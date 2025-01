Câți bani primea Oana Zăvoranu când juca în telenovele: „Eram plătită la episod”. Ce spune despre participarea Marei Bănică la „Asia Express”

Oana Zăvoranu a jucat timp de câțiva ani în telenovele românești. Aceasta a apărut în seriale precum „Numai iubirea” și „Păcatele Evei”. Acum, ea a dezvăluit câți bani câștiga pentru fiecare episod filmat.

Câți bani a câștigat Oana Zăvoranu din telenovele

Oana Zăvoranu a fost invitată în podcastul lui Bursucu, moment în care a dezvăluit și cu cât era remunerată pentru telenovelele în care a jucat în urmă cu mai mulți ani.

„Eram plătiți în televiziune cu bani puțini, cel puțin eu. Luam 150 de dolari pe episod. Eram plătită la episod și puteam să filmăm și 5 zile la un episod. Nu ni se dădeau banii pe săptămână, ci la lună. Eu trăiam doar din munca mea. Pe 3.000 de dolari. (…) Eu niciodată nu am cerut bani bărbatului. Eu dacă am putut întotdeauna am oferit cadouri scumpe. Eu niciodată nu am putut să spun bărbatului să-mi dea și mie bani”, a afirmat Oana Zăvoranu.

Aceasta și-a început cariera de actriță în anul 2002, când a apărut în sitcom-ul „La Bloc”. Doi ani mai târziu a interpretat rolul Eugeniei Modigliani în producția italiană „Modigliani”, regizată de Mick Davis. Pelicula a fost filmată în România și i-a avut în distribuție și pe Andy Garcia și Elsa Zylberstein.

A primit apoi un rol negativ în prima telenovelă românească, „Numai iubirea” pentru ca în 2005 să joace tot un personaj negativ în „Păcatele Evei”.

Vedeta a desființat-o pe Mara Bănică

Se știe că Oana Zăvoranu nu se abține și își spune tare și răspicat părerile, iar de data aceasta a vorbit într-un live despre Mara Bănică, care va pleca în Asia Express alături de Serghei Mizil. Bruneta nu a văzut cu ochi buni această asociere, iar în cadrul unui live pe Instagram, a desființat-o pe jurnalistă.

„Acum o arzi pe la Asia Express, am înțeles. O să mă uit în mod special, câteodată, să văd ce faci tu cu fața buhăită, operată și cu rucsacul despre care am înțeles că are 10 kilograme, în spate. Să nu cumva să te agăți mai mult de Serghei, că e om mișto și are o vârstă! Serghei abia se ține pe el, să nu cumva să te așezi pe el! Vă dați seama, Serghei trebuie să doarmă în cameră cu asta! Vă dați seama când se demachiază (…). Serghei a avut gagici mișto la viața lui”, a afirmat Oana Zăvoranu în stilul ei caracteristic.

Oana Zăvoranu nu s-a oprit aici și a făcut câteva comentarii și cu privire la soțul Marei Bănică.

„Vă dați seama ce o să i se întâmple lui Serghei când o să o vadă pe Mara Bănică demachiată (…)? Serghei, te rog, nu te lăsa! Poți mai mult și meriți mai mult! De ce nu l-a luat pe soț? Îți dai seama că ăla e cel mai fericit, zice: Doamne, poate nu se mai întoarce”, a mai spus bruneta.

