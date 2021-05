Cine este Estera, frumoasa colegă de echipă a Lidiei Buble de la „Asia Express”, sezonul 4

Traseul le va purta prin Turcia, Georgia, Azerbaidjan și alte destinații surpriză. Cele două sunt hotărâte să se bucure de experiențele inedite pe care competiția le va aduce în viața lor.

Estera este make-up artist de profesie. Este căsătorită și are doi copii. De mai multe ori, ea a fost comparată cu Angelina Jolie, frumusețea ei naturală fiind greu de trecut cu vederea.

Lidia a povestit motivul pentru care a ales să meargă la „Asia Express” cu Estera, în condițiile în care ele provin dintr-o familie cu 11 copii.

„O viață am așteptat o astfel de oportunitate… să pot să-mi spun povestea și într-un alt context”, a spus Lidia Buble, citată de SpyNews. „Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am sa fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal… am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble”.

Înainte de a pleca în Asia Express, Lidia și Estera s-au răsfățat așa cum se cuvine. „Ne-am tăiat unghiuțele, pentru că nu erau adecvate pentru acest concurs, ne-am vopsit”, a povestit Lidia Buble la Antena Stars. „Am mâncat pentru ultima dată tot ce am vrut noi: paste, cărniță, pește, clătite, ecler, ciocolată. Trebuie să recunosc că am mai scăpat una alta pe ici, pe colo, pentru că sunt o gurmandă și mă tot gândesc cum o să rezist eu acolo fără plăcerile mele nevinovate”.

În afară de Lidia Bluble și sora ei, Estera, la concursul „Asia Express” vor mai participa următoarele echipe: Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza, Lorelei și Zarug, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Patricia Paglieri și Francy.

Foto: Facebook