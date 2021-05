Cine sunt Cuza și Emi, concurenții de la Asia Express, sezonul 4

Cei doi sunt colegi în trupa de comedie Noaptea Târziu, de pe YouTube. Ei consideră Asia Express ca fiind un test al prieteniei lor.

„Plecarea în Asia Express deja mi-a stârnit emoţii pe care nu credeam că sunt capabil să le simt sau că le am”, a povestit Iulian Adrian Popescu, zis și Cuza. „Abia aştept să trăiesc experienţa asta pe pielea mea; sunt convins că îmi va fi greu, dar îmi voi crea nişte amintiri pentru o viaţă. Am decis să mergem în Asia ca să îmi testez prietenia cu Emi. Dacă ne înţelegem şi acolo, o să îl cer de prietenul meu cel mai bun! Sper să stăm cât mai mult în concurs”.

Cuza, fost student la Medicină, a povestit care este originea poreclei sale: „Când eram în clasa a patra, am jucat într-o scenetă la serbarea școlii și am fost Cuza. Am avut o singură replică (râde), dar probabil atât de bine sau atât de prost am zis-o, că am rămas cu această poreclă”.

În pragul concursului, Cuza nu se teme de nimic, după cum spune el, citat de evedete.ro: „Eu am spus-o de multe ori: nu mi-e teamă real de nimic. Spun despre tot ce s-a întâmplat până acum, noi știm că Asia e plină de surprize. Dar, uitându-ne la sezoanele trecute și transpunâdu-mă în situațiile alea, nu mă sperii atât de tare, dar stai să mă vezi. Avantajul unui prieten foarte bun este că îl iubești și te iubește, dar dezavantajul este că atunci când te superi și îl înjuri, o faci cum trebuie. Eu cred că nu o să fie cazul la noi. De fapt, sper că nu o să fie cazul la noi pentru că nu știu ce să mai cred. Ne-am certat în 15 ani de foarte multe ori. Cel mai important este faptul că seara adormeam amândoi împăcați, fiecare la el acasă, să nu se înțeleagă greșit!”.

La rândul său, Emi, pe numele real Emanuel Popescu, este prieten cu Cuza de când era copil. Cei doi chiar au fost colegi de bancă. Emi a urmat Facultatea de Educație Fizică și Sport, dar și pe cea de Management.

Cu toate astea, Emi a spus pentru Libertatea că diplomele sunt mai mult pentru palmares decât orice alteva, citat de Viva: „Pentru noi, diplomele sunt, aşa, de palmares. Nu cred că vom profesa vreodată în domeniile astea, pentru că noi, în ultimii 3-4 ani, ne-am specializat în online. Acum avem un studio de înregistrări complet echipat, avem patru camere cu care filmam videoclipurile, lavaliere, lumini. Încercăm să fim din ce în ce mai profesionişti”.

Foto: Facebook