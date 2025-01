Motivul pentru care Conrad Mericoffer a divorțat de prima soție, actrița Victoria Raileanu: „Am trecut printr-o perioadă foarte, foarte grea”

Conrad Mericoffer a trecut prin două divorțuri dureroase în ultimii câțiva ani. Căsnicia protagonistului din „Subteran” cu Ana Odagiu s-a încheiat recent, potrivit actriței, care a confirmat informația în cadrul știrilor Antena Stars. În trecut, Conrad a mai fost căsătorit cu actrița Victoria Raileanu, alături de care are și un fiu, Carol.

De ce au divorțat Conrad Mericoffer și Victoria Raileanu

Ana Odagiu (38 de ani) a confirmat marți, 28 ianuarie, că ea și Conrad Mericoffer (36 de ani) au pus punct mariajului lor după doi ani de căsnicie. Până acum, niciunul dintre actori nu a făcut declarații suplimentare despre motivele despărțirii. Actorul din „Subteran” a fost la fel de discret și după divorțul de prima soție, Victoria Raileanu (36 de ani). Actrița din „Anul nou care n-a fost” a fost ceva mai deschisă în privința acestui subiect.

Conrad Mericoffer și Victoria Raileanu au fost căsătoriți între anii 2012 și 2017. După divorț, actorii au fost despărțiți timp de patru luni înainte de a se împăca. Apoi, în 2019, Conrad și Victoria au pus punct definitiv relației lor.

„Am trecut printr-o perioadă foarte, foarte grea.”

„Noi am avut niște probleme de mai mult timp. Foarte puțini oameni știu că noi am mai avut o despărțire acum trei ani. Atunci am divorțat cu acte cu tot. Am trecut printr-o perioadă foarte, foarte grea atunci. Nu am știut cum să trecem peste altfel și am divorțat. Am stat despărțiți patru luni și apoi fiecare, de frica de a fi singur, de a o lua de la capăt cu altcineva, ne-am împăcat. Noi nu am reușit niciodată să avem încredere totală unul în celălalt. Nu am reușit să trecem peste anumite momente din timpul relației”, a povestit Victoria Raileanu în noiembrie 2020, în emisiunea „Vorbește lumea”.

„S-au acumulat tensiuni.”

Într-un alt interviu din 2020, Victoria Raileanu a detaliat motivele care au dus la divorțul de Conrad Mericoffer.

„În orice cuplu există și momente mai grele, pe care unele cupluri reușesc să le depășește, altele nu. În cazul nostru, nu am reușit să trecem peste un moment foarte greu din viața noastră. S-au acumulat anumite tensiuni, iar, la un moment dat, am realizat că nu mai putem merge mai departe împreună.

În continuare rămâne un subiect pe care nu aș dori să îl discut, dar vreau să precizez că motivul despărțirii nu are nicio legătură cu alte persoane, ci cu relația noastră de cuplu. În acest moment, prioritatea mea este copilul nostru, Carol, și îmi concentrez toată atenția și iubirea asupra lui”, a declarat Victoria Raileanu în vara anului 2020, pentru Libertatea.ro.

Victoria și Conrad sunt părinții unui băiețel, Carol, în timp ce actrița mai are o fiică, Maria, din al doilea mariaj cu Adrian Ștefănescu.

