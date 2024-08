Cum s-a filmat Lidia Buble la nunta surorii mai mici. „Uitați trădătoarea!” Lorena Buble s-a măritat la 21 de ani

Fericire mare în familia Lidie Buble. Sora cea mică a artistei, Lorena, s-a căsătorit în acest weekend.

Cum s-a filmat Lidia Buble la nunta surorii mai mici, Lorena

Lorena Buble (21 de ani) și-a unit în mod oficial destinul cu partenerul ei, Darius Fetti (23 de ani). Cununia civilă a avut loc pe 8 august, iar cea religioasă, duminică, 11 august. La ceremonie a participat toată familia Lidie Buble și apropiați mirilor, iar Lorena a publicat pe pagina ei de Instagram mai multe clipuri și poze cu minuntaul eveniment.

La cunuia civilă, sora cea mică a Lidie Buble a purtat o rochie albă, midi, cu mâneci ample și sandale cu toc. Cununia relgioasă a avut loc în Bistrița, într-o biserică penticostală și pentru acel moment, Lorena a ales o rochie ca de prințesă, lungă până în pământ, cu trenă, fără mâneci, cu pompoane în zona umerilor. Ea a avut un coc perfect și și-a accesorizat ținuta cu o coroniță din mărgele albe și o umbrelă din dantelă. Buchetul, asortat ținutei ei gingașe, a fost din trandafiri albi. Mirele a purtat un costum clasic negru, cu papion.

Tatăl Lorenei, fost preot penticostal, a fost alături de cei doi miri la ceremonia religioasă, dându-le binecuvântarea într-unul dintre momentele cheie ale evenimentului.

Vezi în GALERIA FOTO imagini superbe de la nunta Lorenei.

Lidia Buble a purtat o rochie bej pentru marele eveniment și s-a filmat împreună cu mireasa în timp ce i-a transmis un mesaj frumos. Ambele surori au fost foarte emoționate de moment, Lorena a izbucnit în plâns de fericire, iar Lidia era pe punctul să facă la fel, dar s-a abținut.

„Mă pregătesc să pup mireasa. E ruptă de plâns. Uitați trădătoarea care m-a trădat, a zis că nu se căsătorește. Acum nu mai plânge! Nu mai ești mezina, acum eu am rămas… Hai, Lore, astea sunt lacrimi de fericire, numai de fericire o să plângi! Ai fost cea mai frumoasă mireasă! Și îți doresc să ai parte de o viață binecuvântată, cu lacrimi numai de fericire și încă o dată, repet și insist – Să nu fiți cuminți ca să aveți amintiri frumoase, ai înțeles domnul mire?” – a fost mesajul transmis de Lidia Buble, de la frumosul eveniment.

Câți frați și câte surori are Lidia Buble

Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasă, ea fiind al optulea copil din 11. În ordinea nașterii sunt Iosif (47 de ani), Beniamin (45 de ani), Simion (43 de ani), Daniela (41 de ani), Corneliu (39 de ani), Daniel (37 de ani), Estera (33 de ani), Lidia (31 de ani), Elisei (28 de ani) și Lorena (21 de ani).

În urmă cu câteva luni, Lidia Buble povestea că în sânul familei a învățat cât de importante sunt altruismul și credința în Dumnezeu.

„Întotdeauna, chiar dacă aveai un singur biscuite, trebuia să îl împarți cu toți ceilalți zece frați. Mami avea o vorbă, că dacă te puneai la masă nu îți permiteai nici măcar să te-ntorci să strănuți, pentru că în momentul în care te-ntorceai nu mai aveai nimic în farfurie. Cred că asta este cam cea mai importantă lecție, să împărțim, să dăruiesc.

Dragostea, am învățat să iubesc foarte intens. Îmi place întotdeauna să împart în jurul meu. Eu sunt mult mai fericită în momentul în care ofer, decât atunci când primesc. Și, bineînțeles, credința, pe care ne-au împământenit-o părinții noștri încă de micuți, pentru că am crescut în biserică. De fapt, acesta cred că este cel mai prețios lucru cu care am plecat de acasă, credința în Dumnezeu, care mă călăuzește la fiecare pas. M-a ținut puternic de câte ori am avut nevoie”, ne-a povestit Lidia Buble, în exclusivitate la Fresh by Unica.



Foto – Instagram

