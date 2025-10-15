Estetica ginecologică în România: proceduri moderne, riscuri și avantaje pentru sănătatea intimă

Estetica ginecologică s-a impus recent ca un domeniu medical estetic inovator în România, care combină intervenții chirurgicale, tratamente minim-invazive și proceduri regeneratoare pentru a îmbunătăți confortul, funcționalitatea și aspectul zonei intime feminine.

Ce este estetica ginecologică

Estetica ginecologică reunește tratamentele și intervențiile menite să redea aspectul natural, simetria și funcționalitatea zonei genitale. În funcție de scop, procedurile pot fi estetice, funcționale sau ambele. Tot mai multe femei aleg aceste proceduri nu doar pentru îmbunătățirea aspectului, ci și pentru creșterea calității vieții intime și încrederii personale.

Tipuri de proceduri estetice ginecologice

Procedurile se împart în două mari categorii:

Proceduri non-invazive și minim-invazive

– Rejuvenare vaginală cu laser

– Terapie cu radiofrecvență

– PRP (plasmă proprie)

– Injecții cu acid hialuronic

– Mezoterapie intimă

– Tratamente de depigmentare

– Stimulare pelvină

Proceduri chirurgicale

– Labioplastie (corectarea labiilor mici sau mari)

– Vaginoplastie (strângerea canalului vaginal)

– Perineoplastie (refacerea perineului după naștere)

– Reconstrucții anatomice post-partum

– Himenoplastie (refacerea himenului)

Situația actuală în România a esteticii ginecologice

În ultimii cinci ani, estetica ginecologică a cunoscut o creștere semnificativă în România. Clinici private din București, Cluj, Iași, Timișoara și alte orașe mari oferă astăzi o gamă variată de servicii, de la rejuvenare cu laser și PRP, până la intervenții complexe de chirurgie intimă. Conferințele Societății Române de Estetică Ginecologică (SREG) arată că interesul pentru aceste proceduri este în creștere, iar tehnologiile utilizate sunt comparabile cu cele din clinicile europene.

Ca orice intervenție medicală, estetica ginecologică implică riscuri minore, care pot fi evitate prin alegerea unei clinici acreditate și a unui medic ginecolog specializat. Posibile reacții includ disconfort temporar, edem local, asimetrie sau infecții, dar acestea sunt rare când procedurile sunt efectuate corect. Consultația inițială, istoricul medical complet și informarea clară sunt etape esențiale pentru siguranță.

Specialiștii preconizează o creștere a cererii pentru proceduri non-invazive și personalizate, bazate pe tehnologii de regenerare celulară. Creșterea nivelului de informare și a acceptării sociale va contribui la dezvoltarea acestui domeniu.

„Congresul Internațional SREG a devenit, în doar câțiva ani, un reper pentru medicina din România și Europa de Est. Este singurul eveniment medical de anvergură dedicat exclusiv esteticii ginecologice și medicinei regenerative, domenii care schimbă radical modul în care tratăm sănătatea și feminitatea. Pentru România, acest congres înseamnă alinierea la standardele internaționale, acces la cunoștințe de vârf și consolidarea unei comunități medicale care abordează atât partea estetică, cât și funcțională a ginecologiei.

Ediția din 2025 a adus o structură complet diferită: nu doar teorie, ci și cazuri clinice complexe, exact așa cum le întâlnim în viața reală.

Programul principal s-a desfășurat Opera Națională București și a cuprins:

Incontinența Urinară – tratamente combinate, chirurgie minim-invazivă și terapii regenerative.

Menopauză – de la cazuri premature la terapii personalizate BHRT (Bioidentical Hormone Replacement Therapy).

Chirurgie estetică ginecologică – tehnici de labioplastie, rejuvenare vaginală cu laser CO₂, injectabile și terapii regenerative cu celule stem și exosome.

Boli cronice și cazuri speciale – lichen vaginal, vaginism, complicații post-cancer mamar, menopauză indusă medicamentos.

Speakerii internaționali invitați au venit din Dubai, Egipt, India, SUA, Iran, Turcia, Bulgaria, Rusia și Grecia. Printre numele importante: Prof. Dr. Osama Shawki (Egipt) – pionier în chirurgia histeroscopică, Dr. Leila Soudah (Dubai) – tratamente hormonale personalizate, Dr. Mustafa Aldam (Dubai) – laser și exosome în estetica ginecologică, Dr. Red Alinsod (SUA) – tehnici chirurgicale minim-invazive și inovatoare, Dr. Himanshu Bansal (India) – terapie regenerativă cu celule stem.

De ce este importantă estetica ginecologică

1. Pentru medici – acces direct la protocoale moderne, tehnici inovatoare și schimb de experiență cu lideri internaționali. Dorim să le oferim instrumente aplicabile imediat în cabinet, nu doar teorie.

2. Pentru paciente – indirect, dar esențial. Atunci când medicii au acces la cele mai noi soluții, pacientele din România beneficiază de tratamente sigure, eficiente și personalizate. În plus, prin dezbaterea deschisă a subiectelor încă „delicate”, ajutăm femeile să înțeleagă că sănătatea intimă nu trebuie să fie un tabu.

Estetica ginecologică și medicina regenerativă nu mai sunt „viitorul”, ci prezentul în multe țări. Ele răspund unor nevoi reale: incontinența urinară, dureri la contact intim, uscăciune vaginală, complicații după naștere sau după tratamente oncologice. România este pregătită, femeile își doresc să trăiască o viață sănătoasă și împlinită, iar medicii români sunt deschiși la inovație și formare continuă.

Din păcate, încă există rețineri în a discuta despre: incontinența urinară (foarte frecventă după nașteri), durerea la contact intim sau vaginismul, schimbările din menopauză (uscăciune, atrofie vaginală), estetica zonei intime (deși afectează viața de zi cu zi și relațiile). Congresul nostru are și această misiune: normalizarea discuțiilor și aducerea acestor subiecte în prim-planul medicinei moderne.

Fiecare femeie ar trebui să meargă la control anual, chiar dacă nu are simptome. Screening-ul de col uterin și ecografiile regulate pot preveni complicații grave. În menopauză, controalele sunt și mai importante, pentru monitorizarea sănătății osoase, hormonale și cardiace. Sănătatea ginecologică nu este doar despre reproducere, ci despre calitatea vieții.

Aceste subiecte sunt și pentru bărbați valabile în două moduri:

1. Indirect, pentru că femeile tratate se bucură de o viață intimă și o sănătate mai bună, ceea ce influențează și partenerii.

2. Direct, pentru că medicina regenerativă are aplicații și în urologie și andrologie, exemplu tratamentul disfuncției erectile, rejuvenare peniană cu PRP și terapii regenerative.” a declarat MD-PhD Diana Mihai, fondator și președinte al Societății Române de Estetică Ginecologică.

„Societatea Română de Estetică Ginecologică este societatea națională care aduce laolaltă proceduri minim invazive, tratamente hormonale, aplicații locale de terapii inovatoare, cât și chirurgia laparoscopică alături de cea vaginală. Pentru România, Congresul SREG înseamnă standarde internaționale, protocoale și acces la idei și tehnici noi, transpuse în practică pentru paciente.

De ce Estetică Ginecologică și Medicină Regenerativă pentru o conferință internațională? Pentru că funcția și calitatea vieții sunt la fel de importante ca anatomia. Estetica ginecologică corectează forma ca să redea funcția, iar medicina regenerativă ajută țesuturile să se repare natural, cu recuperare rapidă și rezultate integrate fizic și emoțional.

Sfaturi esențiale pentru controlul ginecologic periodic:

1. Prevenție prin vaccinare HPV – ideal înainte de debutul vieții sexuale, dar utilă și mai târziu.

2. Testare HPV (primară) înainte de Paptest – în funcție de vârstă și profilul de risc; dacă testul HPV este pozitiv, se completează cu Paptest și, la nevoie, colposcopie.

3. Paptest – periodicitatea stabilită împreună cu medicul, în funcție de istoricul personal și rezultatele testelor anterioare.

4. Ecografie transvaginală alături de consult ginecologic – evaluare anatomică anuală sau conform indicațiilor.

5. Screening mamar:

• Ecografie mamară.

• Mamografie după o anumită vârstă sau în funcție de risc familial / personal, conform recomandărilor.” a precizat Dr. George Diaconu, medic primar obstetrică-ginecologie, membru SREG.

Estetica ginecologică în România evoluează rapid, oferind femeilor soluții sigure și eficiente pentru îmbunătățirea sănătății și a esteticii intime. Cu o abordare responsabilă și informată, aceste proceduri pot aduce beneficii reale atât pe plan fizic, cât și emoțional. Evenimentul medical a fost organizat de jurnalista Cristina Manea la Opera Națională București, iar partenerii media au fost Ringier România și Libertatea.

