Cum arată impresionanta vilă de la Snagov a lui Serghei Mizil. „O casă ca asta se vinde undeva la 900.000 de euro!”

Serghei Mizil are o vilă spectaculoasă în Snagov. Locuința, estimată la aproape un milion de euro este extrem de spațioasă, pentru a găzdui întreaga familie și mulți prieteni și a fost amenajată într-o manieră care reflectă stilul de viață extravagant al afaceristului.

Cum arată vila de la Snagov a lui Serghei Mizil

Serghei Mizil (70 de ani), care face parte din echipele participante la Asia Express 2025 împreună cu Mara Bănică, trăiește pe picior mare și se mândrește cu acest lucru ori de câte ori are ocazia.

Acesta deține o vilă impresionantă situată într-o zonă exclusivistă pe malul lacului Snagov, ce atrage atenția tuturor prin felul în care arată. În vilă există, patru dormitoare, trei camere pentru oaspeți, livingul spațios este decorat cu obiecte de artă valoroase și cu elemente moderne, iar în bucătărie sunt etalate fel de fel de băuturi rafinate, adunate de prin toate colțurile lumii de-a lungul anilor.

Serghei Mizil se află la a doua căsnicie și are două fete. Într-un clip postat pe TikTok, Mizil a declarat că mai are două vile pe lângă cea în care locuiește el, care aparțin familiei.

„Vastele mele proprietăți… asta e familia mea, fiecare are vila lui, cu propria curte. Trei case una lângă alta. O casă ca asta, cred că se vinde undeva la 800.000-900.000 de euro. (…) La asta s-a consumat multă băutură. Am făcut-o așa mare, pentru că eu nu pot să stau fără multă lume. Dacă sunt singur, am plecat. Nu mi-e frică de nimeni, nici măcar de fiarele sălbatice. Și am un etaj eu, un etaj nevastă-mea și două, trei camere de oaspeți și patru dormitoare” – a explicat Mizil.

Așa cum era de așteptat, Serghei Mizil are și o barcă motorizată cu care iese pe lacul Snagov ori de câte ori poftește.

Serghei Mizil și Mara Bănică, la Asia Express 2025

Serghei Mizil și Mara Bănică fac parte dintre echipele de la Asia Express 2025. Tot pe rețelele de socializare, acesta a vorbit despre felul în care i-a venit ideea să participe la cel mai dur reality show din România.

„Ideea participării mele la Asia Express a pornit de la o caterincă pe care am făcut-o odată cu Mara Bănică. Băi, ce ne-am distra noi, dacă am merge la Asia Express! M-am hotărât să particip la acest concurs, cu această ocazie văd zonele acelea, eu fiind fascinat de Vietnam. Vreau să-mi încerc puterile, să văd dacă la 70 şi ceva de ani mai pot să fac faţă la acest traseu. Bineînţeles că merg cu gândul de a câştiga și sunt convins că voi ajunge cât mai departe” – a povestit Mizil.

Seghei și Mara sunt prieteni de mulți ani și și-au făcut o strategie bine pusă la punct pentru a face față provocărilor ce vor urma la Asia Express.

„Știi ce mi-e groază mie Serghei? Că acum realizez unde mergem, că noi am luat-o în caterincă așa, că … Este foarte greu acolo. Mai sunt cei care zic „boșorogul comunist nu face față”, „aia, certăreața aia, să vezi…” – a spus Mara Bănică despre provocarea Asia Express 2025.

„Nu e niciun fel de greu! Dacă nu fac față, fac spate!” – a completat Mizil.

