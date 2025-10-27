„Religia este o dictatură”. Cristian Tudor Popescu, mesaj critic după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

Cristian Tudor Popescu a transmis un mesaj duminică, 26 octombrie, după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului din București, la care au participat numeroși oameni politici și vedete. Gazetarul a criticat superficialitatea practicării religiei de către mulți români, afirmând că religia funcționează ca o dictatură.

Cristian Tudor Popescu, după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

Cristian Tudor Popescu (CTP) a analizat rolul Catedralei Mântuirii Neamului, cunoscută și drept Catedrala Națională, care a fost sfințită duminică dimineață. Acesta s-a întrebat care este utilitatea acestei catedrale, răspunzându-și că poate fi un simbol puternic de unitate națională. Pe de altă parte, gazetarul a susținut că unii dintre românii care au participat la slujbă sunt tot mai îndepărtați de cultură.

„La ce e bună Catedrala. Nu cred, dar încerc să înțeleg. O biserică pentru majoritatea cetățenilor unei țări poate fi un temei puternic de unitate națională. Mai puternic decât cultura, limba, istoria, geografia României. Românii sunt din ce în ce mai depărtați de cultura românească. Cine îi mai citește astăzi, în afară de ce obligă școala, măcar pe Eminescu, Caragiale, Creangă, Arghezi, Maiorescu sau Călinescu, când prea puțini mai citesc astăzi cărți? Cine a privit măcar o dată, într-o expoziție, tablouri de Grigorescu, Tonitza, Luchian, Andreescu, Pallady sau Țuculescu? Câți s-au dus o dată în viață în pelerinaj la Târgu-Jiu să vadă Poarta Sărutului, Coloana Infinitului, Masa Tăcerii, să fie hagiii lui Brâncuși?”, a scris Cristian Tudor Popescu pe pagina sa de Facebook.

„Câți cunosc din istoria României și românilor altceva decât niște clișee care le-au fost vârâte în cap de propaganda naționalistă-ceaușistă-legionară? Câți români au călătorit prin Transilvania, Moldova, Țara Românească înainte de a pleca în lumea largă, că acum se poate?”, a completat el.

Citește și: Familia prezidențială, prezentă la sfințirea Catedralei Neamului. Antim, fiul lui Nicușor Dan și al Mirabelei Grădinaru, protagonistul celor mai amuzante momente

Citește și: Momente ce nu s-au văzut la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. Traian Băsescu, Ilie Bolojan, Gigi Becali și reacțiile din spatele camerelor de filmat

CTP, despre limba română

Gazetarul este de părere că limba română a început să se piardă, în timp ce românii aleg să piardă mai multe nopți pe drum pentru a fi prezenți la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului.

„Cât despre limba română, e tot mai ruptă în bucăți, vorbim limbi diferite, unele făcute din rahat, mustind de injurii și amenințări agramate, altele făcute din rumeguș. În schimb, zeci de mii de români, din toată țara, au pierdut nopți pe drum ca să vină la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Care a fost construită cu bani mulți, dar și cu mai multă competență și responsabilitate decât instalațiile de gaz care aruncă în aer blocurile patriei”, a subliniat el.

Cristian Tudor Popescu a vorbit și despre ortodoxie, subliniind faptul că mulți credincioși nu au citit niciodată Biblia sau ale texte religioase.

„Ortodoxia e simplă, ușor de practicat. Cei mai mulți creștini-ortodocși din România n-au citit Biblia, nici măcar Noul Testament, ca să nu mai vorbim de scrierile lui Nicolae Steinhardt, Bartolomeu Anania, Dumitru Stăniloae, Gala Galaction, Mircea Păcurariu sau Andrei Scrima. Sau oferta altor mari religii, mozaism, islam, hinduism sau budism. Ei știu să-și facă cruce, să zică Doamne-ajută!, Doamne ferește! Te bate Dumnezeu!, Dac-o vrea Dumnezeu!, să spună Tatăl nostru, Înger-îngerașul meu! Și cam atât. Se duc la biserică, la moaște, plătesc nunți, botezuri, înmormântări sfinților părinți și speră să primească în schimb sănătate, împliniri, bani și Raiul după moarte. Mi se pare avantajos”, a mai scris gazetarul.

Citește și: Cât costă pantofii purtați de Aheea, fiica lui Nicușor Dan, la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. Fetița a ales o creație a unui celebru brand românesc

Citește și: Maurice Munteanu, mesaj critic după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „270 de milioane de euro pentru o penitență colectivă!”

Cum poate ajuta religia să oprească crimele

În același timp, Cristian Tudor Popescu spune că, de multe ori, chiar și un sâmbure de credință poate opri oamenii să comită crime și fărădelegi.

„Totuși, chiar și numai atât poate fi de ajuns ca să mai oprească oamenii de la omoruri, tâlhării, violuri, înșelăciuni, nepăsare criminală, corupție. Care sunt multe și mari în România, dar ar fi probabil și mai multe, și mai mari, fără biserică. Frica de Dumnezeu poate să bată frica de poliție. Morala socială poate fi deprinsă mai degrabă prin religie decât prin educația laică, aflată ca vai de capul ei. Iar actele de caritate ale bisericii sau ale unor preoți deosebiți, nu pot fi decât spre ajutorul și alinarea oamenilor”, a continuat CTP.

Gazetarul susține că susține statul care vrea să sprijine credința

Potrivit lui CTP, „credința e utilă oamenilor, nu tuturor. De aceea sunt pentru sprijinirea de către stat a bisericii. Și teatrele sunt bugetate de stat, deși nu toți cetățenii merg la teatru. Unora le place slujba în biserică, altora, o piesă de teatru – cultul poate fi pus alături de cultură”.

Pe de altă parte, Cristian Tudor Popescu susține că există și lucruri rele atunci când vine vorba de biserică.

„Își extinde îndrituirea asupra medicinei. Înlocuiește vaccinurile cu rugăciuni și atingerea moaștelor. Pretinde că lingurița de împărtășanie se poate întrebuința la comun, că nu stau virușii pe ea. Nu numai preoții – există și medici care îl prescriu pe Dumnezeu ca leac”, a spus el.

„Se amestecă în politică. Diverși ierarhi îl binecuvântează pe Putin și îndeamnă la votarea lui Dumnezeilă, paranoicul cu Dumnezeu în gură, bineplăcut Kremlinului. Susțin naționalismul rasist și xenofob, comițând păcatul numit chiar de Biserica Ortodoxă filetism – punerea națiunii mai presus de omenire ca întreg și mai presus de rânduielile dumnezeiești”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.

Cristian Tudor Popescu, despre neregulile bisericii

Cristian Tudor Popescu a continuat cu lucrurile pe care care le face biserica.

„Până la comoara din ceruri, pe care o promit credincioșilor, Godporația adună averi pământești, păduri, livezi, vii, vile și mercedesuri. Și le apără cu o îndârjire comparabilă cu cea a magistraților care țin cu dinții de pensiile lor speciale”, a menționat el.

Gazetarul compară religia cu o dictatură: „În fine, religia este o dictatură. Nu ai voie să critici Biblia, trebuie să o respecți întocmai sau, cel mult, să te conduci după interpretările canonice hotărâte de biserică. Patriarhul nu este ales prin votul tuturor credincioșilor, ci doar de cercul restrâns al Sinodului. Dacă ai o viziune neconformă a credinței, ești anatemizat, menit afurisirii. Rațiunea, râsul, relativizarea, libertatea de cuvânt, nu au ce căuta în practicarea credinței. Pe cale de consecință, religia nu are treabă cu libertatea sau democrația, ba chiar nu-i plac deloc. Ortodoxia înclină spre conduceri de stat autoritariste, ceaușism, totalitarism antonescian, legionarism, monarhie forte, de care e gata să se lipească, după cum s-a văzut”.

În cele din urmă, Cristian Tudor Popescu a ajuns la concluzia că noua catedrală ridicată și sfințită în București este folositoare românilor.

„Dar, dacă e să trag linie, Catedrala Mântuirii Neamului e o clădire folositoare poporului român. Mai folositoare decât îi e poporului american colosala Sală de Bal pe care Dumnezeul Trump o ridică dărâmând Casa Albă”, a încheiat el.

Sursă foto: Facebook, Profimedia

Urmărește-ne pe Google News