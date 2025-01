Cine este Conrad Mericoffer. A fost căsătorit cu Victoria Raileanu și Ana Odagiu și are un fiu, Carol: „Avem o relație foarte strânsă”

Conrad Mericoffer este un actor, scenarist, regizor de teatru și televiziune român, cunoscut pentru rolurile jucate în serialele „Fructul oprit”, „Sacrificiul” și „Adela” de la Antena 1, în serialul Netflix „Subteran” și în filmul „Moromeții 3”.

Cine este Conrad Mericoffer. Data nașterii, studii și carieră

Conrad Mericoffer (36 de ani) s-a născut pe 4 decembrie 1988, la București, și a copilărit pe strada Theodor Aman din centrul Capitalei, alături de părinți și bunici.

„[Bunicii] aveau o casă minunată cu o grădina superbă, pe o alee care lega strada de grădina bisericii Manea Brutaru”, a povestit actorul în iunie 2024, pentru Fanatik.ro.

Părinții actorului sunt români, însă numele său de familie este moștenit de la străbunicul patern austriac.

„Străbunica era rusoaică, iar străbunicul austriac. Conrad vine de la străbunicul, Mihail de la bunicul”, a explicat actorul în 2018, potrivit Jurnalul.ro.

Prima opțiune a fost arhitectura, nu actoria

Conrad Mericoffer a făcut primii trei ani de liceu la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, iar ultimul la Colegiul Național „Școala Centrală”, înainte de a se înscrie la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC), care nu a fost prima sa opțiune.

„Nu a fost prima mea opțiune, aceea a fost arhitectura. Actoria a câștigat datorită energiei mele care necesită o activitate mai intensă. Plus că eu credeam că mă pot exprima mai bine prin actorie. Nu e chiar așa. Dar nu regret că am ales asta”, mărturisea actorul în 2024, pentru Fanatik.ro.

Conrad Mericoffer a absolvit UNATC în anul 2010, iar, potrivit Imdb.com, debutul cinematografic și l-a făcut în anul 2009, în scurtmetrajul „Vera vs ursul de bibliotecă”. Printre cele mai cunoscute proiecte ale sale se numără serialul Netflix „Subteran”, serialele „Fructul oprit”, „Sacrificiul” și „Adela” de la Antena 1 și filmul „Moromeții 3”.

„Am lucrat ca regizor atât în teatru cât și televiziune. Și, de 10 ani, mi-am început și cariera de scenarist. Am scris pentru câteva seriale de televiziune. «Adela», «Sacrificiul», iar de un an sunt foarte fericit că scriu pentru «Las Fierbinți»”, mai spunea actorul în 2024, pentru Fanatik.ro.

A trecut prin două divorțuri

În anul 2012, Conrad Mericoffer s-a căsătorit cu actrița Victoria Raileanu (36 de ani), alături de care are un fiu, Carol, în vârstă de 9 ani.

„Împreună facem multe lucruri, avem o relație foarte strânsă. Mergem pe munte, la fotbal în parc, la muzee, în excursii în străinătate, la plimbări hai-hui. E frumos”, a dezvăluit Conrad despre relația cu fiul lui, Carol.

Conrad Mericoffer și Victoria Raileanu au divorțat în 2017 și s-au împăcat după patru luni de la separare. Au mai fost împreună până în anul 2019, când s-au despărțit definitiv.

De ce s-a despărțit de prima soție

Actorul nu a oferit nicio declarație despre divorț până la acest moment. În schimb, actrița a explicat că motivul divorțului a fost faptul că au întâmpinat un impas peste care nu au putut trece.

„În orice cuplu există și momente mai grele, pe care unele cupluri reușesc să le depășește, altele nu. În cazul nostru, nu am reușit să trecem peste un moment foarte greu din viața noastră. S-au acumulat anumite tensiuni, iar, la un moment dat, am realizat că nu mai putem merge mai departe împreună.

În continuare rămâne un subiect pe care nu aș dori să îl discut, dar vreau să precizez că motivul despărțirii nu are nicio legătură cu alte persoane, ci cu relația noastră de cuplu. În acest moment, prioritatea mea este copilul nostru, Carol, și îmi concentrez toată atenția și iubirea asupra lui”, a declarat Victoria Raileanu în vara anului 2020, pentru Libertatea.ro.

S-a separat de a doua soție după doi ani de căsnicie

În 2023, Conrad Mericoffer s-a căsătorit cu actrița Ana Odagiu (38 de ani), după un an de relație. Pe 28 ianuarie 2025, Ana a confirmat că ea și actorul s-au despărțit, fără să detalieze motivele care au dus la separare.

„Ana m-a schimbat enorm de când suntem împreună. Mi-a deschis ochii în ceea ce mă privește și, de când îmi este alături, am devenit altcineva. Îi sunt mereu recunoscător pentru asta. Ana este un om minunat, un om care nu se dă în lături și ar face orice pentru cei pe care îi iubește. După un an de căsnicie pot să spun că o iubesc din ce în ce mai mult”, spunea Mericoffer în iunie 2024, pentru Fanatik.ro.

Actorul are o pasiune pentru gătit și s-a confruntat cu depresia

Tot pentru Fanatik, actorul a dezvăluit că iubește să gătească. „Enorm îmi place. Este terapie curată pentru mine. Bucătăria italiană îmi place cel mai mult. Nu știu exact ce-mi iese cel mai bine, dar pot spune că nu prea am dezamăgit cu preparatele mele”, a mărturisit.

În cadrul aceluiași interviu, Conrad Mericoffer a dezvăluit și că în trecut s-a confruntat cu depresia.

„A fost o perioadă în care eram jos, indiferent ce se întâmplă în viața mea. Nu știam de ce există acel sentiment și de ce am acele gânduri atât de sumbre. Totul s-a transformat într-o anxietate constantă care mă făcea să trăiesc ca într-o ceață. Până am descoperit că, de fapt, era o depresie severă pe care, cu ajutorul medicamentației prescrise de psihiatru, am reușit să o calmez”, a povestit scenaristul, pentru Fanatik.ro.

Foto: Instagram/@conrad_mericoffer

