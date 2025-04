Lidia Buble, păcăleala de 1 aprilie cu care și-a speriat fanii: „Am vrut să știți asta de la mine”

Lidia Buble (31 ani) a intrat în spiritul zilei de 1 aprilie și a reușit să își păcălească fanii, care așteaptă cu nerăbdare detalii despre noile proiecte ale artistei. Însă, în loc să anunțe lansarea unei noi piese, după ce a fost văzută în studiourile de înregistrare zilele trecute, cântăreața a afirmat că se retrage din industria muzicală.

Lidia Buble și-a speriat fanii, de 1 aprilie

Lidia Buble este una dintre cele mai îndrăgite artiste din industria muzicală românească. Jovială și mereu pusă pe glume, cântăreața își ține tot timpul fanii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața ei, atât pe plan personal, cât și profesional.

Acum, cu ocazia zilei de 1 aprilie, ziua internațională a păcălelilor, artista a intrat în atmosferă și a decis să le facă fanilor ei o farsă de proporții. Într-un story pe Instagram, filmat în alb-negru, cu o mimică serioasă, Lidia le-a spus urmăritorilor ei că a decis să se retragă din muzică.

„Ciao, prieteni! Vă zic așa, repede, pe scurt, pentru că nu am chef să dau prea multe explicații, dar mă rog, în fine. Eu o să mă retrag din industria muzicală, explicațiile nu știu când o să le primiți, am vrut să știți asta de la mine. Mă rog, oricum ar fi apărut în presă în următoarele ore, dar nu mai contează”, a spus ea în mediul online.

„Știti că am zis că mereu, de fiecare dată când o să fie ceva legat de viața mea și consider eu că ar trebui să știți vă anunț eu înainte. Deci, de astăzi, vă anunț retragerea mea din industria muzicală. Nu știu! Văd eu când mă simt mai bine și mă calmez și sunt în stare să vă spun mai multe o să vă spun. Să aveți grijă de voi”, a mai spus Lidia Buble, făcându-i pe toți să creadă că anunțul ei este unul cât se poate de serios.

Citește și: Horațiu Nicolau, prima reacție după ce s-a speculat că el și Lidia Buble s-au despărțit: „Iubirea e nezdruncinată”

Citește și: Lidia Buble și Horațiu Nicolau, schimb haios de replici pe WhatsApp? Cum a reacționat artista după ce a primit mesajul: „Te părăsesc”

Artista a înregistrat un succes uriaș cu piesa „Maria”

Lidia Buble urmează să revină în mediul online pentru a-și liniștii fanii și pentru a le confirma că a fost vorba doar de o farsă de 1 aprilie și că, de fapt, nu se va retrage din industria muzicală.

În urmă cu doar câteva săptămâni artista se afla în studioul de înregistrări, unde lucra la o nouă piesă. Asta după ce, ultima piesă lansată de aceasta, „Maria, Maria”, a înregistrat un succes uriaș. În doar 4 luni de la lansare aceasta are peste 8 milioane vizionări pe YouTube și a ajuns pe locul 71 în Topul videoclipurilor muzicale.

Aceasta a povestit, la scurt timp după lansare, că în spatele versurilor se află povestea ei de viață, când un fost iubit a înșelat-o, iar ea a descoperit relația în perioada sărbătorilor pascale.

Citește și: Delia, atacată de câini în parc. Artista s-a urcat într-un copac de frică: „M-am zgâriat, sunt praf”

Citește și: Ce pensie alimentară trebuie să le plătească Gabi Bădălău copiilor. Claudia Pătrășcanu și-a învins fostul soț în instanță

„Acum mi se pare foarte amuzantă toată treaba aceasta, atunci nu a fost amuzant, pentru că am avut un mare șoc. Nu mă așteptam. „Maria” în telefonul lui era trecută cu numele ăsta de bancă. Și într-un an, de Paște, tot suna telefonul și zic, „mă iubire, te sună ăștia fix în ziua de Paște?”, „Da că nu știu ce datorii am la ei, că trebuie să nu știu ce vrăjeală”. Insistă Maria, insistă, insistă, sună, și la un moment dat iau telefonul și răspund: „Da iubirea mea, de ce nu răspunzi?””, a povestit Lidia Buble pe Instagram.

„Dacă vede Maria story-urile acestea… acum va afla și ea cum a fost trecută în telefon. (…) Ca orice femeie, rămâi șocată”, a povestit Lidia Buble fără a dezvălui nici numele bărbatului și nici numele amantei acestuia, alegând doar să o numească pe femeie „Maria”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Lidia Buble

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News