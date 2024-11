Cum a descoperit Lidia Buble că este înșelată de iubit. Artista a povestit totul în mediul online: „Am rămas proastă”

Lidia Buble a povestit că în urmă cu ceva timp a fost înșelată de iubit și a aflat despre această infidelitate într-un mod aparte. Artista în vârstă de 31 de ani a ales să nu dezvăluie despre cine este vorba, dar a povestit întreaga întâmplare pe rețelele de socializare.

Cum a descoperit Lidia Buble că este înșelată de iubit

Lidia Buble a dezvăluit că a aflat că este înșelată de un fost iubit chiar în perioada sărbătorilor pascale. Artista a descoperit infidelitatea partenerului ei după ce acesta a primit mai multe apeluri telefonice din partea unei „bănci”, deși în acea perioadă băncile nu lucrau. Și asta pentru că, spune ea, bărbatul își trecuse amanta în telefon cu numele unei bănci.

Iubitul ei de atunci i-a spus că are o datorie și de aceea este sunat, dar în momentul în care Lidia a răspuns a avut un șoc. Aceasta a auzit o voce de femeie care s-a dat imediat de gol.

„Acum mi se pare foarte amuzantă toată treaba aceasta, atunci nu a fost amuzant, pentru că am avut un mare șoc. Nu mă așteptam. „Maria” în telefonul lui era trecută cu numele ăsta de bancă. Și într-un an, de Paște, tot suna telefonul și zic, „mă iubire, te sună ăștia fix în ziua de Paște?”, „Da că nu știu ce datorii am la ei, că trebuie să nu știu ce vrăjeală”. Insistă Maria, insistă, insistă, sună, și la un moment dat iau telefonul și răspund: „Da iubirea mea, de ce nu răspunzi?””, a povestit Lidia Buble pe Instagram.

„Dacă vede Maria story-urile acestea… acum va afla și ea cum a fost trecută în telefon. (…) Ca orice femeie, rămâi șocată”, a povestit Lidia Buble fără a dezvălui nici numele bărbatului și nici numele amantei acestuia, alegând doar să o numească pe femeie „Maria”, acesta fiind titlul celei mai noi piese ale sale.

Lidia Buble și-a rugat fanii să nu o întrebe despre cine este vorba pentru că nu o va face.

Cine era amanta iubitului Lidiei Buble

Lidia Buble a mărturisit că nu i-a trebuit mult timp pentru a afla cine este amanta iubitului ei. Artista a precizat că femeia lucra pentru ei, astfel că surpriza i-a fost mult mai mare și a fost extrem de dezamăgită în acel moment.

„Am rămas proastă, dar vă zic de ce ma rămas proastă. Mi-a fost de ajuns să-i aud vocea, să aud acel „bună, ce faci iubire, de ce nu răspunzi?” și mi-am dat seama cine-i Maria. Culmea, nu era o angajată a băncii, era tocmai angajata noastră pe vremea aceea. A lucrat de toți banii, de tot salariul, a fost foarte creativă”, a mai zis Lidia Buble în mediul online.

În trecut, Lidia Buble a avut o relație de câțiva ani cu Răzvan Simion, iar de tre ani formează un cuplu cu omul de afaceri Horațiu Nicolau.

Sursă foto: Instagram

