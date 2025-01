Cum arată și cu ce se ocupă Cora Mizil, soția lui Serghei Mizil. Are o meserie cu totul aparte

Serghei Mizil este o persoană prezentă în emisiunile de televiziune, însă soția lui, Cora, preferă să se mențină departe de luminile reflectoarelor. Femeia nu îl va însoți pe soțul ei în Asia Express, acesta mergând pe Drumul Eroilor împreună cu Mara Bănică.

Cine este și cu ce se ocupă Cora Mizil

Cora Mizil l-a cucerit iremediabil pe Serghei Mizil în urmă cu mai mulți ani, bărbatul recunoscând că soția lui a fost cea care „a scos tot ceea ce aveam mai bun în mine”. Despre relația lor nu se știu multe lucruri și asta pentru că femeia este o persoană discretă și nici nu au dorit să își expună povestea de iubire la televizor.

Cora are o meserie mai puțin obișnuită, ea dedicându-se, în ultimii ani, de activități de țin de ezoterism.

„Am simțit mereu energii, dar nu m-a preocupat. La un moment dat, m-am dus la un supermarket și am stat ceva, pentru că la un moment dat am intrat într-o stare și am auzit voci, n-am găsit explicații. Bineînțeles că primele lucruri la care m-am gândit a fost că aveam o variație hormonală. A fost un mesaj clar, am simțit mesajul de la cap până la inimă, mi s-a făcut pielea de găină”, a povestit într-o apariție rară televizată, soția lui Serghei Mizil.

„Am impresia că trebuia de mult să mă apuc de treaba asta. Mai întâi am încercat să neg, pentru că nu înțelegeam. După câteva ore mi-am dat seama că nu e asta soluția, nu poți să fugi din fața propriei tale ființe. Nimeni nu m-a liniștit, s-a legat cumva cu alte semne”, a mai spus Cora Mizil la momentul respectiv.

Serghei Mizil, concurent la Asia Express

Serghei Mizil va fi concurent în cel mai nou sezon al emisiunii Asia Express, de la Antena 1. Acesta nu va participa alături de soția lui, Cora, ci cu una din cele mai bune prietene ale lui, Mara Bănică. Cei doi fac echipă pe Drumul Eroilor care va străbate Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.

Fanii acestora s-au arătat încântați, ținând cont de faptul că Serghei Mizil este cunoscut pentru umorul său.

„Pe Serghei l-au luat mai mult pentru show. Abia aștept emisiunea”, a scris un internaut.

„Să te ții caterincă naibii! Cel mai ok și mai sincer om pe care l am văzut! Doamna Cora ar trebui să râdă 48 din 24 cu dumnealui”, a fost de părere altcineva.

După ce s-a anunțat că va pleca cu Serghei Mizil în Asia Express, Mara Bănică a făcut publice câteva fotografii realizate de-a lungul timpului, alături de prietenul său. Aceasta a vorbit și de frumoasa prietenie care îi leagă de peste 15 ani.

„Am găsit câteva poze vechi. Unele foarte vechi, chiar. Unele nu se pot pune public, din motive obiective! Dar tot căutând așa, printr-un hard vechi de vreo 15 ani sau mai bine, îmi dau seama că am trăit atâtea momente mișto alături de Serghei Mizil. De-a lungul vieții, încât parcă ar fi fost păcat să nu trecem și prin aventură asta minunată numită Asia Express împreună”, a scris Mara Bănică în mediul online.

Sursă foto: Facebook

