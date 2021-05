Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță (43 de ani), Acasă la Măruță, Irina Rimes (29 de ani) a vorbit despre relația cu iubitul ei, David Goldcher (28 de ani), despre când își dorește să devină mamă, dar și despre cum se descurcă din punct de vedere financiar.

Irina Rimes: „Nu îmi permit să mă duc într-o vacanță în Maldive”

„Nu știu să spun dacă sunt bogată sau săracă. Sunt ok. Nu pot să spun că sunt bogată, pentru că sunt lucruri pe care mi-aș dori să le fac, dar nu am resursele financiare necesare. De exemplu, acum nu îmi permit să mă duc într-o vacanță în Maldive sau oriunde.

Dar, dacă este o necesitate să plec în Franța, pentru că am acolo studiouri, nu o fac pentru că îmi fac vacanțe în Franța, ci pentru că trebuie să îmi dezvolt acest business. Din moment ce se dezvoltă proiectul, devine un business. Muzica e în studio și la concerte. În rest, este o strategie foarte bine definită. Depinde despre ce vorbim.

Dacă trebuie să investesc niște bani, găsesc. Iau de la mine, fac niște contracte de imagine, dar, dacă trebuie să plec în Maldive acum, să îmi fac o vacanță pentru mine, nu mi-aș permite. Suntem în pandemie și nu știm când o să revenim la evenimente”, a mărturisit Irina Rimes.

Irina nu vrea să se mute în Franța

Irina și iubitul ei s-au cunoscut în Franța. „Prima oară când l-am văzut am zis: «Vai, ce-i cu copilul ăsta?». Nu e chiar așa copil, are 28 de ani, dar părea un copil așa pierdut în spațiu. Și cum și eu sunt pierdută așa în spațiu, ne-am regăsit. Nu-mi fac planuri foarte mari în viitorul îndepărtat. (…) Ca să nu fiu dezamăgită, nu am așteptări mari. Trăiesc momentul, clipa. E bine”, a mai spus Irina.

„David a adus schimbare [în viața ei]. Eu am nevoie mereu de schimbare. Fără schimbări nu pot să trăiesc. Dacă nu mă schimb sau nu schimb ceva în jurul meu, simt că involuez sau că nu evoluez sau că stau pe loc.

David mi-a adus vise noi, dorințe noi, ideea de evoluție, culoare, pasiune, dorința de a trăi, de a fi curios ce poate să-ți aducă viitorul”, a completat. Deși s-a speculat că se va muta în Franța, Irina a negat zvonurile.

„N-am plecat, nu scăpați așa ușor de mine. N-am cum să plec din țara care mi-a oferit ce am eu mai scump. Pot doar să încerc să o fac mândră de mine pe alte teritorii. Cam asta încerc acum.

Încerc să pregătesc ceva, nu ca să plec, ci ca să fac mândri oamenii care m-au susținut de la început, care au investit în mine încredere, pasiuni, timp. Am stat o lună jumătate în Franța”, a adăugat solista.

