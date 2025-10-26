  MENIU  
Ana Odagiu a ajuns la terapie după o despărțire: „M-am tăvălit, am plâns, am trecut prin chestii foarte grele pe care acum le-aș numi insuportabile". Actrița a fost căsătorită cu Conrad Mericoffer

Ana Odagiu a ajuns la terapie după o despărțire: „M-am tăvălit, am plâns, am trecut prin chestii foarte grele pe care acum le-aș numi insuportabile”. Actrița a fost căsătorită cu Conrad Mericoffer
Adelina Duinea
.

Ana Odagiu a dezvăluit că a ajuns la terapie după o despărțire, la vârsta de 25 de ani. În ianuarie anul acesta, actrița a confirmat că ea și Conrad Mericoffer au divorțat după aproximativ doi ani de căsnicie.

Ana Odagiu a ajuns la terapie după o despărțire, la 25 de ani

Ana Odagiu (39 de ani) a dezvăluit într-un podcast că, la vârsta de 25 de ani, a fost afectată atât de profund de o despărțire încât a cerut ajutor specializat pentru a depăși momentul. La începutul acestui an, actrița a confirmat că ea și Conrad Mericoffer (36 de ani), fostul soț al actriței Victoria Raileanu (36 de ani), au divorțat.

„M-a devastat. Simțeam în mine că nu sunt ca de obicei. Oamenii nu știu dacă realizau. Nici chiar prietenii adevărați cred că nu și-au dat seama până târziu, când am recunoscut că efectiv am o problemă. Nu că n-aș fi vrut s-o recunosc, doar că nu știam ce se întâmplă cu mine.

M-am tăvălit, am plâns, am trecut prin chestii foarte grele pe care acum le-aș numi insuportabile. (…) Cuvântul șoc, iarăși, mi s-a părut prea mult. (…) Am zis: «Mă, am ieșit dintr-o relație, poate să fie ăsta un șoc? Sufăr, nu mi-e bine, dar nu știu dacă e chiar șoc». Și ea (terapeuta – n.red.) a zis: «Eh, corpul tău spune că e»”, a spus Ana Odagiu, la Open Mind Podcast by Centrul Social TFH, găzduit de Vero Căliman, fosta „Fetiță Zurli”.

Ana Odagiu, mesaj cu subînțeles despre fostul soț, la împlinirea a 39 de ani

În luna iulie, Ana Odagiu a împlinit 39 de ani și a transmis un mesaj cu subînțeles despre fostul soț.

„Asta e cea mai recentă față a mea. 39 de ani. Azi! Mulți, dar buni. Le mulțumesc oamenilor care au trecut prin viața mea și au ales să și rămână. Le mulțumesc și celor care au plecat, pentru că am învățat mult și din plecările lor. Le mulțumesc chiar și celor care mi-au făcut rău, pentru că, de fapt, mi-au făcut bine.

Sunt supărată puțin pentru că a trebuit să învăț binele pe calea mai grea, dar ce bucurii primesc acum și ce oameni minunați îmi vin în întâmpinare… 39 de ani. M-am făcut mare și datorită vouă și din cauza voastră! Mi-e bine. 39”, a scris Ana Odagiu, pe Facebook.

Dacă la 25 de ani s-a simțit copleșită după o despărțire, la 38-39, Ana spune că se simte bine și merge cu încredere mai departe.

„Sunt o femeie care are foarte mulți oameni pe lângă ea. Probabil că s-a schimbat ceva în viața mea. Încă nu îmi dau seama. Important e că mă simt bine și mergem înainte. Lucruri se tot întâmplă în viață, dar important e să le iei așa cum vin și să îți vezi de treabă”, a spus Ana Odagiu la Premiile Gopo 2025, pentru WOWbiz.ro.

Ana Odagiu și Conrad Mericoffer au devenit un cuplu în anul 2022 și s-au căsătorit în primăvara anului 2023. Până acum, actorul din serialul Netflix „Subteran” nu a făcut nicio declarație despre despărțirea de a doua soție. Din prima căsnicie, Mericoffer este tatăl unui fiu, Carol, iar Ana nu are copii.

