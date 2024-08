Lidia Buble, fotografie rară, de colecție alături de cei 10 frați. „Aici, toți 11, de la mic la mare!” Cum a fost surprinsă artista

A fost motiv de bucurie mare zilele trecut în familia Lidiei Buble, când a avut loc nunta surorii sale mai mici, Lorena. Iar cu acest prilej, toți cei 11 frați din familie au făcut o poză de colecție memorabilă.

Lidia Buble, fotografie de colecție alături de cei 10 frați

Lidia Buble (31 de ani) a petrecut în weekend la nunta surorii sale mai mici, Lorena (21 de ani) care și-a oficializat relația civil și religios cu partenerul ei, Darius Fetti (23 de ani). La frumosul eveniment care a avut loc în Bistrița a participat întreaga familie Buble, care este foarte numeroasă și este alcătuită din Iosif (47 de ani), Beniamin (45 de ani), Simion (43 de ani), Daniela (41 de ani), Corneliu (39 de ani), Daniel (37 de ani), Estera (33 de ani), Lidia, Elisei (28 de ani) și Lorena.

Pe lângă multele fotografii care se fac în mod normal la un eveniment de o asemenea amploare există și o fotografie în care apar toți cei 11 frați Buble. Fiecare membru al familie Buble are viața și cariera/activitatea/treburile lui/ei, așa că este destul de dificil să îi aduci pe toți împreună în același timp. Dar nunta mezinei Lorena i-a reunit și s-a dovedit a fi momentul ideal pentru a face o poză de colecție.

„Aici, toți 11, toți frații Buble, de la mare la mic” – au transmis surorile Lidie Buble care au postat fotografia în secțiunea de Insta Stories.

Vezi în GALERIA FOTO fotografia de coelcție cu toți ce 11 frați Buble.

Tatăl Lidiei Buble este pastor penticostal la „Biserica Emanuel” din Deva, iar mama ei a fost cea care s-a ocupat de cre;terea celor 11 copii de-a lungul timpului. Lidia Buble spunea în urmă cu câteva luni că în sânul familie a învățat ce înseamnă credința în Dumnezeu și altruismul.

CONȚINUT VIDEO UNICA

„Întotdeauna, chiar dacă aveai un singur biscuite, trebuia să îl împarți cu toți ceilalți zece frați. Mami avea o vorbă, că dacă te puneai la masă nu îți permiteai nici măcar să te-ntorci să strănuți, pentru că în momentul în care te-ntorceai nu mai aveai nimic în farfurie. Cred că asta este cam cea mai importantă lecție, să împărțim, să dăruiesc.



Dragostea, am învățat să iubesc foarte intens. Îmi place întotdeauna să împart în jurul meu. Eu sunt mult mai fericită în momentul în care ofer, decât atunci când primesc. Și, bineînțeles, credința, pe care ne-au împământenit-o părinții noștri încă de micuți, pentru că am crescut în biserică.

De fapt, acesta cred că este cel mai prețios lucru cu care am plecat de acasă, credința în Dumnezeu, care mă călăuzește la fiecare pas. M-a ținut puternic de câte ori am avut nevoie”, ne-a povestit Lidia Buble, în exclusivitate la Fresh by Unica.

CONȚINUT VIDEO UNICA

Lidia Buble a fost cu sora ei, Estera, în „Asia Express”

Lidia Buble nu este singura membră din familie cunoscută public. Iosif Buble este jurnalist, consultant politic și deținătorul unui site de știri. Iar Estera Buble a participat împreună cu Lidia la „Asia Express” în 2021.

„O viață am așteptat o astfel de oportunitate… să pot să-mi spun povestea și într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am sa fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal… am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble” – declara Lidia Buble, potrivit Spynews, înainte de participarea la Asia Express.

„Ne-am tăiat unghiuțele, pentru că nu erau adecvate pentru acest concurs, ne-am vopsit”

Am mâncat pentru ultima dată tot ce am vrut noi: paste, cărniță, pește, clătite, ecler, ciocolată. Trebuie să recunosc că am mai scăpat una alta pe ici, pe colo, pentru că sunt o gurmandă și mă tot gândesc cum o să rezist eu acolo fără plăcerile mele nevinovate” – a mai spus ea atunci, la Antena Stars.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News