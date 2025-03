Alex Dobrescu, săltat de poliție. Tatăl copiilor Cristinei Cioran, acuzații grave de trafic de substanțe de mare risc

Alex Dobrescu (40 de ani) a fost ridicat de oamenii legii. Tatăl copiilor Cristinei Cioran și un alt bărbat sunt acuzați de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) de trafic intern de droguri de mare risc, potrivit cancan.ro.

Alex Dobrescu, reținut pentru trafic de substanțe de mare risc

Marți, 4 martie 2025, procurorii DIICOT au dispus reținerea a doi inculpați, cu vârstele de 28 și 40 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic intern de droguri de mare risc. Conform Cancan.ro, bărbatul în vârstă de 40 de ani ar fi Alex Dobrescu, iubitul Cristinei Cioran (47 de ani).

Conform aceleiași surse, în urma cercetărilor efectuate, procurorii DIICOT au descoperit că Alex Dobrescu a procurat, deținut și vândut, în mod repetat, diferite cantități de droguri de mare risc, indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale, se arată într-un comunicat oficial al autorităților.

În aceeași perioadă, bărbatul de 28 de ani reținut odată cu Alex Dobrescu a deținut, de asemenea, droguri de mare risc și a intermediat comercializarea acestora.

„În urma percheziției efectuate la locuința inculpaților au fost identificate și ridicate 20 de comprimate ecstasy (drog de mare risc), un grinder cu urme de substanță, precum și alte mijloace de probă”, se arată în comunicatul DIICOT.

Alex Dobrescu și Cristina Cioran au deveni părinți pentru a doua oară

Cristina Cioran a adus pe lume un băiat pe 14 februarie 2025, chiar de Ziua Îndrăgostiților. Actrița a născut prin cezariană un băiat care a primit numele de Max-Ioan.



„A fost foarte târziu în noapte. Ce nu știu încă telespectatorii, dar vor afla cât de curând, el chiar a venit în noapte să îl vadă pe cel mic. (…) A venit imediat după eliminarea sistemului electronic. A fost foarte emoționant. Știam că își dorește asta și că așteaptă demult. A așteptat lunile acestea de sarcină, a așteptat cele zece zile de după naștere”, a povestit Cristina Cioran, în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”.

Cristina și Alex Dobrescu mai au o fiică, Ema, care s-a născut prematur pe 18 iulie 2021. Ema a venit pe lume cu două luni înainte de termen.

Între Cristina Cioran și Alex Dobrescu a pornit un scandal serios în primăvara anului trecut în urma căruia a venit un ordin de protecție cerut de actriță împotriva tatălui copiilor ei. Cu toate acestea, în decembrie 2024, Cristina Cioran a anunțat în emisiunea lui Cătălin Măruță că este însărcinată în șapte luni, iar copilul este al lui Dobrescu. Actrița spunea atunci că se gândește să se împace cu el.

„Aș vrea tare mult să putem crește copiii frumos. Îmi doresc din tot sufletul să putem să spunem, peste ani, că am făcut tot ce am putut! Nu știu… noi nu am încetat niciodată să ne iubim, doar ne-am pierdut unul de celălalt. Nu știu dacă ne vom mai putea regăsi. În regăsire, ține mult de el…”, a declarat Cristina Cioran, potrivit viva.ro.

Alex Dobrescu și-a văzut fiul la 10 zile după ce a venit pe lume, după ce a scăpat de ordinul de restricție. Iar întâlnirea a fost extrem de emoționantă, a povestit Cristina Cioran.

