (quercitina) din ceapă este un antioxidant puternic, care previne deteriorarea celulară.

Și ea, ca și varza, duce în desaga, plină cu nutrienți, vitamina C, A, magneziu, zinc, fier, ceapa fiind considerată un antibiotic natural, ușor de digerat. Consumați ceapă din abundență, mai ales seara, fie în salate, ca atare sau siropul pentru ameliorarea durerilor, inflamațiilor în gât, acționând ca un dezinfectant natural, în tratarea diferitelor infecții”, a declarat medicul pentru sursa citată anterior.

