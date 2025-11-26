Reacția lui Pepe după ce s-a spus că va deveni tată pentru a patra oară: „Eu sunt rezervat cu viața mea personală”

Pepe a făcut primele declarații după ce iAMicon.ro a transmis că va deveni tată pentru a patra oară.

Cum a reacționat Pepe după ce s-a spus că va deveni tată pentru a patra oară

Surse din anturajul lui Pepe și al soției lui, Yasmine, au declarat pentru iAMicon.ro că artistul va deveni tată pentru a patra oară. Ulterior, artistul a fost contactat de jurnaliștii Spynews.ro pentru o reacție.

Prezentatorul emisiunii „Te cunosc de undeva!” nu a confirmat, dar nici infirmat zvonurile, alegând discreția. „Cel mai frumos este să confirme sursa care a dat știrea. Eu sunt rezervat cu viața mea personală și cu comentat știrile pe surse”, a declarat Pepe, pentru Spynews.ro.

Pepe are trei copii, două fete din fostul mariaj cu Raluca Pastramă, Maria și Rosa, și un băiat din actualul mariaj cu Yasmine Ody, Pepe Junior. Artistul a mai fost căsătorit cu Oana Zăvoranu, însă nu au avut copii împreună.

Recent, cântărețul a mărturisit că și-ar mai dori copii, chiar dacă i se pare că va fi dificil. „Ce vrea Dumnezeu! În momentul de față, dacă ar fi să fie doar după mine, aș spune că e mult. Dar cred că dacă vine aș fi cel mai fericit! Nu fug de responsabilități!”, a declarat Pepe, în emisiunea „Xtra Night Show”.

Ce fel de tată este artistul

Yasmine a mărturisit că, uneori, Pepe este cel care îi disciplinează pe copii, în vreme ce ea se arată mai permisivă. Totuși, spune că totul depinde de situație și de ceea ce au nevoie copiii în acel moment. O regulă de la care artistul nu se abate este evitarea excesului de dulciuri.

„Sunt momente când el este mai dur și eu mai permisivă, depinde de situație. Tati nu este genul care să le mai dea câte o ciocolățică”, spunea Yasmine în februarie 2024, pentru Spynews.ro.

Foto: Instagram; Revista VIVA!

