Cum arată Cristina Cioran la aproape două luni de când a născut: „Nu mi-e rușine cu corpul meu!”

În urmă cu aproape două luni, Cristina Cioran a devenit mămică pentru a doua oară, după ce a adus pe lume un băiețel. Acum, vedeta a împărtășit cu fanii ei mai multe imagini și le-a dezvăluit acestora că nu a scăpat încă de kilogramele acumulate în sarcină, dar că este decisă să țină o dietă și să se apuce de sport, atunci când va avea timp.

Cum arată Cristina Cioran la aproape două luni de când a născut

Cristina Cioran (47 de ani) și Alex Dobrescu au devenit părinți pentru a doua oară. Pe 14 martie, îndrăgita vedetă a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, pe care a decis să-l numească Max-Ioan. Acum, pe contul său de socializare, acolo unde își ține fanii la curent cu ultimele noutăți din viața sa, le-a arătat câteva imagini cu ea, la aproape două luni de când a născut. Imaginile le puteți vedeta în GALERIA FOTO a articolului.

Prezentatoarea le-a mai spus urmăritorilor că încă nu a reușit să scape de kilogramele acumulate în sarcină, dar este decisă să intre la regim și să facă mișcare, la momentul potrivit.

„Max are o lună și jumatate. Eu am o luna și jumătate de când am născut și încă mai am de rezolvat anumite mici pufoșenii. Încă nu am scăpat de ce am pus în plus dar intru la regim și rezolv. Înca nu mă pot apuca de spirt, dar vine și vremea exercițiilor, promit. Nu mi-e rușine cu corpul meu, sunt încrezătoare că se va strânge pielea și sunt bucuroasă ca nu am pielea deloc crăpată! E bună și grăsimea la ceva”, a scris Cristina Cioran pe rețelele de socializare.

Ce obicei respectă Cristina Cioran de când a devenit mămică a doua oară

Tot pe Instagram, aceasta a mai dezvăluit că are un „obicei” pe care-l respectă de când a devenit mămică a doua oară. De când s-a născut fiul ei, îl ține înfășat în timpul somnului.

„Îl țin înfășat pentru că pierde căldură prin mânuțe și piciorușe și se simte în siguranță dacă stă un pic strâns. Nu este strânsoarea foarte mare. Este în pled, îl pun la jumătate, cu o mânuță, observați că marginea este sub gât, și cealaltă mânuță (…) Picioarele se dau înspre burtică și iată acest cocon, bebelușul înfășat și foarte mulțumit”, a spus Cristina Cioran, pe contul ăsu de Instagram.

Foto – Instagram/Captură Video

