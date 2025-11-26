Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme: „Vreau să fiu slabă ca Victoria Beckham”

Cristina Șișcanu a slăbit 14 kilograme în patru luni și jumătate. Mândră de rezultatele sale, jurnalista s-a filmat într-o rochie mini de culoare roșie.

Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme

Cristina Șișcanu se mândrește cu faptul că a slăbit 14 kilograme în patru luni și jumătate. Jurnalista nu a dezvăluit cum a slăbit, admiratorii ei suspectând că a apelat la un medicament injectabil similar cu Ozempic. Cristina nu a confirmat suspiciunile și încă nu a făcut public procesul ei de slăbire. În schimb, jurnalista s-a afișat într-o rochie mini de culoare roșie.

„Astăzi, după patru luni și jumătate, cântarul mi-a arătat cu 14 kg mai puțin. Nu mă așteptam. Ieri am dat iama în mâncare: shaorma și biscuiți. Nu mai mâncasem așa ceva din primăvară. Și totuși, cântarul mi-a arătat cea mai mică greutate de când am început să pierd kilograme. Acum trebuie să mă apuc de sport și masaje . Mâine încep … cu masaj!”, a scris Cristina în dreptul postării.

Reacțiile din secțiunea de comentarii au fost mixte, unii au felicitat-o și i-au cerut detalii despre cum a slăbit, în timp ce alții au criticat-o. Unii internauți sunt de părere că a slăbit prea mult și prea repede, în timp ce alții, mai cârcotași, i-au spus că mai are de lucru.

Într-un videoclip mai vechi, din 29 octombrie, Cristina Șișcanu a spus că vrea să fie la fel de slabă ca Victoria Beckham. „Ai slăbit prea tare”, îi spune soțul ei, Mădălin Ionescu, în videoclip. „Mai vreau un pic, mai vreau 3-4 kilograme. Vreau să fiu ca Victoria Beckham. Vreau să fiu slabă ca Victoria Beckham”, îi dă replica jurnalista. „Mă superi! Doamne ferește! Tu ai forme”, i-a spus soțul ei.

Citește și: Influencerița Larisa Costea a slăbit 10 kg cu slănină la micul dejun: „De la 57 la 47 kg”. Ce alimente a eliminat din dieta ei

Hidratarea, odihna și gestionarea stresului, esențiale în procesul de slăbire

Pe lângă o alimentație echilibrată și un stil de viață activ, hidratarea, odihna și gestionarea stresului influențează puternic silueta.

Hidratarea joacă un rol esențial în menținerea siluetei, deoarece contribuie la senzația de sațietate și îmbunătățește digestia. De asemenea, ajută organismul să elimine toxinele, susține un metabolism optim și contribuie la un aspect sănătos al pielii, păstrându-i elasticitatea.

Odihna este esențială pentru că apetitul este influențat de lipsa ei. Oboseala afectează secreția hormonilor care dau senzația de foame și sațietate. Cu alte cuvinte, când nu dormim suficient, organismul poate secreta mai multă grelină, hormon care stimulează apetitul, și mai puțină leptină, hormonul care îi indică organismului că suntem sătui. În plus, lipsa odihnei are efecte asupra abilităților noastre de a lua decizii mai bune, cum ar fi să mâncăm un fruct în locul unei ciocolate.

Totodată, stresul ne poate afecta atât fizic și mental, cât și emoțional. Cortizolul, hormonul de stres, stimulează apetitul. De aceea, multe persoane își găsesc confortul în mâncare, de cele mai multe ori nesănătoasă. În plus, un studiu din 2016 a relevat că stresul ne încetinește metabolismul.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News