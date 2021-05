Prințesa Diana s-a stins din viață pe 31 august 1997, în urma unui accident rutier petrecut în Paris, Franța. În momentul producerii accidentului, mașina în care Diana se afla alături de partenerul ei, Dodi Fayed, era urmărită de paparazzi.

Fayed și șoferul, Henri Paul, au murit de asemenea, singurul supraviețuitor fiind bodyguardul Prințesei Diana, Trevor Rees-Jones. Ancheta derulată în Franța a arătat că accidentul a fost produs din cauza șoferului, care consumase alcool înainte de a urca la volan, și din cauza persistenței paparazzilor.

În 1998, Mohamed Al-Fayed, tatăl lui Dodi Fayed, a demarat o anchetă personală pentru a afla cauza producerii accidentului. Mohamed considera vinovată familia regală, în special pe fostul soț al Dianei, Prințul Charles (72 de ani), și serviciile secrete din Marea Britanie, MI6.

Ce a făcut Prințul William când a aflat că mama lui, Prințesa Diana, a murit

Alături de Prințul Charles, Diana a avut doi fii, Prințul William (38 de ani) și Prințul Harry (36 de ani). Recent, William a dezvăluit unde se afla și ce a făcut în momentul în care a aflat că mama lui a murit. William și Harry aveau 15 și, respectiv, 12 ani când mama lor s-a stins din viață.

Sâmbătă, 22 mai, William a participat la un eveniment în Scoția. În cadrul acestuia, viitorul rege al Marii Britanii și-a exprimat iubirea față de țara în care și-a cunoscut soția, Kate Middleton (38 de ani).

„Scoția este sursa unora dintre cele mai frumoase, dar și triste amintiri din viața mea”, a spus. „Mă aflat la Castelul Balmoral când am aflat că mama a murit. Încă în șoc, am găsit sanctuar în aceeași dimineață în biserica Crathie Kirk, dar și în zilele dureroase de după. Am găsit confort și consolare în Scoția.

Ca rezultat, conexiunea mea cu Scoția va rămâne întotdeauna profundă. Alături de această amintire dureroasă, am o mare bucurie. Tot aici în Scoția, cu 20 de ani în urmă, am cunoscut-o pe Catherine pentru prima oară. Nu e nevoie să mai spun că orașul în care îți cunoști soția are un loc special în inima ta”, a spus William.

William și Kate au aniversat 10 ani de mariaj pe 29 aprilie 2021. Perechea are împreună trei copii, Prințul George (7 ani), Prințesa Charlotte (6 ani) și Prințul Louis (3 ani).

Prințul William și Prințul Harry vor ridica o statuie în onoarea mamei lor

În august 2020, fiii Dianei au dezvăluit planul lor de a-și onora mama ridicând o statuie în grădina Palatului Kensington, în data de 1 iulie a anului 2021, ziua în care Prințesa ar fi împlinit 60 de ani.

„Prinții speră ca statuia să ajute vizitatorii Palatului Kensington să reflecte asupra vieții și moștenirii lăsate în urmă de mama lor”, se arată într-o declarație oficială.

