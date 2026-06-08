Actorul britanic Anthony Head, cunoscut din „Buffy, spaima vampirilor” și „Ted Lasso”, a murit la 72 de ani

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Anthony Head, renumitul actor britanic care a dat viață unora dintre cele mai îndrăgite personaje de pe micul ecran, s-a stins din viață la vârsta de 72 de ani.

Vestea tragică a fost confirmată de fiicele sale, Emily și Daisy Head, printr-o declarație oficială transmisă către Press Association și preluată de publicații prestigioase precum BBC și The Independent. Lumea divertismentului plânge dispariția unui artist remarcabil, a cărui carieră s-a întins pe parcursul a aproape cinci decenii.

Detaliile unei despărțiri dureroase

Conform anunțului făcut de familie, Anthony Head a murit din cauza unor complicații medicale severe. În ciuda eforturilor depuse, organismul său a cedat în fața bolii, însă ultimele momente le-a petrecut în liniște, alături de cei dragi.

„Cu inimile grele anunțăm decesul extraordinarului nostru tată, Anthony Head. S-a stins din viață în pace, din cauza complicațiilor provocate de pneumonie, înconjurat de familia sa”, au transmis fiicele actorului în comunicatul oficial.

Tragedia vine într-un moment extrem de dificil pentru familie. Cu doar câteva luni în urmă, în decembrie, partenera de lungă durată a actorului, Sarah Fisher, a decedat subit la vârsta de 61 de ani. La acea vreme, fiicele ei au descris pierderea pe rețelele sociale ca fiind una complet neșteptată: „Este un șoc imens pentru noi toți și s-a întâmplat cu foarte puțin preaviz.”

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O moștenire artistică de neegalat

Pentru milioane de fani din întreaga lume, Anthony Head va rămâne pentru totdeauna întruchiparea înțelepciunii și a nobleții datorită rolului din serialul fenomen „Buffy, spaima vampirilor”. Timp de mai multe sezoane, el l-a interpretat pe Rupert Giles, Observatorul și figura paternă a protagonistei Buffy Summers, jucată de Sarah Michelle Gellar. Ghidul spiritual al celei mai cunoscute vânătoare de vampiri a devenit rapid unul dintre cele mai respectate și iubite personaje din istoria televiziunii.

În ultimii ani, Head a cucerit o nouă generație de telespectatori datorită interpretării magistrale din producția de succes Ted Lasso. În primele trei sezoane ale serialului, el l-a jucat pe Rupert Mannion, antagonistul carismatic, fostul soț al personajului Rebecca Welton (Hannah Waddingham) și fostul proprietar al clubului de fotbal AFC Richmond. Cel mai recent rol al său a fost în lungmetrajul Upgraded, lansat în anul 2024.

De-a lungul celor aproape 50 de ani petrecuți în industria cinematografică, actorul și-a demonstrat versatilitatea într-o gamă largă de producții de top. Printre cele mai cunoscute titluri din palmaresul său se numără serialul fantastic Merlin, producția de comedie Little Britain, precum și dramele Dominion și The Stranger.

Mesajul emoționant al familiei

În încheierea scrisorii lor, Emily și Daisy Head au ținut să sublinieze recunoștința pe care o poartă pentru șansa de a fi crescut alături de un astfel de om și au evidențiat dragostea profundă pe care tatăl lor o avea pentru meseria de actor. Ele s-au arătat consolate de faptul că munca lui va rămâne vie prin intermediul ecranului.

„Va fi pentru totdeauna o onoare și un privilegiu să fim fiicele lui și să fim martore directe la impactul pe care atât el, cât și munca lui l-au avut asupra multor oameni. Știm cât de mult le va lipsi prietenilor, colegilor și fanilor serialelor în care a jucat – și-a iubit meseria foarte mult și s-a considerat întotdeauna incredibil de norocos că a putut lucra alături de oameni excepțional de talentați, în producții atât de minunate, de-a lungul unei cariere care s-a întins pe parcursul mai multor decenii.

Durerea noastră este mult mai mare decât golul pe care l-a lăsat în urmă, dar știm că moștenirea lui va dăinui în serialele din care a făcut parte și în inimile publicului care le iubește. Cât de norocoase suntem să știm că îl putem privi făcând ceea ce a iubit, chiar și atunci când nu mai este printre noi. Vă rugăm cu amabilitate să ne respectați intimitatea în aceste momente dificile”, au adăugat acestea în declarația finală.

Foto – Profimedia

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