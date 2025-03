Cristina Cioran credea că Alex Dobrescu s-a schimbat după ordinul de restricție: „A revenit la cum l-am cunoscut eu”

Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au certat și s-au împăcat de mai multe ori, dar, recent, au devenit părinții unui băiețel superb. Într-un interviu, vedeta chiar spunea despre fostul ei partener că s-a schimbat și că a revenit la varianta pe care o știa mai bine, după ordinul de restricție.

Alex Dobrescu și Cristina Cioran au avut o relație cu multe suișuri și coborâșuri. Cei doi s-au despărțit și s-au împăcat de mai multe ori, iar pe numele acestuia a fost și emis un ordin de restricție, care a expirat recent. Cu toate acestea, aceștia au decis să facă pace și, în urmă cu aproape o lună, au devenit părinți pentru a doua oară, un moment de bucurie pentru ambii.

Totuși, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată în momentul în care Alex Dobrescu a fost reținut pentru trafic de droguri de mare risc. Înainte de acest eveniment, Cristina Cioran mărturisea, în cadrul unui interviu, că a observat o schimbare la fostul ei partener, în bine.

„Mie mi se pare că se schimbase atunci, acum 10 luni, când a făcut ce a făcut… Acum știu sigur că a revenit la cum l-am cunoscut eu. Cred că, pentru amândoi, acest copilaș a venit ca o a doua șansă la viață, ca o epifanie, ca o dovadă clară că Dumnezeu face miracole prin oameni.”, a declarat Cristina Cioran pentru revista VIVA!.

La momentul respectiv, vedeta vorbea și despre sentimentele pe care i le poartă lui Alex.

„Acum este un conflict în mine, pentru că am această mulțumire imensă pentru acest cadou minunat, mă refer la copil, am dezamăgirea că am trăit acele momente urâțele, am sentimente contradictorii… Încă nu m-am edificat.”, mai spunea aceasta pentru sursa menționată anterior.

Cristina Cioran, după ce a fost criticată că a făcut al doilea copil cu Alex Dobrescu

Tot în cadrul aceluiași interviu, Cristina Cioran a dezbătut și un alt subiect, faptul că a fost criticată de anumite persoane că a făcut un al doilea copil cu Alex Dobrescu. Aceasta a spus, spre surprinderea tuturor, că a primit mesaje în care i se spunea să facă avort, dar cei care au încurajat-o și au felicitat-o au fost în număr mai mare, așa că nu a băgat în seamă comentariile răutăcioase.

„Nu am niciun mesaj pentru cele care mă încurajau să fac avort, nu am niciun respect pentru persoane care preferă să ucidă în loc să găsească soluții. Am primit atât de multe felicitări și încurajări, încât cei care m-au criticat au fost în număr insignifiant.”, a mai spus aceasta, pentru sursa menționată anterior.

