Mihai Mitoșeru ar avea o nouă iubită, la șase ani de la divorțul de Noemi. „E frumoasă!”

Mihai Mitoșeru ar avea o nouă iubită, la șase ani de la divorțul de Noemi. În vârstă de 49 de ani, prezentatorul de televiziune spune că ar exista acum cineva în viața lui.

Mihai Mitoșeru își vizitează iubita în Italia

Mihai Mitoșeru s-a despărțit de fosta soție, Noemi, în 2019, iar de atunci a preferat să fie singur și spunea în urmă cu câteva luni că se obișnuise așa.

„Aici intervin alte probleme. M-am obișnuit să fiu singur. Nu îmi mai place nimeni și pentru că acum am pretenții. Hai să și vorbim. Nu cer mult. Nu Dostoievski, hai să vorbim. Rar găsești un om cu care să ai ce să vorbești. Rar găsești un om de relație”, a spus Mihai Mitoșeru, potrivit wowbiz.ro.

Iată că acum ar fi apărut cineva în viața lui. Deși nu a oferit foarte multe detalii despre persoana pe care a întâlnit-o, vedeta de televiziune s-a declarat entuziasmată că urmează să o vizieze în Italia.

„Pe cuvânt că mă duc (n.r. la Roma). E frumoasă, nu (n.r. nu s-au cunoscut pe rețelele de socializare). Nu intrăm în amănunte”, a declarat Mihai Mitoșeru, la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță.

Până acum, Mitoșeru nu a postat fotografii cu noua iubită și nici nu s-a afișat cu ea la evenimente mondene.

De ce s-a despărțit Mihai Mitoșeru de fosta soție

Mihai Mitoșeru și Noemi s-au despărțit după 13 ani de relație. Cei doi ajunseseră la certuri aprinse și discuții conflictuale, ceea ce a dus la încheierea mariajului.

„Eu zic că ăia 13 ani foarte buni înseamnă într-o relație mai mult decât orice. Și atunci eu am fost fericit, adică nu îmi pare rău deloc. Îmi pare rău că dacă atunci aveam mintea de acum, în ultimul an nu mai făceam greșeli. Nu trebuia să fac greșelile pe care le-am făcut, a fost și urât. Măcar am bunul-simț să recunosc.

Se poate o relație să se termine la notar. Te duci, te pupi, te iei în brațe, să și plângi, nu imediat să te afișezi cu alta, ea cu altul. Nu le înțeleg pe astea. Nu mă refer la nimeni în mod special, mă refer la oricine, cunoscut sau necunoscut” – spunea Mitoșeru acum câțiva ani.

Anul trecut, prezentatorul TV a dezvăluit că este pregătit pentru o nouă relație.

„A trecut timpul. Mi-am pus cenușă în cap, mi-am cerut scuze ani de zile față de soție. Mă simt prea bine acum, sunt ok. Ce vrea Dumnezeu mai departe. Cel mai frumos e să ai o relație, o familie. Nu poți cu oricine. Trebuie să simți, să fie persoana potrivită. Nu sunt foarte pretențios. Vreau niște lucruri normale. Să vorbesc cu ea, să mănânc cu ea, să mă simt bine cu ea. Nu vreau lucruri senzaționale. Nu caut nimic spectaculos. În ultima perioadă nu prea mai e pregătită lumea pentru așa ceva”, a spus Mihai, pentru Unica.ro.

Foto – Facebook

