Cum pot contribui unele medicamente la severitatea bolilor autoimune

Alexis Cochino, medic primar pediatru și specialist în alergologie și imunologie clinică, a fost invitatul unei noi ediții a emisiunii „Bine pentru tine” cu Dorin Chioțea, unde a vorbit despre creșterea alarmantă a bolilor autoimune în rândul copiilor, despre motivele pentru care această tendință este îngrijorătoare și despre un potențial factor neglijat: abuzul de medicamente antiinflamatorii.

Ce sunt bolile autoimune?

Bolile autoimune reprezintă dereglări ale sistemului imunitar, care, în loc să protejeze organismul, îl atacă. «Imaginați-vă o armată care, dintr-o eroare, își atacă propriul popor», explică doctorul Cochino. În ultimii zece ani, incidența acestor boli a crescut semnificativ, mai ales în rândul copiilor, iar cauzele nu sunt încă pe deplin înțelese.

Cele mai frecvente tipuri de boli autoimune

La copii, cele mai întâlnite boli autoimune sunt artrita juvenilă, lupusul și dermatomiozita. Artrita juvenilă afectează articulațiile, lupusul este o boală agresivă care poate ataca mai multe organe, iar dermatomiozita implică pielea și mușchii. România dispune de tratamente comparabile cu cele din Occident, dar vindecarea completă rămâne rară. Obiectivul principal al medicilor este controlarea bolii pentru a asigura o viață cât mai normală pacienților.

Un avertisment despre medicamentele antiinflamatorii

Un aspect îngrijorător evidențiat de medic este utilizarea excesivă a medicamentelor antiinflamatorii, inclusiv corticosteroizi. Acestea pot părea utile pe termen scurt, dar suprimă sistemul imunitar, împiedicând procesul natural de vindecare. «Folosirea lor excesivă ar putea contribui la creșterea incidenței și severității bolilor autoimune», avertizează dr. Cochino.

