Momente ce nu s-au văzut la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. Traian Băsescu, Ilie Bolojan, Gigi Becali și reacțiile din spatele camerelor de filmat

Foștii și actualii conducători ai țării au fost prezenți duminică, 26 octombrie, la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului din București. Printre aceștia s-au aflat Traian Băsescu, Ilie Bolojan, Gigi Becali, Marcel Ciolacu și Principesa Margareta, precum și fostul candidat la alegerile prezidențiale, George Simion.

Actualii și foștii conducători ai țării, la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului

Mai multe nume mari au fost prezente duminică la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului din București, ce a avut loc duminică dimineață. Nicușor Dan a venit însoțit de familia sa, momentul atrăgând rapid atenția credincioșilor aflați în jurul catedralei, iar marea surpriză a fost prezența Maiei Sandu, președintele Republicii Moldova.

Șefa statului moldovenesc a purtat o rochie o rochie verde-petrol, sub un palton burgundy cu linii simple și clare, spre deosebire de prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru, care a optat pentru o ținută all-black. Aceasta s-a așezat la slujbă lângă Nicușor Dan și familia acestuia, în primul rând, în timpul sfințirii catedralei din București.

La evenimentul religios a fost prezentă și familia regală a României, reprezentată de Custodele Coroanei, Principesa Margareta, și Principele Radu. Cele două personalități marcante au fost primite cu aplauze de credincioșii veniți să participe la slujbă. Alteța Sa Regală a optat pentru un palton negru, lung, cambrat asortat cu o broșă argintie elegantă. Aceasta și-a completat ținuta cu o pălărie neagră rotunjită și de o poșetă neagră, mică și discretă.

Pe de altă parte, Principele Radu a optat pentru un palton negru lung, clasic, cu o cămașă albă și cravată în dungi.

Citește și: Familia prezidențială, prezentă la sfințirea Catedralei Neamului. Antim, fiul lui Nicușor Dan și al Mirabelei Grădinaru, protagonistul celor mai amuzante momente

Citește și: Cât costă pantofii purtați de Aheea, fiica lui Nicușor Dan, la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. Fetița a ales o creație a unui celebru brand românesc

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu nu și-au vorbit

Deși fac parte din aceeași alianță de guvernare, premierul Ilie Bolojan și președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, și-au aruncat cuvinte dure în ultimele săptămâni. Așezați unul lângă celălalt la slujbă, cei doi nu și-au adresat niciun cuvânt. Mai mult, aceștia s-au ignorat total.

Primul ministru a ales o ținută clasică, simplă, formată dintr-un costum gri-antracit, cravată neagră și cămașă albă, construind astfel o imagine sobră, plină de respect. Același stil l-a adoptat și colegul său din coaliție.

Cei doi au stat unul lângă altul din motive de protocol, însă au ales să se ignore reciproc, refuzând să își adreseze vreun cuvânt.

La finalul slujbei, spre deosebire de ceilalți politicieni, Ilie Bolojan a ales să plece pe jos și nu cu o mașină.

Citește și: Maurice Munteanu, mesaj critic după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „270 de milioane de euro pentru o penitență colectivă!”

Citește și: Tot ce trebuie să știi despre Catedrala Mântuirii Neamului. 11 lucruri mai puțin știute despre lăcașul de cult

Traian Băsescu, baie de mulțime

De la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului nu a lipsit nici fostul președinte Traian Băsescu. Îmbrăcat într-o geacă matlasată bleumarin, fostul șef al statului a ales confortul în locul solemnității. Acesta a participat liniștit la slujbă, însă la plecare a aflat că încă are o mulțime de susținători.

Fostul președinte s-a apropiat de miile de credincioși aflați în spatele gardurilor, dând mâna cu aceștia, în timp ce era aclamat.

Mai mult, Traian Băsescu, care a primit la finalul slujbei o mică pungă cu cadouri, a ales să le împartă credincioșilor cele primite, printre care și o candelă.

Fostul șef al statului a făcut și o mică baie de mulțime, fiind înconjurat de susținătorii săi, care au vrut să îl salute și să dea mâna cu el înainte ca acesta să plece acasă.

Gigi Becali, gestul cu care a uimit întreaga lume

În ultimele luni, Gigi Becali și George Simion s-au războit la nivel declarativ, iar acum cei doi au îngropat securea. Și asta pentru că, înaintea slujbei de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului, Becali s-a dus direct la liderul AUR și i-a întins mâna, făcând pace.

„Se zice: „De vrei să mănânci trupul ăsta și să bei sângele ăsta, lasă darul tău în fața altarului și du-te și împacă-te cu cel ce ești certat”. Eram la 10 metri de Simion, m-am dus și am dat mâna cu el. Am zis: „Doamne, cum mă voi împărtăși, dacă omul cu care sunt certat e la 10 metri? Ce scuză să am? Sunt mincinos? Nu respect porunca Ta?” Și m-am împăcat cu cel cu care eram certat. Eu nu sunt certat cu nimeni”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Scandal la inaugurarea Catedralei Neamului

Inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului a avut parte și de un moment tensionat, când jandarmii au fost nevoiți să intervină.

Ilie Bolojan, Marcel Ciolacu, Oana Țoiu și Victor Ponta au fost huiduiți la ieșirea din Catedrala Mântuirii Neamului. Aceștia au scandat numele lui Călin Georgescu.

„Călin Georgescu, președinte”, strigau ei.

Jandarmii au intervenit imediat, liniștindu-i pe cei care au venit „puși pe scandal” la un astfel de moment încărcat de solemnitate și importanță pentru credincioși.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului

Sursă foto: Profimedia, Hepta, captură video

Urmărește-ne pe Google News