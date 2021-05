Colleen Ballinger (34 de ani), actrița din spatele personajului Miranda Sings, popular pe YouTube, a dezvăluit că este însărcinată cu gemeni. Actrița și soțul ei, Eric Stocklin (38 de ani), mai au împreună un fiu, Flynn, în vârstă de 2 ani.

Colleen Ballinger este însărcinată cu gemeni! „Nu pot să cred”

Vineri, 21 mai 2021, Colleen a anunțat pe YouTube că este însărcinată cu gemeni. Anunțul vine la câteva luni de la dezvăluirea actriței că a pierdut o sarcină. A aflat că este din nou însărcinată într-o dimineață în care s-a trezit sângerând.

„M-a speriat îngrozitor și eram sigură că pierd din nou o sarcină”, a explicat. Ajunsă de urgență la medic, actrița a aflat că era însărcinată cu gemeni. „A fost un amalgam de emoții. Nu pot să explic cât de nebunească a fost experiența”, a continuat.

„Nu cred că am mai auzit nimic după ce mi-a zis că am gemeni.” Tot în mediul online, însă pe Instagram, Colleen a scris: „Nu pot să cred că sunt însărcinată cu GEMENI. Multe persoane m-au întrebat cum a reacționat Flynn. Este foarte bucuros și pupă des bebelușii… dar acum crede că toată lumea are bebeluși în burtică.

Crede asta inclusiv despre el. Haha, va fi un frate incredibil și sunt atât de recunoscătoare pentru îmbrățișările și săruturile de la el când am grețuri”. Actrița a mai publicat o fotografie cu ecografia bebelușilor.

O postare distribuită de Colleen Ballinger (@colleen)

În dreptul ei a scris: „O SĂ AM GEMENI!!!! AAAAH! Atât de nerăbdătoare să am DOI bebeluși!!! (…totodată sunt terifiată că o să-mi explodeze corpul)”.

