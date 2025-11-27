Ramona Mișcu, implicată într-un accident rutier grav în județul Gorj. Mașina în care se afla s-a rostogolit de mai multe ori pe un câmp

O cunoscută interpretă de muzică populară de la noi a fost implicată într-un accident rutier grav, produs în județul Gorj. Artista se afla singură la volan atunci când a pierdut controlul mașinii, lovind un cap de pod și răsturnându-se de mai multe ori pe un câmp.

Cum s-a produs accidentul

Un eveniment rutier grav, care putea să se transforme într-o tragedie, a avut loc recent în zona Preajba din județul Gorj. Ramona Mișcu, o tânără cântăreață de muzică populară din Dolj, în vârstă de 20 de ani, a fost implicată într-un accident spectaculos după ce a pierdut controlul volanului și a lovit un cap de pod. Autoturismul s-a răsturnat de mai multe ori pe câmp, transformându-se într-un morman de fiare.

Potrivit Observator News, artista se afla singură în mașină și se îndrepta spre un eveniment caritabil organizat la Târgu-Jiu. În urma impactului, vehiculul s-a rostogolit de mai multe ori, iar imaginile surprinse la fața locului arată gravitatea situației.

Citeşte şi: Teodora Pană, acuzată că a încercat să fure dintr-un hypermarket. Cum se apără cântăreața de muzică populară: „Cei mai mari hoți”

Citeşte și: A murit cântăreața de muzică populară Iustina Crișan-Dejeu. A fost solistă a Ansamblului Folcloric „Someșul-Napoca”

Citeşte şi: O interpretă de muzică populară, curtată de preot, chiar în timpul slujbei: „Mi-a dat de înțeles că mă place, mi-a zis că are și el un băiat ca mine, că ne asemănăm mult”

Citeşte şi: Maria Ghinea are o poveste cutremurătoare de viață. Artista de muzică populară a fost împușcată în cap de al doilea soț: „Viața bate filmul”

Intervenția echipajelor de urgență

La fața locului au ajuns pompierii și echipajele medicale, pregătiți să acorde îngrijiri. Din fericire, Ramona Mișcu a scăpat nevătămată, fără să fie nevoie de transport la spital.

Ramona Mișcu era așteptată la un eveniment caritabil din Târgu-Jiu, unde urma să cânte pentru a sprijini o cauză socială. Accidentul a împiedicat-o să ajungă la destinație, dar vestea că a scăpat fără răni grave a adus ușurare atât familiei, cât și admiratorilor săi.

Mesajul artistei după accident și reacțiile fanilor

După accidentul în care a fost implicată, Ramona Mișcu a ținut să transmită un mesaj public pe rețelele de socializare. Artista le-a mulțumit celor care i-au scris și s-au îngrijorat pentru starea ei, subliniind că este bine și că îi datorează recunoștință lui Dumnezeu pentru faptul că a scăpat nevătămată.

“Vreau să las acest mesaj aici, pentru că nu reușesc să răspund tuturor în parte. Vă mulțumesc din suflet pentru mesajele voastre și pentru grija pe care mi-ați purtat-o. Sunt bine, iar pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu” – a fost mesajul artistei.

Fanii i-au transmis o mulțime de mesaje Ramonei Mișcu după cuvintele postate pe Facebook, în care artista le-a mulțumit pentru grija și susținerea lor. Reacțiile admiratorilor au venit imediat, dovadă a faptului că publicul i-a fost alături și s-a bucurat să afle că tânăra interpretă de muzică populară a scăpat nevătămată din accidentul spectaculos din Gorj.

„Multă sănătate, Ramo! Doamne ajuta, ca ești bine!”

„Ai avut un înger bun! Mă bucur că esti bine, Ramo!”

„Dumnezeu întotdeauna are grijă de oamenii buni!”

„Sănătate multă, Ramonica! Viața ne încearcă pe toți dar tu ești un om bun și puternic și știu sigur că treci cu bine peste tot! Te pupăm! Ai grijă de tine!”

„Doamne ajuta! Sa fii sănătoasă și mereu curajoasă. Ne bucurăm că ești bine!” – sunt câteva dintre mesajele internauților pentru artistă.

Foto – Facebook / arhivă

Urmărește-ne pe Google News